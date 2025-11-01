Leonard, Doncic és Booker is remekelt az NBA-kupa nyitányán

Los Angelesben a Clippers 126–124-re verte a New Orleans Pelicanst, miután Leonard a lefújás előtti pillanatban értékesítette a győztes középtávolit, ezzel 34 pontos teljesítménnyel indítva a kupasorozatot. Portlandben is drámai végjáték döntött: a Trail Blazers tízpontos hátrányból fordítva, Jerami Grant utolsó másodperces büntetőivel 109–107-re legyőzte a címvédő Denvert.

Phoenixben Devin Booker 36 ponttal vezette győzelemre csapatát a Utah Jazz ellen (118–96), míg Memphisben Luka Doncic 44 ponttal, 12 lepattanóval és 6 gólpasszal vezette a Los Angeles Lakerst 117–112-es sikerre.

A játéknap további mérkőzésein a Boston Celtics egyetlen ponttal múlta felül a veretlenségét elveszítő Philadelphiát (109–108), míg a Toronto Raptors 112–101-re nyert a tartalékos Cleveland Cavaliers otthonában.



Az NBA-kupa nyitánya így igazi kosárlabda-csemegét hozott – látványos egyéni teljesítményekkel és több utolsó pillanatos fordulattal.

NBA-KUPA

Los Angeles Clippers–New Orleans Pelicans 126–124

Portland Trail Blazers–Denver Nuggets 109–107

Phoenix Suns–Utah Jazz 118–96

Memphis Grizzlis–Los Angeles Lakers 112–117

Chicago Bulls–New York Knicks 135–125

Cleveland Cavaliers–Toronto Raptorts 101–112

Philadelphia 76ers–Boston Celtics 108–109

Indiana Pacers–Atlanta Hawks 108–128