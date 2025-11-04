Ifjabb Marvin Harrison remekelt, a Cardinals megverte Dallasban a Cowboyst – videó

Az eddig megállíthatatlannak gondolt Cowboys-támadósor már a Denver Broncos elit védelme ellen is szenvedett az előző fordulóban, ezúttal azonban hazai pályán, a jóval gyengébb Cardinals ellen sem menetelt úgy, ahogy korábban. Dak Prescott 250 yardot passzolt egy TD és egy INT mellett, két sztárelkapója, Ceede Lamb és George Pickens pedig 85 és 79 yarddal zárt, de hatpontos nélkül, míg a futó, Javonte Williams is csak egy korrektnek mondható 83 yardot kalapált össze 15 futásból, a csapat 17 szerzett pontig jutott.

A túloldalon ezzel szemben hiába hiányzott továbbra is Kyler Murray irányító, Jacoby Brisett talán jobban játszik, mint ő, ezúttal 261 yardot passzolt 2 TD mellett, eladott labda nélkül. A csapat három fumble-t is összehozott, de mindhármat össze is szedte. A meccs sztárja mégis a másodéves elkapó, Marvin Harrison jr. volt, aki tavaly hatalmas várakozással, top ötös pickként érkezett a ligába, s össze is hozott 885 yardot 8 TD-vel, de ez is elmaradt a várakozásoktól.

Ezt az idényt még lassabban kezdte, s sokan aggódtak is már érte, főleg a teher miatt, amit édesapja karrierje nyom a vállára: Marvin Harrison egy Hall of Famer, Super Bowl-győztes, legendás elkapó volt, aki 14 580 yarddal és 128 touchdownnal fejezte be karrierjét. Nos, a fia itt még nem tart, de a Cowboys ellen most remekelt, 7 elkapásból 96 yardot szerzett egy TD mellett, így az évadban már csaknem 500 yardja van nyolc meccsen, ezúttal elérheti az 1000-es álomhatárt, ha így folytatja.

A Cards mérlege így 3–5, a Cowboysé 3–5–1, jó eséllyel egyik csapat sem reménykedhet a rájátszásban.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

Dallas Cowboys–Arizona Cardinals 17–27 (0–3, 7–14, 3–10, 7–0)

KORÁBBAN

Las Vegas Raiders–Jacksonville Jaguars 29–30 (0–0, 6–3, 3–3, 14–17, 6–7) – hosszabbítás után

Los Angeles Rams–New Orleans Saints 34–10 (7–0, 13–10, 7–0, 7–0)

Buffalo Bills–Kansas City Chiefs 28–21 (7–0, 14–13, 7–0, 0–8)

Washington Commanders–Seattle Seahawks 14–38 (0–7, 7–24, 0–7, 7–0)

Cincinnati Bengals–Chicago Bears 42–47 (10–7, 10–10, 7–14, 15–16)

Detroit Lions–Minnesota Vikings 24–27 (7–14, 7–3, 3–7, 7–3)

Green Bay Packers–Carolina Panthers 13–16 (0–0, 6–7, 0–6, 7–3)

Tennessee Titans–Los Angeles Chargers 20–27 (14–7, 3–13, 0–0, 3–7)

New England Patriots–Atlanta Falcons 24–23 (7–7, 14–7, 3–0, 0–9)

New York Giants–San Francisco 49ers 24–34 (7–7, 0–10, 3–3, 14–14)

Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts 27–17 (0–7, 17–0, 0–0, 10–13)

Houston Texans–Denver Broncos 15–18 (3–0, 9–7, 3–0, 0–11)

Miami Dolphins–Baltimore Ravens 6–28 (3–7, 3–7, 0–14, 0–0)

Szabadnapos: Cleveland Browns, New York Jets, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers