NFL: a kétszeres MVP Lamar Jackson 4 TD-passzal és győzelemmel tért vissza sérüléséből

A Ravens rendkívül nehéz sorsolással, gyenge védekezéssel és rengeteg sérüléssel kezdte meg ezt a szezont, ami a mérlegén is meglátszott. A Kansas City Chiefs elleni rangadón Lamar Jackson, a csapat kétszeres MVP irányítója is kidőlt, majd kihagyott összesen négy hetet (igaz, ebből egy a bye week, vagyis a Ravens pihenőhete volt). A Ravens ennek is köszönhetően 1–5-ös mérleggel fordult rá a nyolcadik játékhétre, ott még Jackson nélkül legyőzte a Chicago Bearst, majd jöhetett most a gyengélkedő Dolphins, immár az irányítóklasszis vezetésével.

Lamar Jackson stílusosan tért vissza, 204 yardig és 4 passzolt hatpontosig jutott, ebből kettőt rutinos TE-je, Mark Andrews húzott be. Derrick Henry 19 futásból 119 yardot pakolt fel, míg a túloldalon talán egyedül a másik futó, De’Von Achane emelhető ki, aki 116 totál yarddal zárt 14 futásból és hat elkapásból. A meccs egyébként rendkívül sima volt, a Ravens a szünetben 14–6-ra vezetett, majd a harmadik negyedben ellépett 28–6-ra, s a végeredmény is ez lett.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

Miami Dolphins–Baltimore Ravens 6-28 (3–7, 3–7, 0–14, 0–0)