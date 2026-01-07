18 szezon után a Ravens menesztette John Harbaugh-t
Mint ismert, a Ravens végtelenül izgalmas mérkőzést játszott a csoportrivális Steelers otthonában az alapszakasz utolsó mérkőzésén. Mindkét csapat két TD-t ért el a negyedik negyedben, a Pittsburgh kihagyott egy extrapontot, így a Baltimore támadhatott a győzelemért. El is jutott mezőnygól távolságig, de az idei hatodik körös újonc rúgó, Tyler Loop aki idén még nem hibázott 50 yardnál rövidebb mezőnygólt – kihagyta 44-ről az utolsó másodpercben.
Elképesztő negyedik negyedes végjáték után a Steelers a Ravenst megverve bejutott a rájátszásba – videó
A mérkőzést így a Steelers nyerte, amely a csoportot is behúzta, ezzel bejutott a rájátszásba, míg a Baltimore 2021 óta először lemaradt a rájátszásról. Kedd este kiderült, hogy ez John Harbaugh vezetőedző állásába került. Harbaugh 2008-ban vette át a Baltimore irányítását, az alapszakaszban 180–113-as mérlege volt a csapat élén, 12-szer jutott rájátszásban, négyszer az AFC-döntőbe, valamint egyszer emelhette magasba a Super Bowl-trófeát. Ő a franchise történetének legtöbb győzelmével rendelkező edzője.
„A szezon és a szervezetünk általános irányvonalának átfogó értékelését követően úgy döntöttem, hogy változtatok a vezetőedző személyén. Ma tájékoztattam Johnt, hogy felmentettem tisztségéből. Ez hihetetlenül nehéz döntés volt, tekintettel a 18 évre, amit együtt töltöttünk, és a mély tiszteletre, amit John iránt érzek edzőként” – idézi Steve Bisciottit, a Ravens tulajdonosát az ESPN.
NFL: kész a playoff első körének menetrendje; már több edzőtől elköszöntek
Ahogy arról korábban beszámoltunk nem Harbaugh az egyetlen távozó edző. Hétfőn a Cleveland Browns, a Las Vegas Raiders, az Arizona Cardinals és az Atlanta Falcons is menesztette vezetőedzőjét. Harbaugh lehet a legkeresettebb név, az ESPN információ szerint az elbocsátását követő első 45 percben hét NFL-csapat is felhívta. Jelenleg a Ravensszel együtt hét NFL-csapatnak betöltetlen az edzői pozíciója, így legalább egy olyan együttes is van az érdeklődők között, amelynek van még edzője.
NFL, ALAPSZAKASZ, 18. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Szombaton játszották
Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14
San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 3–13
Vasárnap kora este
Atlanta Falcons–New Orleans Saints 19–17
Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 18–20
Minnesota Vikings–Green Bay Packers 16–3
New York Giants–Dallas Cowboys 34–17
Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans 41–7
Houston Texans–Indianapolis Colts 38–30
Vasárnap késő este
Buffalo Bills–New York Jets 35–8
Chicago Bears–Detroit Lions 16–19
Denver Broncos–Los Angeles Chargers 19–3
Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 14–12
Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 37–20
New England Patriots–Miami Dolphins 38–10
Philadelphia Eagles–Washington Commanders 17–24
Hétfő hajnal
Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 26–24
A WILD CARD KÖR MENETRENDJE
Szombat
22.30: NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) (Tv: Arena4)
Vasárnap
2.00: NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) (Tv: Arena4)
19.00: AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) (Tv: Arena4)
22.30: NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)
Hétfő
2.00: AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)
