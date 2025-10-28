A második félidőben bedarálta a Chiefs a Washingtont – videó

Egyik csapat támadósora sem kezdte jól a mérkőzést. Az első öt drive-ből három interceptiont dobtak az irányítók, ebből kettőt Patrick Mahomes, egyet a sérült Jayden Daniels helyett játszó Marcus Mariota. A Washington az eladott labda mellett két sikertelen negyedik kísérletet is összehozott a mérkőzés elején. A döcögős kezdés után beindult a Kansas City, és a következő öt támadósorozatából négy TD-t szerzett, míg egyszer a félidő vége mentette meg a Commanderst. Az első hazai TD-re még Terry McLaurin révén válaszolt a Commanders, de ez volt az egyetlen pontszerzéssel záródó támadásuk, így összességében simán nyert a Chiefs (28–7).

Mahomes a két korai eladott labda (egyik nem az irányító hibája volt) után remekül játszott, 299 passzolt yardot és három touchdownt passzolt. Kedvenc célpontjai Rashee Rice (kilenc elkapás, 93 yard, 1 TD) és Travis Kelce (hat elkapás, 99 yard, 1 TD) voltak. A hazai futójáték során Isiah Pacheco (12 labdacipelés, 58 yard) és Kareem Hunt (9 labdacipelés, 40 yard) osztozkodott, utóbbi egy touchdownt is szerzett. A vendégeknél Mariota 213 passzolt yardig jutott egy hatpontost passzolt, míg kétszer eladta a labdát, a támadósorból még Jeremy McNichols emelhető ki, aki öt elkapásból 64 yardot gyűjtött össze. A Chiefs sorozatban kilencedik meccsét nyerte meg a Washington ellen.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Kansas City Chiefs–Washington Commanders 28–7 (0–0, 7–7, 14–0, 7–0)

Péntek hajnali mérkőzés

Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings 37–10

Vasárnap kora esti mérkőzések

Atlanta Falcons–Miami Dolphins 10–34 (0–7, 3–10, 0–7, 7–10)

Cincinnati Bengals–New York Jets 38–39 (10–0, 14–13, 7–3, 7–23)

New England Patriots–Cleveland Browns 32–13 (3–7, 6–0, 21–0, 2–6)

Philadelphia Eagles–New York Giants 38–20 (7–7, 14–3, 3–3, 14–7)

Carolina Panthers–Buffalo Bills 9–40 (0–3, 3–16, 0–21, 6–0)

Baltimore Ravens–Chicago Bears 30–16 (0–6, 10–0, 6–0, 14–10)

Houston Texans–San Francisco 49ers 26–15 (3–0, 13–7, 7–8, 3–0)

Vasárnap esti mérkőzések

New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 3–23 (0–0, 3–7, 0–10, 0–6)

Denver Broncos–Dallas Cowboys 44–24 (14–3, 13–7, 3–7, 14–7)

Indianapolis Colts–Tennessee Titans 38–14 (10–0, 7–7, 14–0, 7–7)

Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers 25–35 (3–7, 13–0, 3–7, 6–21)

Szabadnapos: Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks

AFC Gy-V-D % SZ–K PK HAZAI VENDÉG DIV KONF N-KONF SOROZAT UTOLSÓ 5 1. Indianapolis Colts 7 – 1 – 0 0.875 260–154 +106 5 – 0 – 0 2 – 1 – 0 2 – 0 – 0 6 – 0 – 0 1 – 1 – 0 4 Gy 4 – 1 – 0 2. Denver Broncos 6 – 2 – 0 0.750 207–151 +56 4 – 0 – 0 2 – 2 – 0 0 – 1 – 0 3 – 2 – 0 3 – 0 – 0 5 Gy 5 – 0 – 0 2. New England Patriots 6 – 2 – 0 0.750 213–146 +67 2 – 2 – 0 4 – 0 – 0 2 – 0 – 0 4 – 2 – 0 2 – 0 – 0 5 Gy 5 – 0 – 0 4. Pittsburgh Steelers 4 – 3 – 0 0.571 175–175 0 2 – 2 – 0 2 – 1 – 0 1 – 1 – 0 3 – 1 – 0 1 – 2 – 0 2 V 3 – 2 – 0 5. Buffalo Bills 5 – 2 – 0 0.714 207–146 +61 3 – 1 – 0 2 – 1 – 0 2 – 1 – 0 3 – 1 – 0 2 – 1 – 0 1 Gy 3 – 2 – 0 6. Los Angeles Chargers 5 – 3 – 0 0.625 188–163 +25 3 – 2 – 0 2 – 1 – 0 3 – 0 – 0 4 – 1 – 0 1 – 2 – 0 1 Gy 2 – 3 – 0 6. Kansas City Chiefs 5 – 3 – 0 0.625 214–131 +83 4 – 1 – 0 1 – 2 – 0 1 – 1 – 0 2 – 2 – 0 3 – 1 – 0 3 Gy 4 – 1 – 0 8. Jacksonville Jaguars 4 – 3 – 0 0.571 146–155 –9 3 – 2 – 0 1 – 1 – 0 1 – 0 – 0 2 – 1 – 0 2 – 2 – 0 2 V 3 – 2 – 0 9. Houston Texans 3 – 4 – 0 0.429 153–103 +50 2 – 1 – 0 1 – 3 – 0 1 – 1 – 0 2 – 1 – 0 1 – 3 – 0 1 Gy 3 – 2 – 0 10. Cincinnati Bengals 3 – 5 – 0 0.375 174–253 –79 2 – 2 – 0 1 – 3 – 0 2 – 0 – 0 3 – 2 – 0 0 – 3 – 0 1 V 1 – 4 – 0 11. Las Vegas Raiders 2 – 5 – 0 0.286 103–180 –77 1 – 2 – 0 1 – 3 – 0 0 – 2 – 0 2 – 3 – 0 0 – 2 – 0 1 V 1 – 4 – 0 11. Baltimore Ravens 2 – 5 – 0 0.286 174–210 –36 2 – 3 – 0 0 – 2 – 0 1 – 0 – 0 1 – 3 – 0 1 – 2 – 0 1 Gy 1 – 4 – 0 13. Cleveland Browns 2 – 6 – 0 0.250 126–184 –58 2 – 2 – 0 0 – 4 – 0 0 – 3 – 0 1 – 4 – 0 1 – 2 – 0 1 V 1 – 4 – 0 13. Miami Dolphins 2 – 6 – 0 0.250 174–215 –41 1 – 2 – 0 1 – 4 – 0 1 – 2 – 0 1 – 5 – 0 1 – 1 – 0 1 Gy 2 – 3 – 0 15. Tennessee Titans 1 – 7 – 0 0.125 110–230 –120 0 – 3 – 0 1 – 4 – 0 0 – 3 – 0 0 – 6 – 0 1 – 1 – 0 3 V 1 – 4 – 0 15. New York Jets 1 – 7 – 0 0.125 168–221 –53 0 – 5 – 0 1 – 2 – 0 0 – 2 – 0 1 – 4 – 0 0 – 3 – 0 1 Gy 1 – 4 – 0