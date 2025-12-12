Pitts három elkapott TD-je után utolsó másodperces mezőnygóllal kapott ki a Buccanners – videó

Hiába a Buccaneers vezette a csoportot, sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok. Egy-egy punt után, második támadósorozatában mindkét csapat touchdownt ért el. A hazaiak Sean Tucker egyyardos futásával jutottak be a célterületre, míg a vendégek Kyle Pitts nyolcyardos TD-elkapásával válaszoltak. Két újabb punt után a szünetig a hazaiak két mezőnygólt értek el, míg Kirk Cousins másodszor is megtalálta Pittset a célterületen belül, így 14–13-as atlantai előnnyel mentek szünetre a felek.

A második félidőben úgy tűnt, a Tampa Bay érvényesíti a papírformát, előbb egy 90 yardos drive végén Devin Culp TD-elkapásával átvette a vezetést, majd egy labdaszerzést követően Chris Godwin is szerzett egy elkapott hatpontost. Ráadásul a Buccaneers védelme is fellépett, a fumble mellet kétszer is puntra kényszerítette a vendégek támadósorát. A negyedik negyed elején 28–14-re vezettek a hazaiak, de hiába gondolta mindenki, hogy eldőlt a mérkőzés, az Atlanta – a 2017-es Super Bowllal ellentétben – ezúttal a győztes oldalán állt egy nagy fordításnak. Előbb Bijan Robinson futott be a célterületre, majd Baker Mayfield intereceptionje után Kirk Cousins kisztotta harmadik TD-passzát is Kyle Pittsnek. Mivel a kétpontos egyszer sem sikerült, maradt az előny a Buccaneersnél, amely azonban nem tudta lepörgetni az órát, a Falcons szűk két perccel alatt eljutott mezőnygóltávolságig, Zane Gonzalez 43 yardról pedig berúgta a póznák közé, ezzel nyert a Falcons.

Az Atlantába az előző idény előtt érkező Kirk Cousins továbbra is hibátlan a Buccaneers ellen. A Falcons színeiben 3–0 a mérlege a Tampa Bay ellen, ezeken a meccseken 1158 yardot és 11 TD-t passzolt. A 37 éves irányítónak ezúttal 44 passzából 30 volt sikeres 373 yardért és három touchdownért. Kyle Pitts 11 elkapásból 166 yardig és három touchdownig jutott, míg Bijan Robinson 93 futott és 82 elkapott yarddal zárt, James Pearce pedig kétszer is sackelte Baker Mayfieldet. A Tampa Bay irányítója 277 yardot, két TD-t és egy interceptiont dobott. Kedvenc célpontja a hat elkapásból 132 yardot gyűjtő Mike Evans volt. Az újonc Emeka Egbuka négy elkapásból 64 yarddal segítette csapatát, Bucky Irving pedig 60 futott yarddal zárt.

NFL

ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

Péntek

Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons 28–29 (7–0, 6–14, 7–0, 8–15)

Vasárnap

