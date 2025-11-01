Nemzeti Sportrádió

Leonard, Doncic és Booker is remekelt az NBA-kupa nyitányán

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.01. 07:40
null
Nagyszerű visszatérés Luka Doncic-tól (Fotó: Getty Images)
Címkék
kosárlabda NBA-kupa Luka Doncic
Magyar idő szerint szombat hajnalban megkezdődött az NBA-kupa, az észak-amerikai kosárlabdaliga új kupasorozata, amely rögtön emlékezetes mérkőzéseket hozott. Több sztár is villogott, köztük Kawhi Leonard, Luka Doncic és Devin Booker, miközben a liga nagyágyúi szoros csatákat vívtak.

Los Angelesben a Clippers 126–124-re verte a New Orleans Pelicanst, miután Leonard a lefújás előtti pillanatban értékesítette a győztes középtávolit, ezzel 34 pontos teljesítménnyel indítva a kupasorozatot. Portlandben is drámai végjáték döntött: a Trail Blazers tízpontos hátrányból fordítva, Jerami Grant utolsó másodperces büntetőivel 109–107-re legyőzte a címvédő Denvert.

Phoenixben Devin Booker 36 ponttal vezette győzelemre csapatát a Utah Jazz ellen (118–96), míg Memphisben Luka Doncic 44 ponttal, 12 lepattanóval és 6 gólpasszal vezette a Los Angeles Lakerst 117–112-es sikerre.

A játéknap további mérkőzésein a Boston Celtics egyetlen ponttal múlta felül a veretlenségét elveszítő Philadelphiát (109–108), míg a Toronto Raptors 112–101-re nyert a tartalékos Cleveland Cavaliers otthonában.


Az NBA-kupa nyitánya így igazi kosárlabda-csemegét hozott – látványos egyéni teljesítményekkel és több utolsó pillanatos fordulattal.

NBA-KUPA
Los Angeles Clippers–New Orleans Pelicans 126–124
Portland Trail Blazers–Denver Nuggets 109–107
Phoenix Suns–Utah Jazz 118–96
Memphis Grizzlis–Los Angeles Lakers 112–117
Chicago Bulls–New York Knicks 135–125
Cleveland Cavaliers–Toronto Raptorts 101–112
Philadelphia 76ers–Boston Celtics 108–109
Indiana Pacers–Atlanta Hawks 108–128

 

kosárlabda NBA-kupa Luka Doncic
Legfrissebb hírek

Euroliga: zseniális, 12 méteres triplával nyert a Barcelona a Partizan ellen

Kosárlabda
11 órája

Perl Zoltán után itt az újabb 20 pontos 18 éves: Lukácsi Gábor!

Kosárlabda
2025.10.30. 15:03

Kosár: „Fontos, hogy legyen stílusa a női szakágnak” – Meszler Balázs

Utánpótlássport
2025.10.29. 18:59

Félelmetesen kezdett Victor Wembanyama, míg JJ Redick kijelölte a referenciapontot a Doncicot elvesztő Lakersben

Amerikai sportok
2025.10.29. 11:43

Fiatalszabály: nyűg vagy áldás?

Utánpótlássport
2025.10.29. 09:06

Férfi kosár: közös megegyezéssel távozott a ZTE vezetőedzője

Kosárlabda
2025.10.28. 14:18

Kosárlabda: „Beteljesült álom a válogatottat vezetni” – Sipos Péter

Utánpótlássport
2025.10.26. 19:02

Luka Doncic 49 pontot szórt, odahaza nyert a Los Angeles Lakers

Amerikai sportok
2025.10.25. 08:46
Ezek is érdekelhetik