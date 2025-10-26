A legendás játékosát gyászoló Jets csodát tett Cincinnatiben

PHILADELPHIA EAGLES–NEW YORK GIANTS

A Giants két hete az idény egyik meglepetésgyőzelmét aratta a Philadelphia Eagles ellen, a címvédő most hazai pályán vághatott vissza. A meccs eredménye azonban a második negyed közepén másodlagossá vált, Cam Skattebo, a Giants újonc futója ugyanis egy passznál megsérült, a lábfeje az egyik Philadelphiai védő alá szorult, és ezt követően természetellenes pozícióban állt, mindenki azonnal tudta, hogy rendkívül súlyos a helyzet, nem csak a csapattársakat sokkolta a látvány. Skattebót kórházba szállították, minden bizonnyal ugyanúgy véget ért az idénye, mint néhány hete a csapat sztárelkapójának, a térdsérülést szenvedett Malik Nabersnek. A Philadelphia az esetet követően elhúzott és megnyerte a meccset, de a saját első számú futója, Saquon Barkley is meghúzódott a harmadik negyed végén.

BALTIMORE RAVENS–CHICAGO BEARS

A Ravens sorozatban négy vereséggel, a Bears zsinórban négy győzelemmel a háta mögött érkezett a találkozóra, ráadásul a Baltiomore-ban ezúttal sem játszhatott sérülés miatt Lamar Jackson irányító. Ám több sztárját is nélkülöző hazai védelmet a múlt heti szabad hétvégén sikerült összerakni, a Bears az első negyedben szerzett két mezőnygól után a második és a harmadik játékrészben egy pontot sem ért el. Tyler Huntley jól mozgatta a Ravens támadóegységét, Derrick Henry megszerezte 111. touchdownját, amellyel az örökranglistán Walter Paytont maga mögé utasítva feljött az 5. helyre. A hazai csapat tízpontos előnnyel kezdte az utolsó negyedet, és bár a Bears szerzett egy touchdownt, s később a fordításért is támadhatott, Nate Wiggins labdaszerzését követően Charlie Kolar biztossá tette a Baltimore-győzelmet.

CINCINNATI BENGALS–NEW YORK JETS

A Joe Flacco vezérletével megtáltosodó Bengals a liga egyetlen nyeretlen csapatát fogadta. A Jets a mérkőzésre készülve tudta meg, hogy 41 évesen vesebetegség következtében elhunyt korábbi kiváló támadófalembere, a hétszeres Pro Bowl-szereplő Nick Mangold. A New York-i csapat elmúlt heteiben a védelme jól játszott, ezúttal azonban mindegyik negyedben engedett touchdownt a hazai csapatnak, így a záró negyed közepén 38–24-es Bengals-vezetésnél úgy tűnt, nincs esélye a Cincinnati legyőzésére, és a nyolcadik mérkőzése után is vesztesen hagyja el a pályát. Csakhogy a Jets nem adta fel, előbb Breece Hall 27 yardos futásával szépített és kétpontos bónuszakcióval esélyt adott magának arra, hogy újabb TD-vel már vezetést szerezzen. Ezt is tette, alig két perccel a vége előtt Hall Mason Taylornak adott passzával és Nick Folk jutalomrúgásával 39–38-ra fordított. Taylor édesapja, Jason Taylor 2010-ben együtt játszott Mangolddal a Jetsben. A Jets védelmének ki kellett védekeznie a Bengals utolsó támadását, ami sikerült, így a New York-i csapat a mezőnyből utolsóként megszerezte első győzelmét.

Nick Mangold (1984–2025) (Fotó: Getty Images)

NEW ENGLAND PATRIOTS–CLEVELAND BOWNS

Massachusettsben is az AFC Keleti és Északi csoportjának egy-egy csapata találkozott egymással, a legutóbbi négy mérkőzését megnyerő Patriots egy negyed után még vesztésre állt a Browns ellen, de a második negyedben két mezőnygólt, a harmadikban három touchdownt szerzett úgy, hogy egyikre sem jött clevelandi válasz, így a záró 15 perc előtt 23 pontos volt a hazai előny. Drake Maye három társának is touchdownpasszt adott, a New England magabiztos győzelmével őrzi első helyét a Keleti csoport élén.

CAROLINA PANTHERS–BUFFALO BILLS

A Patriotsra tapad a csoporton belül a Bills, amely a legutóbbi három mérkőzését megnyerő Panthers otthonába látogatott, és a Bryce Youngot helyettesítő Andy Dalton-vezette Carolinának esélyt sem adott. James Cook III több mint 200 futott yarddal és két touchdownnal zárt, míg Josh Allen futott és passzolt is TD-t, s a 46. ilyen mérkőzésével Cam Newtont megelőzve az örökranglista élére állt.

HOUSTON TEXANS–SAN FRANCISCO 49ERS

A Houston Texans a jobbik arcát mutatta a San Francisco elleni mérkőzésen, a védelme és a támadóegysége is kiváló teljesítményt nyújtott, a két TD-passzt kiosztó C. J. Stroud és a remeklő védelem vezérletével 16–0-ra elhúzott, és onnan kézben is tartotta a mérkőzést.

ATLANTA FALCONS–MIAMI DOLPHINS

A Miami három vereség után összeszedte magát, Tua Tagovailoa a zűrös hetek után (a legutóbbi két meccsen három-három interceptiont dobott) csúcsformáját mutatta, és négy touchdownpasszt kiosztva vezette könnyed győzelemre az Atlanta ellen a csapatát.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Atlanta Falcons–Miami Dolphins 10–34 (0–7, 3–10, 0–7, 7–10)

Cincinnati Bengals–New York Jets 38–39 (10–0, 14–13, 7–3, 7–23)

New England Patriots–Cleveland Browns 32–13 (3–7, 6–0, 21–0, 2–6)

Philadelphia Eagles–New York Giants 38–20 (7–7, 14–3, 3–3, 14–7)

Carolina Panthers–Buffalo Bills 9–40 (0–3, 3–16, 0–21, 6–0)

Baltimore Ravens–Chicago Bears 30–16 (0–6, 10–0, 6–0, 14–10)

Houston Texans–San Francisco 49ers 26–15 (3–0, 13–7, 7–8, 3–0)

KÉSŐBB

21.05: New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers

21.25: Denver Broncos–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

21.25: Indianapolis Colts–Tennessee Titans

Hétfő, 1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Kedd, 1.15: Kansas City Chiefs–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Péntek hajnali mérkőzés

Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings 37–10

Szabadnapos: Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks