Utolsó másodperces mezőnygóllal verte a Carolina a Packerst, csoportrangadót bukott a Lions

GREEN BAY PACKERS–CAROLINA PANTHERS

Talán az senkit nem lepett meg, hogy a Panthers futójátéka sok bajt okozott a Packers védelmének. Rico Dowdle 130 yardot és két TD-t futott, így hiába az impotens passzjáték (Bryce Young 102 yardot és egy interceptiont dobott), tett fel pontokat a táblára a Panthers. Ami talán meglepőbb volt, hogy a hektikus Packers támadósor végig szenvedett a Carolina védelme ellen. A hazaiak a negyedik negyed végéig két mezőnygólt szereztek, emellett egy kihagyott mezőnygól, egy fumble, egy interception és egy sikertelen negyedik volt a mérleg. Az utolsó drive-ban ugyan Josh Jacobs befutott a célterületre, a Panthersnek 2 és fél perc alatt eljutott mezőnygóltávolságig és Ryan Fitzgerald az utolsó másodpercben 49 yardról bevágta, ezzel nyert a Carolina. Jordan Love 273 yardot passzolt egy eladott labda mellett, kedvenc célpontja Romeo Doubs volt (hét elkapás, 91 yard), míg Josh Jacobs a futott hatpontosa mellett 87 yardot szerzett. A hazaiaknál az idén már 6 TD-t szerző Tucker Kraft sérülés miatt kiesett a második félidő elején.

TENNESSEE TITANS–LOS ANGELES CHARGERS

Justin Herbert rögtön a meccs elején eladta a labdát, Cody Barton pedig 24 yardot át hordta vissza a célterületig. Sőt az első negyed végén Chimere Dike szerzett puntreturn TD-t, így már 15 perc után 14 pontot szerzett a Titans. Ezt követően viszont mindössze két mezőnygólt hoztak össze a hazaiak, ellenben a Chargers összeszedte magát és már a szünetre átvette a vezetést, a negyedik negyed elején pedig egy 9 perces, 99 yardos TD-drive-val bevitte a kegyelemdöfést. Herbert az interceptiont 250 passzolt yarddal és két TD-vel tette jóvá, kedvenc célpontja Oronde Gadsden volt, aki öt elkapásból 68 yardot gyűjtött.

NEW YORK GIANTS–SAN FRANCISCO 49ERS

Christian McCaffrey vezérletével nyert a 49ers. A Giants három negyedben is ugyanannyi pontot szerzett, mint a San Francisco, a másodikban azonban a vendégek 10 pontjára nem jött válasz. Az előző héten a 49ersnek mindössze tíz futókísérlete volt, ami a legkevesebb a franchise történelmében. Kyle Shanahan ezúttal nem követte el ezt a hibát, 39 kisérletből 159 yardot haladtak a földön. CMC 173 scrimmage yardot (106 futott, 67 elkapott) és összesen két TD-t gyűjtött, míg Mac Jonesnak 24 passzkísérletéből 19 sikeres volt 2 hatpontos kíséretében. Az újonc Jaxson Dart is két passzolt touchdownnal zárt, továbbá egyet futott is. A 49ersnek ez volt a hatodik győzelme, így tovább üldözi a csoport élén álló Ramst.

PITTSBURGH STEELERS–INDIANAPOLIS COLTS

Hiába az eddigi legtöbb pontot termelő támadósor, hat labdavesztéssel nem lehet nyerni, főleg nem a Steelers ellen. Pedig jól indult a meccs a Colts számára, rögtön első támadásból jött a TD, míg a hazaiak három drive-ból mindössze 13 yardot szereztek az első negyedben. Ezt követően sorozatban 24 pontot tett fel a táblára a Steelers, három touchdown a Daniel Jones elvesztett labdái után következtek. A meccset végül három interceptionnel és két fumble-lel zárta Jones, így hiába passzolt 342 yardot. A hajrában Alec Pierce és Michael Pittman Jr. is száz elkapott yard fölé jutott, de ez már csak a fantasy tulajdonosoknak számított, a Steelers nem remegett meg. Aaron Rodgers 203 yarodt és egy TD passzolt (Pat Freiermuth), míg Jaylen Warren 31 futott yardjára két futott hatpontos jutott. A Steelers a Colts elleni sikernek köszönhetően két győzelmes előnnyel vezeti csoportját, míg az Indianapolist beérte győzelmek számában a New England és a Denver is.

HOUSTON TEXANS–DENVER BRONCOS

Hiszen a Broncos remek negyedik negyeddel megverte a Texanst. A Houston öt mezőnygólt szerzett, touchdownt viszont egyet se. A Broncos támadósora is akadozott: nyolc punt mellett viszont volt két TD-drive is jött. 171 passzolt yardjának közel felét az utolsó negyedben hozta Bo Nix, RJ Harvey touchdownt, míg Troy Franklin a kétpontost kapta el, az utolsó másodpercben pedig a korábban egy rúgást már hibázó Wil Lutz 34 yardról megnyerte a mérkőzést az utolsó negyedben 11 pontot szerző Broncosnak. CJ Stroud a mérkőzés elején megsérült, 79 yarddal zárt, míg a helyére érkező Davis Mills 137 yardot passzolt.

NEW ENGLAND PATRIOTS–ATLANTA FALCONS

Hiába vezetett 21–7-re a New England a félidő előtt az Atlanta ellen, lett volna visszaút a Falconsnak. A hazaiak mindössze három pontot szereztek a második félidőben, míg az Atlanta még a szünet előtt szépített, majd a negyedik negyedben előbb mezőnygólt, majd TD-t szereztek. Az extra pont viszont kimaradt, így a Patriots nyögvenyelősen, egy ponttal megnyerte a találkozót. Drake Maye két TD, 259 yardot passzolt egy eladott labda mellett. DeMario Douglas kereken száz elkapott yarddal zárt a hatpontosa mellett, tovább Stefon Diggs és Terrel Jennings is szerzett touchdownt. A Falconsban Michael Penix Jr. három hatpontost is kiosztott Drake Londonnak, aki kilenc elkapásból 118 yardot gyűjtött. A vendég védelem hat sacket is jegyzett: LaCale London, Jalon Walker és Brandon Dorlus is kettővel zárt.

CINCINNATI BENGALS–CHICAGO BEARS

Őrületes meccset játszott a Bengals és a Bears, a találkozó során hatszor változott a vezető kiléte. Hat perccel a meccs vége előtt 41–27-re ellépett a Bears, ráadásul el is adta a labdát a Bengals, de így sem tudták lezárni a mérkőzést a vendégek. A Cincinnati előbb 32 másodperc alatt vitt végig egy 55 yardos, majd 49 másodperc alatt egy 57 yardos TD-drive-ot, ezzel az utolsó percre átvette a vezetést (42–41). Igen ám, de volt még egy csavar a mérkőzésben Caleb Williams a pálya közepén Colston Lovelandet találta meg, akin elrontották a szerelést a hazai védők, így 58 yardos touchdownt szerzett. A Bears 47–42-re nyert és továbbra is harcban a szoros NFC Északban a csoportelsőségért, míg a Cincinnati legutóbb 2007-ben kapott ki úgy, hogy legalább negyven pontot szerzett. Caleb Williamsnek ez volt eddigi egyik legjobb meccse: 280 yardot és három TD-t passzolt. Ezen felül öt futásból 53 yardot gyűjtött, míg két elkapásból 22 yardot és egy touchdownt szerzett, utóbbit DJ Moore passzából. A Sportradar statisztikái szerint legutóbb 1953-ban George Taliaferrónak volt kezdő irányítóként egynél több elkapása. A skillsorból érdemes Loveland (hat elkapás, 118 yard, két TD) és Moore (négy elkapás, 72 yard, egy-egy passzolt és futott TD) mellett Kyle Monangait kiemelni, aki 26 labdacipelésből 176 yardot futott. A Bengalsban Joe Flacco 470 yardot, négy hatpontost és két interceptiont dobott. Tee Higgins hét elkapásból 121 yardot és két TD-t szerzett, míg Ja'Marr Chase hat elkapásból 111 yardot gyűjtött.

DETROIT LIONS–MINNESOTA VIKINGS

JJ McCarthy három TD-jével csoportrangadót nyert a Vikings Detroitban. A Minneosta másodéves irányítóját ötször sackelték, és egyszer el is adta a labdát, de kiosztott egy hatpontost Justin Jeffersonnak és egyet TJ Hockensonnak is, míg egyszer ő maga futott be a célterületre. A Vikings ráadásul sokáig jól limitálta a Lions támadójátékát. Jared Goff végül így is 284 yarddal és két TD-vel zárt, Sam LaPorta (hat elkapás, 97 yard, touchdown) és Amon-Ra St. Brown (kilenc elkapás, 97 yard) is közel száz yardig jutott, ellenben a Jahmyr Gibbs, David Montgomery futóduó mindössze 65 yardot gyűjtött.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

Vasárnap

Cincinnati Bengals–Chicago Bears 42–47 (10–7, 10–10, 7–14, 15–16)

Detroit Lions–Minnesota Vikings 24–27 (7–14, 7–3, 3–7, 7–3)

Green Bay Packers–Carolina Panthers 13–16 (0–0, 6–7, 0–6, 7–3)

Tennessee Titans–Los Angeles Chargers 20–27 (14–7, 3–13, 0–0, 3–7)

New England Patriots–Atlanta Falcons 24–23 (7–7, 14–7, 3–0, 0–9)

New York Giants–San Francisco 49ers 24–34 (7–7, 0–10, 3–3, 14–14)

Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts 27–17 (0–7, 17–0, 0–0, 10–3

Houston Texans–Denver Broncos 15–18 (3–0, 9–7, 3–0, 0–11)

KÉSŐBB

22.05: Las Vegas Raiders–Jacksonville Jaguars

22.05: Los Angeles Rams–New Orleans Saints

22.25: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Cleveland Browns, New York Jets, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers

Korábban

Miami Dolphins–Baltimore Ravens 6–28 (3–7, 3–7, 0–14, 0–0)