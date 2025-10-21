NFL: Gibbs szenzációs meccsével a Lions simán megverte a Buccaneerst a hétfő esti rangadón

DETROIT LIONS–TAMPA BAY BUCCANEERS

A Buccaneers sérültekkel tele, de 5–1-es, NFC-első mérleggel érkezett erre a mérkőzésre, annak a Lionsnak az otthonába, amely meglepően simán kapott ki múlt héten Kansasben. Dan Campbell csapata ezen a meccsen megmutatta, hogy bár a Chiefsszel nem bírt, továbbra is elit teljesítményre képes, s kérdést sem hagyva gázolt át Baker Mayfieldéken. Az eddig MVP-esélyesnek is tartott Bucs-irányító 228 passzolt yardig jutott egy TD és egy INT mellett, miközben egyik elkapója sem remekelt: az eddig űrszezont futó újonc, Emeka Egbuka nem volt teljesen egészséges, Mike Evans pedig nulla elkapással zárt, ráadásul meg is sérült, lehet, a teljes hátralévő idényt kihagyja a 32 éves sztárjátékos...

A túloldalon Jared Goff QB-kollégájához hasonló számokkal, 241 yarddal, egy TD-vel és egy eladott labdával zárt, de a két csapat közti különbséget a Lions futója, Jahmyr Gibbs hozta ki, aki 218 (!) totál yarddal és 2 futott hatpontossal zárta a meccset, emberfeletti. A detroitiak már a szünetben 14–3-ra vezettek, végül 24–9-re nyertek, mérlegük így szintén 5–2, mint a Buccaneersnek.

SEATTLE SEAHAWKS–HOUSTON TEXANS

A meccs fő kérdése az volt, a rendkívül erős houstoni védőfal össze tudja-e zavarni az eddig remeklő Seahawks-irányítót, Sam Darnoldot. Nos, a korábbi 1/3-as nem zárt kiemelkedő mutatókkal, 17/31 passza volt pontos, alig lépte át a 200 yardot, és egy TD-je mellé el is adta a labdát, de ez is bőven elég volt csapatának. A Seattle simán vezetést szerzett két touchdownnal az első negyedben, majd a harmadik játékrészben szépen el is döntötte a meccset, a végén már csak kapaszkodni tudott a Texans, 27–19.

A szülinapos Seahawks-futó, Kenneth Walker beletett 66 yardot a közösbe, de 2 TD-t kollégája, Zach Charbonnet futott, míg a sztárelkapóvá avanzsáló Jaxson Smith-Njigba 8 elkapással, 123 yarddal, TD-vel zárt. A túloldalon C.J. Stroud is hozta a cikkben leírt irányító statisztikai sémát: 229 yard, 1 TD, 1 INT. A Seahawks mérlege 5–2-re módosult, míg a Texansé 2–4, ami nem mutat jól, főleg, hogy csoportriválisa, az Indianapolis Colts 6–1...

NFL

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers 24–9 (7–0, 7–3, 7–6, 3–0)

Seattle Seahawks–Houston Texans 27–19 (14–0, 0–6, 13–6, 0–7)

KORÁBBAN

Denver Broncos–New York Giants 33–32 (0–7, 0–6, 0–6, 33–13)

Los Angeles Chargers–Indianapolis Colts 24–38 (3–6, 0–17, 14–15, 7–0)

Dallas Cowboys–Washington Commanders 44–22 (17–8, 10–7, 14–7, 3–0)

Arizona Cardinals–Green Bay Packers 23–27 (3–0, 10–6, 7–7, 3–14)

San Francisco 49ers–Atlanta Falcons 20–10 (0–0, 10–3, 3–7, 7–0)

Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams 7–35 (0–14, 0–7, 0–0, 7–14)

Chicago Bears–New Orleans Saints 26–14 (3–0, 17–7, 3–7, 3–0)

Cleveland Browns–Miami Dolphins 31–6 (3–0, 14–6, 7–0, 7–0)

Tennessee Titans–New England Patriots 13–31 (10–3, 3–14, 0–14, 0–0)

Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders 31–0 (7–0, 14–0, 10–0, 0–0)

Minnesota Vikings–Philadelphia Eagles 22–28 (3–7, 3–7, 10–7, 6–7)

New York Jets–Carolina Panthers 6–13 (0–3, 3–7, 0–3, 3–0)

Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers 33–31 (0–7, 17–3, 3–7, 13–14)

Szabadnapos: Baltimore Ravens, Buffalo Bills