Travis Kelce: Öreg, de szerencsés kutya vagyok, aki még mindig a kedvenc játékát játssza
A HÉT GYŐZELME. A New York Jets az utolsó nyolc percben 15 pontot szerzett a Cincinnati Bengals ellen, ezzel 24–38-ról megfordította a mérkőzést, és megszerezte első győzelmét, így már nincs nyeretlen csapat az NFL-ben. Napokkal korábban Woody Johnson klubtulajdonos megvédte Aaron Glenn vezetőedzőt, és Justin Fields nyakába varrta a 0–7-es idénykezdést, kiemelve, hogy „nehéz meccseket nyerni olyan minőségű irányítóval, mint a mienk”. „Tudom, hogy ő a tulajdonosunk, de számomra mindez csak külső zaj. A legfontosabb, hogy a csapattársaim és az edzőim hisznek bennem, és hogy az imáim meghallgattattak – mondta Fields a meccs után. – A hét közepén a fürdőszobám padlóján fekve sírtam, de tudtam, hogy képes leszek felülemelkedni ezen.” A Jets győzelmével továbbra is három csapat maradt az NFL történetében, amely győzelem nélkül zárt egy teljes idényt: az 1976-os Tampa Bay, a 2008-as Detroit és a 2017-es Cleveland.
A HÉT PÁRHARCA. Aaron Rodgers először lépett pályára korábbi csapata, a Green Bay ellenfeleként, így lehetősége nyílt arra, hogy Brett Favre, Tom Brady, Drew Brees és Peyton Manning után ötödik irányítókéntként mind a 32 NFL-csapatot legyőzze. A félidei kilencpontos előny ellenére ez nem sikerült, ráadásul testközelből kellett végignéznie, hogy korábbi csapattársa, Jordan Love olyat tesz, amire ő sosem volt képes a Packers kezdőjeként eltöltött másfél évtizede alatt: sorozatban húsz sikeres passzt adott. Ezt 18 éve nem tette meg Green Bay-i irányító, 2007-ben Rodgers ugyanúgy az oldalvonal mellől, még a Packers csereirányítójaként nézte, ahogy Favre ugyancsak eljut zsinórban húsz sikeres passzig. Love sorozata során a Packers 7–16-os hátrányból 35–19-re fordított a Steelers ellen.
A HÉT FURCSASÁGA. A hét 13 meccséből nyolc AFC–NFC összecsapás volt, és egyedül a Packers nyert a Nemzeti főcsoport csapatai közül ezeken a találkozókon. Konferenciaelsőként illett is neki, hiszen már az előző hétre is igaz volt, de még most is áll, hogy a Green Bay Packers annak ellenére áll a Nemzeti főcsoport élén, hogy eggyel kevesebb meccset nyert meg, mint riválisai, a Philadelphia és a Tampa Bay. Az NFL-ben másképp számolnak, mint az európai fociban, ott 5 győzelem, egy döntetlen és egy vereség értékesebb, mint hat győzelem és két vereség.
A HÉT KONTRASZTJA. Az Indianapolis újabb győzelmével immár 7–1-gyel áll, ez a liga legjobb mérlege, és a Tennessee feletti 38–14-es győzelmének köszönhetően a 32 csapat közül elsőként emelkedett 100 fölé a plusz-mínusz mutatója (+116) – a vesztes Titans pedig az első, amely mínusz száz alá csúszott (–120). A Daniel Jones-vezette támadóegység egy híján minden meccsén elérte a 29 pontot, míg a védelme még egyszer sem engedett 28-nál többet az ellenfeleknek.
A HÉT FUTÓI. Az idény első hét fordulójában egy csapat sem érte el egy mérkőzésen a 245 futott yardot. A nyolcadik játékhéten a Jets, a Philadelphia Eagles és a Buffalo Bills is átlépte ezt a határt, s mindhárom klub győzelmet ünnepelhetett. A New Yorkban Breece Hall 133 yardot futott össze két TD-vel, s teljesítményét megfejelte a Bengals elleni győztes TD passzolásával. Az Eaglesben Saquon Barkley eddig 100-ig sem jutott ebben a szezonban, de a Giants ellen már tavalyi önmagát idézte 150 futott yarddal, egy futott és egy elkapott TD-vel (a meccsen elszenvedett sérülése sem bizonyult súlyosnak). A Billsben James Cook III 216 futott yardig és két TD-ig jutott, karrierje során először lépte át a 200-as határt. A tavalyig az NFL-ben játszó Dalvin Cook és James Cook III lett a liga első testvárpárja, amelynek mindkét tagja büszkélkedhet 200 yardos meccsel. Nem hagyhatjuk ki a Coltsból Jonathan Taylort, aki 153 futott yarddal és három TD-vel zárt a Titans ellen.
A HÉT ÜNNEPE. Október negyedik vasárnapja a tight end poszton játszók ünnepe, amióta George Kittle 2018-ban kitalálta magának és posztriválisainak. Kittle nem is maradt szerzett touchdown nélkül, s a San Francisco másik TD-jét is egy tight end, Jake Tonges szerezte. A philadelphiai Dallas Goedert és a Green Bay-i Tucker Kraft 2-2 TD-szerzett vasárnap, s egyszer eredményes volt Harold Fannin Jr. és David Njoku (mindkettő Cleveland), Mason Taylor (NY Jets), Hunter Henry (New England), Charlie Kolar (Baltimore) és Gunnar Helm (Tennessee) is.
A HÉT NYILATKOZATA. A Kansas City a forduló hétfői záró meccsén 28–7-re legyőzte a Washingtont, Travis Kelce is szerzett egy TD-t, karrierje során a 83.-at, amivel a Chiefs örökrangsorának élén utolérte Priest Holmest. „Travis a Főnökök Főnöke – utalt a klub nevére Patrick Mahomes irányító. – Andy Reid vezetőedző mellett ő tette naggyá a Chiefst, az építkezés során végig itt volt, segített kialakítani ezt a kultúrát, mindannyian támaszkodhatunk rá. És most már a rekordokat döntögeti.” „Öreg, de szerencsés kutya vagyok, aki még mindig a kedvenc játékát játssza – mondta a 36 éves Kelce. – Úgy készülök a meccsekre az öltözőben, mint tizenöt éves koromban, imádom minden pillanatát.”
A HÉT VÉDŐJE. Bár a Cleveland simán kikapott a New Englandtől, legnagyobb sztárja, Myles Garrett kiváló statisztikával zárta a mérkőzést, hiszen ötször is szerelte a passzolni készülő Drake Maye-t. Derrick Thomas 1990-es bravúrja óta ő az első, aki öt sacket jegyzett, mégis kikapott a csapata, és az NFL történetében az első, akinek öt sackje ellenére négynél több pontos vereséget szenvedett a klubja. Garrett a mérkőzésen megelőzte a legendás Reggie White-ot, senki sem jegyzett annyi sacket 30 éves kora előtt, mint ő – és a december 29-i születésnapja előtt lesz még nyolc meccse arra, hogy ezt a rekordot még magasabb szintre emelje.
A HÉT VITÁJA. A Philadelphia Eagles évek óta sikeresen alkalmazza a rövid játékoknál az úgynevezett Tush Push akciót, amelynél a támadófal összetömörül, az irányító mögé beáll két erős ember, és akármennyire is próbál ellenállni a védelem, áttolják a labdát fogó QB-t a szükséges egy yard távolságon. Bár mások próbálják utánozni, a Philadelphia hatékonyságát senki sem képes reprodukálni. Egyre többen ellenzik is a nagy sérülésveszélyt hordozó játékot, a nyáron a klubvezetők ülésén meg is szavaztatták, érvényben maradhat-e, de még átment a rostán. Csakhogy ebben az idényben az ellenzők olyan esetekre tudtak rámutatni, amelyeket átgondolva jövő nyáron a liga vezetőségének többsége már leszavazhatja. Két hete a Giants ellen sorozatban négy Tush Pusht alkalmazva szerzett TD-t az Eagles, a másodiknál a játékvezetők nem vették észre, hogy a nagy tömegben előre bemozdult az egyik philadelphiai falember – ha zászlót dobnak rá, az Eagles büntetést kap. Most hétvégén, ismét a Giants ellen Jalen Hurts irányító sikeresen megtette a szükséges egy yardot, de amint a kupac tetejére vetődött, Kayvon Thibodeaux kiütötte a kezéből a labdát, majd megszerezte azt. Csakhogy a játékvezetők lefújták a védő bravúros megmozdulását, mert Hurts előrehaladását megfékezte már a védelem – ezt sípszóval szokták is jelezni, de ezúttal bőven Thibodeaux labdaszerzése után állították meg a játékot. A Tush Pusht ellenzőknek ez a két eset lesz az ütőkártyája, amikor a holt idényben újratárgyalják az erre vonatkozó szabályt.
A HÉT HELYREIGAZÍTÁSA. Egy héttel korábban rengeteg kritikát kapott a Chargers mustársárga felszerelése, amelyben a csapat kikapott az Indianapolistól. A Los Angeles-i csapat a Minnesota ellen is különleges mezt öltött, de ez telitalálat volt. A 20-25 évvel ezelőtti, LaDainian Tomlinson és Junior Seau nevével fémjelzett San Diegó-i korszakot idéző sötétkék öltözet nemcsak közönségsikert aratott, győzelemhez is segítette Justin Herbertéket.
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Péntek hajnali mérkőzés
Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings 37–10
Vasárnap kora esti mérkőzések
Atlanta Falcons–Miami Dolphins 10–34
Cincinnati Bengals–New York Jets 38–39
New England Patriots–Cleveland Browns 32–13
Philadelphia Eagles–New York Giants 38–20
Carolina Panthers–Buffalo Bills 9–40
Baltimore Ravens–Chicago Bears 30–16
Houston Texans–San Francisco 49ers 26–15
Vasárnap éjjeli mérkőzések
New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 3–23
Denver Broncos–Dallas Cowboys 44–24
Indianapolis Colts–Tennessee Titans 38–14
Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers 25–35
Kedd hajnali mérkőzés
Kansas City Chiefs–Washington Commanders 28–7
Szabadnapos: Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks
A 9. FORDULÓ PROGRAMJA
Péntek
1.15: Miami Dolphins–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
Vasárnap
19.00: Cincinnati Bengals–Chicago Bears
19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings
19.00: Green Bay Packers–Carolina Panthers
19.00: Tennessee Titans–Los Angeles Chargers
19.00: New England Patriots–Atlanta Falcons
19.00: New York Giants–San Francisco 49ers
19.00: Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
19.00: Houston Texans–Denver Broncos
22.05: Las Vegas Raiders–Jacksonville Jaguars
22.05: Los Angeles Rams–New Orleans Saints
22.25: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Hétfő
2.20: Washington Commanders–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)
Szabadnapos: Cleveland Browns, New York Jets, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers
|AFC Kelet
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. New England Patriots
|6 – 2 – 0
|0.750
|213–146
|+67
|2. Buffalo Bills
|5 – 2 – 0
|0.714
|207–146
|+61
|3. Miami Dolphins
|2 – 6 – 0
|0.250
|174–215
|–41
|4. New York Jets
|1 – 7 – 0
|0.125
|168–221
|–53
|AFC Észak
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Pittsburgh Steelers
|4 – 3 – 0
|0.571
|175–175
|0
|2. Cincinnati Bengals
|3 – 5 – 0
|0.375
|174–253
|–79
|3. Baltimore Ravens
|2 – 5 – 0
|0.286
|174–210
|–36
|4. Cleveland Browns
|2 – 6 – 0
|0.250
|126–184
|–58
|AFC Dél
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Indianapolis Colts
|7 – 1 – 0
|0.875
|270–153
|+117
|2. Jacksonville Jaguars
|4 – 3 – 0
|0.571
|146–155
|–9
|3. Houston Texans
|3 – 4 – 0
|0.429
|153–103
|+50
|4. Tennessee Titans
|1 – 7 – 0
|0.125
|110–230
|–120
|AFC Nyugat
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Denver Broncos
|6 – 2 – 0
|0.750
|207–151
|+56
|2. Los Angeles Chargers
|5 – 3 – 0
|0.625
|188–173
|+15
|3. Kansas City Chiefs
|5 – 3 – 0
|0.625
|214–131
|+83
|4. Las Vegas Raiders
|2 – 5 – 0
|0.286
|103–180
|–77
|NFC Kelet
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Philadelphia Eagles
|6 – 2 – 0
|0.750
|208–185
|+23
|2. Dallas Cowboys
|3 – 4 – 1
|0.438
|246–250
|–4
|3. Washington Commanders
|3 – 5 – 0
|0.375
|187–198
|–11
|4. New York Giants
|2 – 6 – 0
|0.250
|173–215
|–42
|NFC Észak
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Green Bay Packers
|5 – 1 – 1
|0.786
|193–150
|+43
|2. Detroit Lions
|5 – 2 – 0
|0.714
|215–151
|+64
|3. Chicago Bears
|4 – 3 – 0
|0.571
|168–185
|–17
|4. Minnesota Vikings
|3 – 4 – 0
|0.429
|155–162
|–7
|NFC Dél
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Tampa Bay Buccaneers
|6 – 2 – 0
|0.750
|197–178
|+19
|2. Carolina Panthers
|4 – 4 – 0
|0.500
|154–192
|–38
|3. Atlanta Falcons
|3 – 4 – 0
|0.429
|120–154
|–34
|4. New Orleans Saints
|1 – 7 – 0
|0.125
|128–209
|–81
|NFC Nyugat
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Seattle Seahawks
|5 – 2 – 0
|0.714
|193–136
|+57
|2. Los Angeles Rams
|5 – 2 – 0
|0.714
|174–117
|+57
|3. San Francisco 49ers
|5 – 3 – 0
|0.625
|160–164
|–4
|4. Arizona Cardinals
|2 – 5 – 0
|0.286
|153–154
|–1
|AFC
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Indianapolis Colts
|7 – 1 – 0
|0.875
|270–153
|+117
|2. New England Patriots
|6 – 2 – 0
|0.750
|213–146
|+67
|3. Denver Broncos
|6 – 2 – 0
|0.750
|207–151
|+56
|4. Pittsburgh Steelers
|4 – 3 – 0
|0.571
|175–175
|0
|5. Buffalo Bills
|5 – 2 – 0
|0.714
|207–146
|+61
|6. Los Angeles Chargers
|5 – 3 – 0
|0.625
|188–173
|+15
|7. Kansas City Chiefs
|5 – 3 – 0
|0.625
|214–131
|+83
|8. Jacksonville Jaguars
|4 – 3 – 0
|0.571
|146–155
|–9
|9. Houston Texans
|3 – 4 – 0
|0.429
|153–103
|+50
|10. Cincinnati Bengals
|3 – 5 – 0
|0.375
|174–253
|–79
|11. Las Vegas Raiders
|2 – 5 – 0
|0.286
|103–180
|–77
|11. Baltimore Ravens
|2 – 5 – 0
|0.286
|174–210
|–36
|13. Cleveland Browns
|2 – 6 – 0
|0.250
|126–184
|–58
|14. Miami Dolphins
|2 – 6 – 0
|0.250
|174–215
|–41
|15. New York Jets
|1 – 7 – 0
|0.125
|168–221
|–53
|16. Tennessee Titans
|1 – 7 – 0
|0.125
|110–230
|–120
|NFC
|Gy-V-D
|%
|SZ–K
|PK
|1. Green Bay Packers
|5 – 1 – 1
|0.786
|193–150
|+43
|2. Philadelphia Eagles
|6 – 2 – 0
|0.750
|208–185
|+23
|3. Tampa Bay Buccaneers
|6 – 2 – 0
|0.750
|197–178
|+19
|4. Seattle Seahawks
|5 – 2 – 0
|0.714
|193–136
|+57
|5. Detroit Lions
|5 – 2 – 0
|0.714
|215–151
|+64
|6. Los Angeles Rams
|5 – 2 – 0
|0.714
|174–117
|+57
|7. San Francisco 49ers
|5 – 3 – 0
|0.625
|160–164
|–4
|8. Chicago Bears
|4 – 3 – 0
|0.571
|168–185
|–17
|9. Carolina Panthers
|4 – 4 – 0
|0.500
|154–192
|–38
|10. Dallas Cowboys
|3 – 4 – 1
|0.438
|246–250
|–4
|11. Atlanta Falcons
|3 – 4 – 0
|0.429
|120–154
|–34
|12. Minnesota Vikings
|3 – 4 – 0
|0.429
|155–162
|–7
|13. Washington Commanders
|3 – 5 – 0
|0.375
|187–198
|–11
|14. Arizona Cardinals
|2 – 5 – 0
|0.286
|153–154
|–1
|15. New York Giants
|2 – 6 – 0
|0.250
|173–215
|–42
|16. New Orleans Saints
|1 – 7 – 0
|0.125
|128–209
|–81