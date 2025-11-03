A parádés buffalói védelem és Josh Allen 3 TD-je győzelmet ért a Kansas City Chiefs ellen

LAS VEGAS RAIDERS–JACKSONVILLE JAGUARS

NFL-rekordot és hosszabbításos Jags-győzelmet hozott a találkozó. Az első félidőben Brock Bowers elkapott hatpontosával szerzett vezetést a Raiders, erre Cam Little 68 yardos NFL-rekordot jelentő mezőnygóljával válaszolt a Jaguars. A harmadik negyedben egy-egy mezőnygól után jöhetett a végjáték, amely már jóval több izgalmat tartogatott. A negyedik negyedben ugyanis mind az öt támadósorozat pontszerzéssel zárult, négy ráadásul TD-vel, Little harmadik mezőnygóljával egyenlített a Jacksonville, így jöhetett a ráadás. A hosszabbításban hat és fél perces drive végén Trevor Lawrence futásával TD-t szereztek a vendégek, de a Raiders Bowers újabb touchdownjával válaszolt. Azonban az extrapont és a döntetlen helyett a győzelemre ment a Raiders, a kétpontos sikertelen lett, a Jaguars ünnepelhetett. Lawrence két futott TD-je mellett 220 yardot és egy interceptiont passzolt, Parker Washington nyolc elkapásból 90 yardot gyűjtött, míg Travis Etienne Jr. 84 futott yarddal zárt. A Raidersben Geno Smith négy touchdownt passzolt egy eladott labda mellett, a másodéves tightend Brock Bowers 12 elkapásból 127 yardot és három hatpontost jegyzett.

LOS ANGELES RAMS–NEW ORLEANS SAINTS

Hozta a papírformát a Rams. A Saints a második negyedben egy mezőnygólt és egy touchdownt is szerzett, ezeken kívül viszont három 3&out, két labdavesztés és egy sikertelen negyedik kísérlet jellemezte a New Orleans támadósorát. A Los Angeles Matthew Stafford vezérletével konzisztensen haladt és minden negyedben szerzett hatpontost. Puka Nacua hét elkapásból 95 yarddal és egy TD-vel tért vissza sérüléséből, azonban a mérkőzés közben ismét kivált. Hiányában ismét Davante Adams lépett elő, a rutinos elkapó öt elkapásból 60 yardot és két TD-t szerzett. A futójátékot a 114 yardos Kyren WIlliams biztosította, Matthew Stafford pedig 281 passzolt yarddal és négy hatpontossal zárt.

BUFFALO BILLS–KANSAS CITY CHIEFS

Ismét egymásnak feszült az elmúlt évek két legmatározóbb AFC-s csapata, és ahogy az alapszakaszban mindig, ezúttal is Josh Allen és a Buffalo örülhetett. A hazaiak Dalton Kincaid TD-jével kezdtek erre jött Rashee Rice futott hatpontosa, majd Harrison Butker mezőnygólja, ezzel átvette a vezetést a Chiefs. Ty Johnson futott hatpontosával ismét a Billshez került az előny, sőt egy sikertelen vendég negyedik kísérlet után Josh Allen futott be a célterületre. A szünet után Allen újabb futásával már 28–13-ra vezetett a Buffalo, de a mérkőzést nem tudta lezárni. Ezt kihasználva Kareem Hunt révén zárkózott a Chiefs, aztán hiába adta el a labdát Patrick Mahomes, Matt Prater 52 yardos rúgása a póznáról kifelé pattant. 22 másodperce maradt a Chiefsnek a csodára, Mahomes feldobta a célterület felé, de rövid volt a labdája, így véget ért a mérkőzés. Josh Allen 26 átadásából 23 pontos volt, 273 yardot és egy hatpontost passzolt, továbbá kétszer befutott a célterületre. James Cook száz yard fölé jutott (114 yard), megerősítve azt, hogyha így tesz, akkor nyer a Bills. A hazai támadósor remeklésénél jóval meglepőbb volt, hogy a a Bills védelme is dominált a Chiefs ellen. Mahomes folyamatosan nyomás alatt játszott, 34 passzkísérletéből csak 15 volt sikeres, 250 yardig jutott egy interception mellett. A futójáték sem működött, a Chiefs 79 futott yardjából 49-et vállalt Hunt.

NFL, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Jacksonville Jaguars 29–30 (0–0, 6–3, 3–3, 14–17, 6–7) – hosszabbítás után

Los Angeles Rams–New Orleans Saints 34–10 (7–0, 13–10, 7–0, 7–0)

Buffalo Bills–Kansas City Chiefs 28–21 (7–0, 14–13, 7–0, 0–8)

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Chicago Bears 42–47 (10–7, 10–10, 7–14, 15–16)

Detroit Lions–Minnesota Vikings 24–27 (7–14, 7–3, 3–7, 7–3)

Green Bay Packers–Carolina Panthers 13–16 (0–0, 6–7, 0–6, 7–3)

Tennessee Titans–Los Angeles Chargers 20–27 (14–7, 3–13, 0–0, 3–7)

New England Patriots–Atlanta Falcons 24–23 (7–7, 14–7, 3–0, 0–9)

New York Giants–San Francisco 49ers 24–34 (7–7, 0–10, 3–3, 14–14)

Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts 27–17 (0–7, 17–0, 0–0, 10–3

Houston Texans–Denver Broncos 15–18 (3–0, 9–7, 3–0, 0–11)

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Cleveland Browns, New York Jets, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers

Korábban

Miami Dolphins–Baltimore Ravens 6–28 (3–7, 3–7, 0–14, 0–0)