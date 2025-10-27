Aaron Rodgers nem tudta legyőzni a Packerst Pittsburghben – videók

NEW ORLEANS SAINTS–TAMPA BAY BUCCANEERS

Ugyan az első negyedben elmaradtak a pontok, egy pillanatig nem volt kérdés a Tampa Bay győzelme. Bár Baker Mayfield (152 yard) vezette vendég támadósornak elég gyenge meccse volt, a vendégek védelme domináns volt, kétszer is megállították a Saintset negyedik kísérletre és négy labdát szereztek (két fumble, két interception), ebből egyszer Anthony Nelson a célterületig ment vissza. A második játékrészt egy tíz játékból álló, 73 yardos drive-val nyitotta a Tampa Bay, melynek végén Sean Tucker szerezte a mérkőzés egyetlen támadó TD-jét, ezt követően három mezőnygóllal biztosította be győzelmét a Bucccaneers, amely kihasználta a Carolina vereségét és két győzelemre ellépett tőle az NFC déli csoportjában.

DENVER BRONCOS–DALLAS COWBOYS

Szokás szerint sokpontos, szórakozatató mérkőzést játszott a Dallas, amely beleillet a minden második héten vereség sormintájába. Ugyan Bo Nix egy eladott labdával kezdett, ezt később négy TD-vel kozmetikázta, a Broncos pedig negyedik negyed közepén már 44 pontot felpakolt a táblára. Dak Prescott (188 yard, két eladott labda) viszont szenvedett és az idei szezonban másodszor TD nélkül fejezte be a találkozót. A vendégek támadósorából egyedül a korábbi denveri Javone Williams lehet valamennyire elégedett, aki két futott hatpontost szerzett korábbi csapata ellen, George Pickens és CeeDee Lamb is hetven yard felett zárt. Bo Nix tehát négy TD-t dobott egy eladott labda mellett. Kedvenc célpontja Troy Franklin (hat elkapás, 89 yard, két TD volt), míg a futójátékért JK Dobbins és RJ Harvey felelt. Amíg előbbi a yardokat termelte (111), utóbbi a pontokért (két touchdown) felelt. A Denver sorozatban ötödször nyert, míg hazai pályán immáron kilenc meccs óta veretlen (jelenlegi leghosszabb sorozat az NFL-ben), 6–2-es mérleggel továbbra is az AFC nyugati divíziójának élén áll.

INDIANAPOLIS COLTS–TENNESSEE TITANS

Továbbra is ligaelső a Colts. Az Indianapolis hazai pályán nagyon simán hozta a kötelezőt a Titans ellen. A hazaiak az első nyolc támadósorozatukból ötöt TD-vel, kettőt mezőnygóllal zártak le a két punt mellett. A Colts támadósora levegőben és a földön is hasított, míg az 1/1-es Cam Ward vezette Titans szenvedett. Daniel Jones (272 passzolt yard) és Jonathan Taylor is három TD-vel zárt, utóbbi 12 futásból 153 yardot tett meg két hatpontos kíséretében, míg két elkapásból 21 yarddal és egy TD-vel segítette csapatát. Remek napja volt Michael Pittman Jr-nak is, a kiváló elkapó nyolc elkapásból 95 yardot és egy touchdownt szerzett. Ward 259 passzolt yardjára 1-1 TD és interception jutott, Chimere Dike (hét elkapás, 93 yard) és Tyjae Spears (82 scrimmage yard, egy futott hatpontos) legalább fantasy szempontból kiemelhető.

PITTSBURGH STEELERS–GREEN BAY PACKERS

Aaron Rodgers 2005 és 2022 között 17 évet töltött Green Bayben, ez idő alatt négyszer választották az alapszakasz legjobb játékosának és egy Super Bowlt nyert a Packerst vezetve. A 41 éves irányító karrierje során most először játszott a wisconsini együttes ellen, ő akart lenni az ötödik irányító, amely mind a 32 csapatot megveri. Ez az első félidőben jól is alakult, a hazaiak a szünetig öt támadást vezettek, ebből négyet pontszerzéssek zártak, igaz csak egy hatpontost szereztek négy mezőnygól mellett. Ezzel szemben a Packers az első félidőben Tucker Kraft révén szerzett egy hatpontost, viszont emellett három three and out és két kihagyott mezőnygól volt a vendégek mérlege. A szünet után fordult a kocka, a Green Bay minden támadása végén pontokat szerzett, előbb két touchdown, majd két mezőnygól, az utolsó negyedben szerzett 21 pont így döntőnek bizonyult.

Rodgers utódja, Jordan Love és a Packers támadósor talán az első heti Lions elleni győzelem óta nem játszott ilyen jól. Love 37 passzából 29 volt sikeres 360 yardét és három TD-ért. Kedvenc célpontja a nemzetközi tight end napot alaposan megünneplő Tucker Kraft volt (hét elkapás, 143 yard, 2 TD), de Christian Watson (négy elkapás, 85 yard) is jól tért vissza. A futójátékért ezőttal nem Josh Jacobs (33 yard, TD), hanem Emanuel Wilson (11 labdacipelés, 61 yard) felelt. A hazaiaknál Rodgers 219 yardot és két hatpontost passzolt. Az elkapósorból a 74 yardot és 1 touchdownt szerző Roman Wilson és az 55 yardot és egy hatpontost szerző DK Metcalf emelhető ki, továbbá remekelt Chris Boswell rúgó is, aki két rúgást is értékesített 56 yardról. A győzelmével a Packers továbbra is az NFC élén, míg a Steelers megtartotta vezetó pozícióját az AFC északi dívíziójában.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Vasárnap esti mérkőzések

New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 3–23 (0–0, 3–7, 0–10, 0–6)

Denver Broncos–Dallas Cowboys 44–24 (14–3, 13–7, 3–7, 14–7)

Indianapolis Colts–Tennessee Titans 38–14 (10–0, 7–7, 14–0, 7–7)

Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers 25–35 (3–7, 13–0, 3–7, 6–21)

Vasárnap kora esti mérkőzések

Atlanta Falcons–Miami Dolphins 10–34 (0–7, 3–10, 0–7, 7–10)

Cincinnati Bengals–New York Jets 38–39 (10–0, 14–13, 7–3, 7–23)

New England Patriots–Cleveland Browns 32–13 (3–7, 6–0, 21–0, 2–6)

Philadelphia Eagles–New York Giants 38–20 (7–7, 14–3, 3–3, 14–7)

Carolina Panthers–Buffalo Bills 9–40 (0–3, 3–16, 0–21, 6–0)

Baltimore Ravens–Chicago Bears 30–16 (0–6, 10–0, 6–0, 14–10)

Houston Texans–San Francisco 49ers 26–15 (3–0, 13–7, 7–8, 3–0)

KÉSŐBB

Kedd, 1.15: Kansas City Chiefs–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Péntek hajnali mérkőzés

Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings 37–10

Szabadnapos: Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks