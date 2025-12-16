Nem okozott gondot a Dolphins, magabiztos győzelmével továbbra is vezeti csoportját a Steelers – videó

Fagyos mérkőzésen fogadta a floridai Miami Dolphinst a Pittsburgh. A fagypont körüli hőmérséklet nem volt újdonság Aaron Rodgersnek, aki Green Bayben gyakran átélhette ezt, ahogy azt is, hogy a rájátszás érdekében győzelmi kényszerben lép pályára. Ennek ellenére a második negyed végén 3–0-ra a Dolphins vezetett, a hazaiak három puntig jutottak, pedig Tua Tagovailoa egy interceptiont is dobott.

Ezt követően beindult a Steelers támadósora és sorozatban négy drive végén is touchdownt ért el, míg a Miami nem szerzett pontokat, ezzel el is döntötte a mérkőzés. Az utolsó negyedben 28–3-as hátrányból már a Dolphins offense is beindult, Tua Tagovailoa két touchdownpasszt is kiosztott, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elég, a Steelers 28–15-re nyert, és továbbra is vezeti az AFC Északi divízióját, míg a Miami esetében ezzel a vereséggel biztossá vált, hogy nem lesz ott a rájátszásban.

A legutóbb 2021-ben rájátszásba jutó Aaron Rodgers régi önmagát idézte. 27 passzából 23 pontos volt, 224 yardot és két touchdownt passzolt. Egyet az irányítóval Green Bayben is jól együttműködő Marquez Valdes-Scantling kapott el, míg a másikat DK Metcalf (három elkapás, 55 yard) szerezte meg. Kenneth Gainwell hét elkapásból 46 yardot gyűjtött, míg a földön 80 yardot futott. A Steelersnek a két passzolt mellett, két futott TD-je is volt, egyet Connor Heyward, egyet pedig Jonnu Smith szerzett. Tua Tagovailoának sem volt rossz meccse, 22/28-as passzmutató mellett 253 yardig jutott két hatpontos és egy eladott labda mellett, de továbbra is nyeretlen négy Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletnél. A legtöbb yardot De'Von Achane (hat elkapás, 67 yard) termelte, míg Darren Waller (hét elkapás, 66 yard) két TD-átadást is lehúzott.

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

Kedd

Pittsburgh Steelers–Miami Dolphins 28–15 (0–0, 7–3, 14–0, 7–12)

Pénteken játszották

Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons 28–29 (7–0, 6–14, 7–0, 8–15)

Vasárnap kora este

Chicago Bears–Cleveland Browns 31–3 (14–0, 0–0, 14–3, 3–0)

Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens 0–24 (0–0, 0–14, 0–3, 0–7)

Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers 13–16 (7–3, 6–7, 0–6, 0–0)

New England Patriots–Buffalo Bills 31–35 (14–0, 10–7, 0–14, 7–14)

New York Giants–Washington Commanders 21–29 (0–3, 7–19, 7–0, 7–7)

Philadelphia Eagles–Las Vegas Raiders 31–0 (7–0, 10–0, 7–0, 7–0)

Jacksonville Jaguars–New York Jets 48–20 (14–7, 17–3, 10–3, 7–7)

Houston Texans–Arizona Cardinals 40–20 (17–0, 6–7, 7–7, 10–6)

Vasárnap késő este

Denver Broncos–Green Bay Packers 34–26 (0–3, 14–13, 13–7, 7–3)

Los Angeles Rams–Detroit Lions 41–34 (7–7, 10–17, 17–0, 7–10)

New Orleans Saints–Carolina Panthers 20–17 (0–7, 7–3, 3–7, 10–0)

San Francisco 49ers–Tennessee Titans 37–24 (7–3, 10–7, 14–0, 6–14)

Seattle Seahawks–Indianapolis Colts 18–16 (3–3, 3–10, 3–0, 9–3)

Dallas Cowboys–Minnesota Vikings 26–34 (7–7, 10–10, 6–7, 3–10)