18 szezon után a Ravens menesztette John Harbaugh-t

A mérkőzést így a Steelers nyerte, amely a csoportot is behúzta, ezzel bejutott a rájátszásba, míg a Baltimore 2021 óta először lemaradt a rájátszásról. Kedd este kiderült, hogy ez John Harbaugh vezetőedző állásába került. Harbaugh 2008-ban vette át a Baltimore irányítását, az alapszakaszban 180–113-as mérlege volt a csapat élén, 12-szer jutott rájátszásban, négyszer az AFC-döntőbe, valamint egyszer emelhette magasba a Super Bowl-trófeát. Ő a franchise történetének legtöbb győzelmével rendelkező edzője.

„A szezon és a szervezetünk általános irányvonalának átfogó értékelését követően úgy döntöttem, hogy változtatok a vezetőedző személyén. Ma tájékoztattam Johnt, hogy felmentettem tisztségéből. Ez hihetetlenül nehéz döntés volt, tekintettel a 18 évre, amit együtt töltöttünk, és a mély tiszteletre, amit John iránt érzek edzőként” – idézi Steve Bisciottit, a Ravens tulajdonosát az ESPN.