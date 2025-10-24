Los Angelesben ütötte ki a Chargers a Minnesotát – videók

Öt nappal a Coltstól elszenvedett vereség után magabiztos játékkal és nagy győzelemmel javított a Chargers. Justin Herberték az első félidőben négy támadósorozatot vezettek, ebből háromszor TD-t szereztek egy sikertelen mezőnygól mellett. Ezzel szemben a Carson Wentz vezette Vikings csupán egy mezőnygólig jutott, így gyakorlatilag már a nagyszünetre eldőlt a találkozó (21–3). A Chargers a második félidőre sem vette le a lábát a gázpedálról, s bár egy interception utáni rövid pályát kihasználva a vendégek is szereztek egy touchdownt, ez nem veszélyeztette a Los Angeles győzelmét. (37–10) A Chargers története során most először szerzett legalább 30 pontot úgy, hogy egyszer sem puntolt. Herberték kilenc támadósorozatából négy touchdown és három mezőnygól született 1-1 interception és kihagyott rúgás mellett.

Justin Herbert 25 passzából 18 volt pontos 227 yardért és 3 TD-ért egy eladott labda mellett. A futójátékért Kiman Vidal (117 yard, 1 TD) felelt, Ladd McConkey hat elkapásból 88 yardot és egy hatpontost, míg Oronde Gadsden II öt elkapásból 77 yardot és egy TD-t szerzett. Keenan Allen 44 yardig jutott, ezzel a Chargers története során ő lett a Hall of Fame Antonio Gates után a második elkapó, aki eléri a 11 ezer elkapott yardos határt. A Vikings részéről Carson Wentz 144 yardot passzolt 1-1 hatpontos és eladott labda kíséretében. Legjobb elkapója ezúttal is Justin Jefferson volt (hét elkapás, 74 yard), míg a TD-t Jordan Addison jegyezte.

NFL

ALAPSZAKASZ 8. FORDULÓ

Péntek

Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings 37–10 (7–0, 14–3, 3–7, 13–0)

Vasárnap

18.00: Atlanta Falcons–Miami Dolphins

18.00: Cincinnati Bengals–New York Jets

18.00: New England Patriots–Cleveland Browns

18.00: Philadelphia Eagles–New York Giants

18.00: Carolina Panthers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

18.00: Baltimore Ravens–Chicago Bears

18.00: Houston Texans–San Francisco 49ers

21.05: New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers

21.25: Denver Broncos–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

21.25: Indianapolis Colts–Tennessee Titans

Hétfő

1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Kedd

1.15: Kansas City Chiefs–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks