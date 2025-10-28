Travis Kelce: Öreg, de szerencsés kutya vagyok, aki még mindig a kedvenc játékát játssza

A HÉT GYŐZELME. A New York Jets az utolsó nyolc percben 15 pontot szerzett a Cincinnati Bengals ellen, ezzel 24–38-ról megfordította a mérkőzést, és megszerezte első győzelmét, így már nincs nyeretlen csapat az NFL-ben. Napokkal korábban Woody Johnson klubtulajdonos megvédte Aaron Glenn vezetőedzőt, és Justin Fields nyakába varrta a 0–7-es idénykezdést, kiemelve, hogy „nehéz meccseket nyerni olyan minőségű irányítóval, mint a mienk”. „Tudom, hogy ő a tulajdonosunk, de számomra mindez csak külső zaj. A legfontosabb, hogy a csapattársaim és az edzőim hisznek bennem, és hogy az imáim meghallgattattak – mondta Fields a meccs után. – A hét közepén a fürdőszobám padlóján fekve sírtam, de tudtam, hogy képes leszek felülemelkedni ezen.” A Jets győzelmével továbbra is három csapat maradt az NFL történetében, amely győzelem nélkül zárt egy teljes idényt: az 1976-os Tampa Bay, a 2008-as Detroit és a 2017-es Cleveland.

A HÉT PÁRHARCA. Aaron Rodgers először lépett pályára korábbi csapata, a Green Bay ellenfeleként, így lehetősége nyílt arra, hogy Brett Favre, Tom Brady, Drew Brees és Peyton Manning után ötödik irányítókéntként mind a 32 NFL-csapatot legyőzze. A félidei kilencpontos előny ellenére ez nem sikerült, ráadásul testközelből kellett végignéznie, hogy korábbi csapattársa, Jordan Love olyat tesz, amire ő sosem volt képes a Packers kezdőjeként eltöltött másfél évtizede alatt: sorozatban húsz sikeres passzt adott. Ezt 18 éve nem tette meg Green Bay-i irányító, 2007-ben Rodgers ugyanúgy az oldalvonal mellől, még a Packers csereirányítójaként nézte, ahogy Favre ugyancsak eljut zsinórban húsz sikeres passzig. Love sorozata során a Packers 7–16-os hátrányból 35–19-re fordított a Steelers ellen.

A HÉT FURCSASÁGA. A hét 13 meccséből nyolc AFC–NFC összecsapás volt, és egyedül a Packers nyert a Nemzeti főcsoport csapatai közül ezeken a találkozókon. Konferenciaelsőként illett is neki, hiszen már az előző hétre is igaz volt, de még most is áll, hogy a Green Bay Packers annak ellenére áll a Nemzeti főcsoport élén, hogy eggyel kevesebb meccset nyert meg, mint riválisai, a Philadelphia és a Tampa Bay. Az NFL-ben másképp számolnak, mint az európai fociban, ott 5 győzelem, egy döntetlen és egy vereség értékesebb, mint hat győzelem és két vereség.

A HÉT KONTRASZTJA. Az Indianapolis újabb győzelmével immár 7–1-gyel áll, ez a liga legjobb mérlege, és a Tennessee feletti 38–14-es győzelmének köszönhetően a 32 csapat közül elsőként emelkedett 100 fölé a plusz-mínusz mutatója (+116) – a vesztes Titans pedig az első, amely mínusz száz alá csúszott (–120). A Daniel Jones-vezette támadóegység egy híján minden meccsén elérte a 29 pontot, míg a védelme még egyszer sem engedett 28-nál többet az ellenfeleknek.

A HÉT FUTÓI. Az idény első hét fordulójában egy csapat sem érte el egy mérkőzésen a 245 futott yardot. A nyolcadik játékhéten a Jets, a Philadelphia Eagles és a Buffalo Bills is átlépte ezt a határt, s mindhárom klub győzelmet ünnepelhetett. A New Yorkban Breece Hall 133 yardot futott össze két TD-vel, s teljesítményét megfejelte a Bengals elleni győztes TD passzolásával. Az Eaglesben Saquon Barkley eddig 100-ig sem jutott ebben a szezonban, de a Giants ellen már tavalyi önmagát idézte 150 futott yarddal, egy futott és egy elkapott TD-vel (a meccsen elszenvedett sérülése sem bizonyult súlyosnak). A Billsben James Cook III 216 futott yardig és két TD-ig jutott, karrierje során először lépte át a 200-as határt. A tavalyig az NFL-ben játszó Dalvin Cook és James Cook III lett a liga első testvárpárja, amelynek mindkét tagja büszkélkedhet 200 yardos meccsel. Nem hagyhatjuk ki a Coltsból Jonathan Taylort, aki 153 futott yarddal és három TD-vel zárt a Titans ellen.

A HÉT ÜNNEPE. Október negyedik vasárnapja a tight end poszton játszók ünnepe, amióta George Kittle 2018-ban kitalálta magának és posztriválisainak. Kittle nem is maradt szerzett touchdown nélkül, s a San Francisco másik TD-jét is egy tight end, Jake Tonges szerezte. A philadelphiai Dallas Goedert és a Green Bay-i Tucker Kraft 2-2 TD-szerzett vasárnap, s egyszer eredményes volt Harold Fannin Jr. és David Njoku (mindkettő Cleveland), Mason Taylor (NY Jets), Hunter Henry (New England), Charlie Kolar (Baltimore) és Gunnar Helm (Tennessee) is.

A HÉT NYILATKOZATA. A Kansas City a forduló hétfői záró meccsén 28–7-re legyőzte a Washingtont, Travis Kelce is szerzett egy TD-t, karrierje során a 83.-at, amivel a Chiefs örökrangsorának élén utolérte Priest Holmest. „Travis a Főnökök Főnöke – utalt a klub nevére Patrick Mahomes irányító. – Andy Reid vezetőedző mellett ő tette naggyá a Chiefst, az építkezés során végig itt volt, segített kialakítani ezt a kultúrát, mindannyian támaszkodhatunk rá. És most már a rekordokat döntögeti.” „Öreg, de szerencsés kutya vagyok, aki még mindig a kedvenc játékát játssza – mondta a 36 éves Kelce. – Úgy készülök a meccsekre az öltözőben, mint tizenöt éves koromban, imádom minden pillanatát.”

A HÉT VÉDŐJE. Bár a Cleveland simán kikapott a New Englandtől, legnagyobb sztárja, Myles Garrett kiváló statisztikával zárta a mérkőzést, hiszen ötször is szerelte a passzolni készülő Drake Maye-t. Derrick Thomas 1990-es bravúrja óta ő az első, aki öt sacket jegyzett, mégis kikapott a csapata, és az NFL történetében az első, akinek öt sackje ellenére négynél több pontos vereséget szenvedett a klubja. Garrett a mérkőzésen megelőzte a legendás Reggie White-ot, senki sem jegyzett annyi sacket 30 éves kora előtt, mint ő – és a december 29-i születésnapja előtt lesz még nyolc meccse arra, hogy ezt a rekordot még magasabb szintre emelje.

A HÉT VITÁJA. A Philadelphia Eagles évek óta sikeresen alkalmazza a rövid játékoknál az úgynevezett Tush Push akciót, amelynél a támadófal összetömörül, az irányító mögé beáll két erős ember, és akármennyire is próbál ellenállni a védelem, áttolják a labdát fogó QB-t a szükséges egy yard távolságon. Bár mások próbálják utánozni, a Philadelphia hatékonyságát senki sem képes reprodukálni. Egyre többen ellenzik is a nagy sérülésveszélyt hordozó játékot, a nyáron a klubvezetők ülésén meg is szavaztatták, érvényben maradhat-e, de még átment a rostán. Csakhogy ebben az idényben az ellenzők olyan esetekre tudtak rámutatni, amelyeket átgondolva jövő nyáron a liga vezetőségének többsége már leszavazhatja. Két hete a Giants ellen sorozatban négy Tush Pusht alkalmazva szerzett TD-t az Eagles, a másodiknál a játékvezetők nem vették észre, hogy a nagy tömegben előre bemozdult az egyik philadelphiai falember – ha zászlót dobnak rá, az Eagles büntetést kap. Most hétvégén, ismét a Giants ellen Jalen Hurts irányító sikeresen megtette a szükséges egy yardot, de amint a kupac tetejére vetődött, Kayvon Thibodeaux kiütötte a kezéből a labdát, majd megszerezte azt. Csakhogy a játékvezetők lefújták a védő bravúros megmozdulását, mert Hurts előrehaladását megfékezte már a védelem – ezt sípszóval szokták is jelezni, de ezúttal bőven Thibodeaux labdaszerzése után állították meg a játékot. A Tush Pusht ellenzőknek ez a két eset lesz az ütőkártyája, amikor a holt idényben újratárgyalják az erre vonatkozó szabályt.

A missed false start on the #Eagles tush push. Brian Daboll is LIVID after seeing this play. pic.twitter.com/s6k3WbtN7a — Arye Pulli (@AryePulliNFL) October 10, 2025

Referees ruled that Jalen Hurts' forward progress was stopped before Kayvon Thibodeaux took the ball away from him on the tush push pic.twitter.com/rW4Mx3MNv5 — Giants Videos (@SNYGiants) October 26, 2025

A HÉT HELYREIGAZÍTÁSA. Egy héttel korábban rengeteg kritikát kapott a Chargers mustársárga felszerelése, amelyben a csapat kikapott az Indianapolistól. A Los Angeles-i csapat a Minnesota ellen is különleges mezt öltött, de ez telitalálat volt. A 20-25 évvel ezelőtti, LaDainian Tomlinson és Junior Seau nevével fémjelzett San Diegó-i korszakot idéző sötétkék öltözet nemcsak közönségsikert aratott, győzelemhez is segítette Justin Herbertéket.

A Chargers múlt heti sárga meze Justin Herberten és a mostani sötétkék Kimani Vidalon (Fotók: Getty Images)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Péntek hajnali mérkőzés

Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings 37–10

Vasárnap kora esti mérkőzések

Atlanta Falcons–Miami Dolphins 10–34

Cincinnati Bengals–New York Jets 38–39

New England Patriots–Cleveland Browns 32–13

Philadelphia Eagles–New York Giants 38–20

Carolina Panthers–Buffalo Bills 9–40

Baltimore Ravens–Chicago Bears 30–16

Houston Texans–San Francisco 49ers 26–15

Vasárnap éjjeli mérkőzések

New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 3–23

Denver Broncos–Dallas Cowboys 44–24

Indianapolis Colts–Tennessee Titans 38–14

Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers 25–35

Kedd hajnali mérkőzés

Kansas City Chiefs–Washington Commanders 28–7

Szabadnapos: Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks

A 9. FORDULÓ PROGRAMJA

Péntek

1.15: Miami Dolphins–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–Chicago Bears

19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings

19.00: Green Bay Packers–Carolina Panthers

19.00: Tennessee Titans–Los Angeles Chargers

19.00: New England Patriots–Atlanta Falcons

19.00: New York Giants–San Francisco 49ers

19.00: Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

19.00: Houston Texans–Denver Broncos

22.05: Las Vegas Raiders–Jacksonville Jaguars

22.05: Los Angeles Rams–New Orleans Saints

22.25: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Cleveland Browns, New York Jets, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 6 – 2 – 0 0.750 213–146 +67 2. Buffalo Bills 5 – 2 – 0 0.714 207–146 +61 3. Miami Dolphins 2 – 6 – 0 0.250 174–215 –41 4. New York Jets 1 – 7 – 0 0.125 168–221 –53 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 4 – 3 – 0 0.571 175–175 0 2. Cincinnati Bengals 3 – 5 – 0 0.375 174–253 –79 3. Baltimore Ravens 2 – 5 – 0 0.286 174–210 –36 4. Cleveland Browns 2 – 6 – 0 0.250 126–184 –58 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Indianapolis Colts 7 – 1 – 0 0.875 270–153 +117 2. Jacksonville Jaguars 4 – 3 – 0 0.571 146–155 –9 3. Houston Texans 3 – 4 – 0 0.429 153–103 +50 4. Tennessee Titans 1 – 7 – 0 0.125 110–230 –120 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 6 – 2 – 0 0.750 207–151 +56 2. Los Angeles Chargers 5 – 3 – 0 0.625 188–173 +15 3. Kansas City Chiefs 5 – 3 – 0 0.625 214–131 +83 4. Las Vegas Raiders 2 – 5 – 0 0.286 103–180 –77 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 6 – 2 – 0 0.750 208–185 +23 2. Dallas Cowboys 3 – 4 – 1 0.438 246–250 –4 3. Washington Commanders 3 – 5 – 0 0.375 187–198 –11 4. New York Giants 2 – 6 – 0 0.250 173–215 –42 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Green Bay Packers 5 – 1 – 1 0.786 193–150 +43 2. Detroit Lions 5 – 2 – 0 0.714 215–151 +64 3. Chicago Bears 4 – 3 – 0 0.571 168–185 –17 4. Minnesota Vikings 3 – 4 – 0 0.429 155–162 –7 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Tampa Bay Buccaneers 6 – 2 – 0 0.750 197–178 +19 2. Carolina Panthers 4 – 4 – 0 0.500 154–192 –38 3. Atlanta Falcons 3 – 4 – 0 0.429 120–154 –34 4. New Orleans Saints 1 – 7 – 0 0.125 128–209 –81 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Seattle Seahawks 5 – 2 – 0 0.714 193–136 +57 2. Los Angeles Rams 5 – 2 – 0 0.714 174–117 +57 3. San Francisco 49ers 5 – 3 – 0 0.625 160–164 –4 4. Arizona Cardinals 2 – 5 – 0 0.286 153–154 –1 A CSOPORTOK ÁLLÁSA