Miért biztató a Chiefs veresége a Bills ellen? Már 42 pont sem elég a Bengalsnak a győzelemhez

A HÉT PÁRHARCA. Érdekes a sormintája Josh Allen és Patrick Mahomes, vagy a Buffalo és a Kansas City egymás elleni dimanikájának. Az alapszakaszban a legutóbbi négy egymás elleni mérkőzést a Bills nyerte meg, de a rájátszásban a Chiefs épített négyes sorozatot – mondani sem kell, mennyivel fontosabb az utóbbi. Most megint az alapszakaszban futottak össze, és zsinórban ötödször is Allenék nyertek, méghozzá úgy, hogy Mahomes kilencéves NFL-karrierje során először passzkísérletei felével sem találta meg elkapóit (15/34). A Kansas City szurkolói számára az mindenképpen biztató lehet, hogy legközelebb minden bizonnyal ismét a playoffban találkozik egymással a két csapat – bár a Chiefs még nincs playoffhelyen, erről cikkünk alján olvashatnak.

A HÉT ŐRÜLT MECCSE. A Cincinnati egy hete 38 pontot szerezve kapott ki a New York Jetstől, ezúttal pedig hiába jutott 42-ig, a Chicagótól is vereséget szenvedett. 7–0-ra és 10–7-re a Bengals vezetett, 14–10-re már a Bears, aztán a nagy szünetben 20–17-re megint a hazaiak. Aztán 24–20-ra a Bears, 27–24-re a Bengals, 31–27-re megint a Chicago, amely aztán 41–27-re elhúzott. Joe Flacco vezéreltével 42–41-re fordított a Cincinnati, de maradt 54 másodpercük Caleb Williamséknek. Elég idő egy mezőnygólhoz, de az újonc Colston Loveland a körülötte ügyetlenkedő Bengals-védők gyűrűjéből kiszabadulva 58 touchdownnal lezárta a mérkőzést.

Igen, ebből Colston Loveland (középen fehérben) touchdownt szerzett

Volt itt minden: az 576 yardot produkáló chicagói támadóegységben három TD-t passzoló Williams el is kapott egyet D. J. Moore-tól, míg Flacco 18 éves karrierje során először lépte át a 400 passzolt yardos határt, s meg sem állt 470-ig (és négy TD-ig) – 40 éves kora felett még Drew Brees, Tom Brady és Aaron Rodgers sem volt képes erre.

DJ Moore TD pass to Caleb Williams



Ben Johnson having fun out there pic.twitter.com/0Ec6ns3UP1 — Dave (@dave_bfr) November 2, 2025

A HÉT REKORDJA. Cam Little, a Jacksonville rúgója az augusztusi felkészülési meccsek során rúgott már egy 70 yardos mezőnygólt, de az nem számít hivatalos rekordnak, mert nem tétmérkőzésen született. A Jaguars Las Vegas elleni meccsén Little 68 yardról próbálkozhatott, és ismét betalált, így már hivatalosan is átadta a múltnak a baltimore-i Justin Tucker 2021-es 66 yardos csúcsát (Tucker esetében a keresztlécen megpattant a labda, Little kísérletében még maradt is 2 yard). „Nincs ebben semmi ördögi, ha elég nagyot rúgsz és jól is célzol, be fog menni. Amikor odaálltam a labdához, mondtam, olyan nagyot rúgok bele, amilyet csak tudok – ez általában be szokott jönni” – mondta Little, akinek rúgásával a szünet előtt 6–3-ra módosult az állás, még a Raiders javára. „Úgy futottam oda hozzá, mintha Super Bowlt nyertünk volna. Pont egy ilyen pillanat kellett ahhoz a szünet előtt, hogy beinduljon a játékunk” – mondta Liam Coen vezetőedző. Napjaink legjobb rúgója, a dallasi Brandon Aubrey is megpróbálkozott egy 68 yardos mezőnygóllal az Arizona ellen, a távolság nála is megvolt, de a labda elszállt a kapu jobb oldala mellett.

A HÉT VÉDELME. Egyik NFL-csapat sem költ annyi pénzt a védőjátékosai fizetésére, mint a Pittsburgh, de a Steelers edzői stábja az elmúlt hetekben össztűz alá került a Cincinnati és a Green Bay ellen elszenvedett vereségek miatt. A ligaelső Indianapolis elleni mérkőzés nem sok jót ígért, de J. J. Watt, Alex Highsmith, Cameron Heyward és társai összeszedték magukat, és az idény legjobb teljesítményét nyújtva megbénították az eddig remeklő támadóegységet. Az idén először New York-i önmagát idéző Daniel Jones ötször is eladta a labdát (3 interception és 2 fumble), és Jonathan Taylor futónak sem volt jó napja, mindössze 45 futott yarddal zárt. Az AFC élén holtversenyben álló csapatok közül a Colts volt a második, amely így járt a Pittsburgh ellen, korábban a New England is öt eladott labdának látta kárát a Steelers védelme ellen.

A HÉT BETLIJE. A Coltsot megbénítő Pittsburgh egy fordulóval korábban leckét kapott a Green Baytől, amely most hazai pályán mindössze 13 pontig jutott a Carolina ellen, és a Panthers Rico Dowdle vezérletével meg is büntette ezért. A Packers (ahogy az egész NFL is) totálisan kiiismerhetetlen, leiskolázta a Detroitot, a Washingtont és a Pittsburghöt is, de képes volt kikapni a Clevelandtől és most a Carolinától. A Packers veresége után már tényleg olyan csapat vezeti az Nemzeti főcsoportot, amely a legtöbb győzelmet aratta.

A HÉT TESTCSELE. Marvin Harrison Jr. tavaly sztárelkapóként jött ki az egyetemről és csatlakozott negyedik draftoltként az Arizonához, de ritkán nyújt olyan teljesítményt a Cardinalsban, mint az Ohio State egyetemén. A dallas elleni kedd hajnali összecsapás a ritka kivételek egyike volt, Jacoby Brissett passzaiból hetet ő kapott el, 96 yardért és egy touchdownért. A hatpontos játék során ráadásul úgy elfektette testcselével DaRon Bland védőt, ahogy még az NFL-ben is nagyon ritkán látjuk.

Marvin Harrison Jr is doing to DaRon Bland what DK Metcalf did to him on TNF two years ago.



This is a war crime. pic.twitter.com/zNqxCinvwc — Mike Kennedy (@MikeKennedyNFL) November 4, 2025

A HÉT VETERÁNJA. Az irányítókat igyekszik megvédeni a liga a védelmekre vonatkozó szigorú szabályokkal, a punterek és a rúgók feladatköre alapvetően nem veszélyes, így ezeken a posztokon előfordul, hogy 40 éven túl is pályára lép még valaki. Nem úgy a tight endeknél, akik vagy elkapják a labdát, vagy blokkolják a védelem erős és fürge tagjait. A 2006-os draft első körében elkelt Marcedes Lewis a huszadik idényében is pályára lépett, immár 41 évesen, amivel a Super Bowl-éra legidősebb aktív tight endjévé és a Denver Broncos valahavolt legidősebb játékosává vált. Ő a hatodik nem irányító/rúgó, aki legalább 20 idényben játszott, előtte ez Jerry Rice elkapónak, Darrell Green cornerbacknek, Junior Seau linebackernek, Jim Marshall védőfalembernek és Jackie Slater támadófalembernek sikerült. Sean Payton a meccs előtt azt mondta, Lewis a legidősebb játékos, akivel dolgozott, de másnap ki kellett javítania magát, mert emlékeztették Drew Breesre, aki 42 éves koráig irányított New Orleansban.

A HÉT SÉRÜLÉSEI. Tucker Kraft térdsérülést szenvedett a Green Bay Carolina elleni mérkőzésén, ezért ebben a szezonban már nem játszhat többet. Ezen a héten ért véget a buffalói Michael Hoecht, a chicagói Dayo Odeyingbo, a chargerses Joe Alt, a jetses Andre Cisco, a San Franciscó-i Mykel Williams és a washingtoni Marshon Lattimore idénye is. Már egy csapatra való súlyos sérült van a ligában, össze is állítottunk egy támadó- és védőegységet azokból, akik ebben az idényben már nem térhetnek vissza a pályára – vagy Joe Burrow esetében legalább 3 hónapos kihagyás után, jó esetben december közepén játszhat újra.

A sérültek álomcsapata. Támadók. QB: Joe Burrow (Cincinnati). RB: James Conner (Arizona). WR: Tyreek Hill (Miami), Mike Evans (Tampa Bay), Malik Nabers (NY Giants). TE: Tucker Kraft (Green Bay). OT: Kaleb McGary (Atlanta), Joe Alt (LA Chargers). G: Brady Christensen (Carolina), Alijah Vera-Tucker (NY Jets). C: Eric McCoy (New Orleans). Védők. DE: Nick Bosa (San Francisco), Michael Hoecht (Buffalo), Mykel Williams (San Francisco). DT: Calijah Kancey (Tampa Bay), Nnamdi Madubuike (Baltimore). LB: Fred Warner (San Francisco), Patrick Jones II (Carolina). S: Julian Blackmon (New Orleans), Andre Cisco (NY Jets), Miles Killebrew (Pittsburgh). CB: Marshon Lattimore (Washington)

VISSZA EURÓPÁBA. Két hét szünet után ismét korán kezdődik a vasárnapi program, az Indianapolis és az Atlanta ugyanis az NFL történetének első berlini összecsapásán találkozik egymással. Hogy aztán egy héttel később az első madridi ütközetben találkozzon a Miami és a Washington.

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. Túljutottunk az alapszakasz felén, novemberbe léptünk, így eljött az ideje, hogy hetente foglalkozzunk a rájátszás alakulásával. Persze még közel sem úgy fest a kép, ahogy várhatóan január elején fog, hiszen az Amerikai főcsoportban a lassan kezdő Kansas City és Baltimore nincs is továbbjutó helyen, míg a Nemzeti konferenciában három csapat is olyan mérleggel áll, mint az éllovas Philadelphia, de kezdenek körvonalazódni az erőviszonyok, és hétről hétre tisztulni fog a helyzet.

AFC. Főcsoportgyőztes: Indianapolis Colts (7–2). Wild card kör: New England Patriots (7–2)–Jacksonville Jaguars (5–3), Denver Broncos (7–2)–Los Angeles Chargers (6–3), Pittsburgh Steelers (5–3)–Buffalo Bills (6–2)

NFC. Főcsoportgyőztes: Philadelphia Eagles (6–2). Wild card kör: Tampa Bay Buccaneers (6–2)–Detroit Lions (5–3), Seattle Seahawks (6–2)–San Francisco 49ers (6–3), Green Bay Packers (5–2–1)–Los Angeles Rams (6–2)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

Péntek hajnal

Miami Dolphins–Baltimore Ravens 6–28

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Chicago Bears 42–47

Detroit Lions–Minnesota Vikings 24–27

Green Bay Packers–Carolina Panthers 13–16

Tennessee Titans–Los Angeles Chargers 20–27

New England Patriots–Atlanta Falcons 24–23

New York Giants–San Francisco 49ers 24–34

Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts 27–17

Houston Texans–Denver Broncos 15–18

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Jacksonville Jaguars 29–30 – hosszabbítás után

Los Angeles Rams–New Orleans Saints 34–10

Buffalo Bills–Kansas City Chiefs 28–21

Washington Commanders–Seattle Seahawks 14–38

Kedd hajnal

Dallas Cowboys–Arizona Cardinals 17–27

Szabadnapos: Cleveland Browns, New York Jets, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers

A 10. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Denver Broncos–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Indianapolis Colts–Atlanta Falcons, Berlinben (Tv: Arena4)

19.00: Chicago Bears–New York Giants

19.00: Miami Dolphins–Buffalo Bills

19.00: Minnesota Vikings–Baltimore Ravens

19.00: New York Jets–Cleveland Browns

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New England Patriots (Tv: Arena4)

19.00: Carolina Panthers–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Jacksonville Jaguars

22.05: Seattle Seahawks–Arizona Cardinals

22.25: San Francisco 49ers–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

22.25: Washington Commanders–Detroit Lions

Hétfő

2.20: Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Green Bay Packers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 7 – 2 – 0 0.778 237–169 +68 2. Buffalo Bills 6 – 2 – 0 0.750 235–167 +68 3. Miami Dolphins 2 – 7 – 0 0.222 180–243 –63 4. New York Jets 1 – 7 – 0 0.125 168–221 –53 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 5 – 3 – 0 0.625 202–195 +7 2. Baltimore Ravens 3 – 5 – 0 0.375 202–216 –14 3. Cincinnati Bengals 3 – 6 – 0 0.333 216–300 –84 4. Cleveland Browns 2 – 6 – 0 0.250 126–184 –58 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Indianapolis Colts 7 – 2 – 0 0.778 290–180 +110 2. Jacksonville Jaguars 5 – 3 – 0 0.625 176–184 –8 3. Houston Texans 3 – 5 – 0 0.375 168–121 +47 4. Tennessee Titans 1 – 8 – 0 0.111 130–257 –127 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 7 – 2 – 0 0.778 225–166 +59 2. Los Angeles Chargers 6 – 3 – 0 0.667 215–193 +22 3. Kansas City Chiefs 5 – 4 – 0 0.556 235–159 +76 4. Las Vegas Raiders 2 – 6 – 0 0.250 132–210 –78 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 6 – 2 – 0 0.750 208–185 +23 2. Dallas Cowboys 3 – 5 – 1 0.389 263–277 –14 3. Washington Commanders 3 – 6 – 0 0.333 201–236 –35 4. New York Giants 2 – 7 – 0 0.222 197–249 –52 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Green Bay Packers 5 – 2 – 1 0.688 206–166 +40 2. Detroit Lions 5 – 3 – 0 0.625 239–178 +61 3. Chicago Bears 5 – 3 – 0 0.625 215–227 –12 4. Minnesota Vikings 4 – 4 – 0 0.500 182–186 –4 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Tampa Bay Buccaneers 6 – 2 – 0 0.750 197–178 +19 2. Carolina Panthers 5 – 4 – 0 0.556 170–205 –35 3. Atlanta Falcons 3 – 5 – 0 0.375 143–178 –35 4. New Orleans Saints 1 – 8 – 0 0.111 138–243 –105 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Seattle Seahawks 6 – 2 – 0 0.750 231–150 +81 2. Los Angeles Rams 6 – 2 – 0 0.750 208–127 +81 3. San Francisco 49ers 6 – 3 – 0 0.667 194–188 +6 4. Arizona Cardinals 3 – 5 – 0 0.375 180–171 +9 A CSOPORTOK ÁLLÁSA