Indul a szezon, de mi történt a szünetben? Íme, az NBA-nyár legfontosabb eseményei

NEM TÖRTÉNT MEGLEPETÉS A DRAFTON

Bár kevés esély volt erre, a Dallas Maverickshez került az első választási jog a játékosbörzét. A Luka Doncicot Los Angelesbe elcserélő csapat a hatalmas tehetségnek számító Cooper Flagget választotta, aki – LeBron James után – minden idők második legfiatalabb 1/1-ese.

A második helyen Dylan Harper került a San Antonio Spurshöz, majd a Philadelphia 76ers kiválasztotta V. J. Edgecombe-ot. Kon Knueppel a Charlotte Hornetshez, Ace Bailey pedig a Utah Jazzhez került. Az első tízben három játékost választottak ki a Duke egyeteméről.

CSAPATOT VÁLTOTT KEVIN DURANT, ERŐSÖDÖTT A NUGGETS

A Nyugati konferencia 11. helyén végző Phoenix Suns elcserélte a 15-szörös All Star Kevin Durantet. A Seattle Supersonicsban, majd a jogutód Oklahoma City Thunderben, később pedig a Golden State Warriorsban és a Brooklyn Netsben is megforduló 36 éves erőcsatár a Rocketsben folytatja karrierjét, cserébe Jalen Green, Dillon Brooks és több draftpick került Houstonból Phoenixbe. A liga történetének nyolcadik legtöbb pontot szerző játékosa a 18. idényét kezdi meg.

Egyébként is mozgalmas volt a játékospiac az NBA-ben. A Houston Durant mellett Dorian Finney-Smithst és Clint Capelát is szerződtette, Nickeil Alexander-Walker, Kristaps Porzingis és Luke Kennard pedig Atlantában kötött ki. Szintén távozott Bostonból Jrue Holiday (Portland), míg a Nuggets megszerezte Cam Johnsont és Jonas Valanciunast. A bajnoki döntős Indiana Pacersből Myles Turner a Bucksba igazolt, ellenben Damian Lillardot elengedte a Milwaukee, az Achilles-sérülés miatt a következő idényt kihagyó játékos visszatért Torontóba, míg Chris Paul a Clippershez írt alá, ahol hat évet töltött el korábban.

Kevin Durant Houstonba érne csúcsra (Fotó: Getty Images)

ÚJ EDZŐ JELENTHETI A KORSZAKVÁLTÁST NEW YORKBAN

Miután a Knicks hatmeccses párharcban elbukta az Indiana Pacers elleni Keleti főcsoportdöntőt, a New York menesztette Tom Thibodeau-t. A helyére érkező Mike Brown talán a konferencia legjobb keretével dolgozhat, hiszen a 25 év után főcsoportdöntőbe jutó csapat kezdőjéből mindenki maradt, így nem is lehet más a célkitűzés: 1999 után ismét a döntőbe jutás a New York-i álom.

Mike Brown korábban három NBA-csapatnál dolgozott vezetőedzőként (Cleveland Cavaliers, 2005–2010, 2013–2014; Los Angeles Lakers, 2011–2012; Sacramento Kings, 2022–2024), karrierje során kétszer is (2009, 2023) megválasztották az év edzőjének. Segédedzőként részese volt a San Antonio Spurs 2013-as bajnoki címének, valamint a Golden State Warriors három győzelmének (2017, 2018, 2022).

Mike Brown vette át a New York vezetését (Fotó: Getty Images)

LUKA DONCICCSAL ÉS LEBRON JAMESSZEL VÁG NEKI AZ IDÉNYNEK A LAKERS

Előbbi esetén ez nem is meglepő. A szlovén 3 éves, 165 millió dolláros, vagyis évi 55 milliós szerződést kapott a Lakerstől. A négyszeres bajnok LeBron James június végén közölte, hogy él az opciós jogával, és 52,6 millió dolláros fizetésért a következő évadban is a kaliforniaiakat erősíti. Az NBA pontrekorderének célja, hogy ő legyen a legtöbb találkozón szerepelt játékos a ligában. Már csak 50 mérkőzésre van Robert Parish 1997-ben felállított, 1611 meccses rekordjától. Az NBA-rekordot jelentő 23. idényét kezdő James október elején alaposan ráijesztett a rajongókra. Minden döntések döntésének nevezte bejelentését, végül azonban nem a visszavonulásról beszélt, hanem csak egy konyakreklámot adott közre.

Doncic és James tehát első teljes idényét kezdhetik meg csapattársként. A csapatot erősíti a Portlandből érkező Deandre Ayton és a korábbi washingtoni Marcus Smart is.

EGYBEN MARADT A CÍMVÉDŐ OKC

Az alapszakaszban, a Nyugati konferencia döntőjében és a döntőben is MVP-nek választott Shai Gilgeous-Alexanderrel új szerződést kötött a Thunder. A kanadai négyéves, 285 millió dolláros szerződést kapott, ez pedig a legmagasabb éves összeg a liga történelmében.

SGA mellett Jalen Williams és Chet Holmgren is ötéves szerződéshosszabbítást írt alá. Előbbi 287 millió dollárt, utóbbi 250 millió dollárt kapott, a Thunder pedig biztosította, hogy a bajnoki címet nyerő csapat magja hosszú évekre egyben maradjon. Williams kiugró idényt zárt, 21.4 pontot, 5.5 lepattanót, 4.8 gólpasszt és 1.4 labdaszerzést átlagolt.

(1/2) The Thunder and Jalen Williams agreed to a fully guaranteed five-year maximum rookie extension that could be worth up to $287 million, a league source told @KellyIko.



Oklahoma City has now committed nearly $855 million in contracts if each deal reaches max incentives 💰 pic.twitter.com/IY66hvWMjG — The Athletic (@TheAthletic) July 10, 2025

OSZTOGATTÁK A SZERZŐDÉSHOSSZABBÍTÁSOKAT A CSAPATOK

Nemcsak az Oklahoma City biztosította be jövőjét, ligaszerte több kulcsjátékos hosszabbított. Többek között Paolo Banchero (Orlando Magic), De’Aaron Fox (San Antonio Spurs), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Mikal Bridges (New York Knicks), Jabari Smith Jr. (Houston Rockets), Naz Reid (Minnesota Timberwolves) és Devin Booker (Phoenix Suns) is hosszabbított jelenlegi csapatával. A 30 feletti játékosok közül említésre méltó James Harden (Los Angeles Clippers), Julius Randle (Minnesota Timberwolves), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Kyrie Irving (Dallas Mavericks) és Fred VanVleet (Houston Rockets) hosszabbítása is.

A játékosok mellett több edző is új kontraktust kapott. Az Indiana Pacerst irányító Rick Carlisle, a Boston Celticset vezető Joe Mazzulla, a Chicago Bulls élén álló Billy Donovan és a Los Angeles Lakerst edző JJ Redick is marad csapata élén.

WEMBANYAMA VISSZATÉRT

A San Antonio Spurs olimpiai ezüstérmes sztárja, Victor Wembanyama a vállában keletkezett vérrög miatt öt hónapot kihagyott, de a nyáron elkezdhette a felkészülést az idényre. A francia első előszezonbeli meccsén csupán 16 percet töltött a pályán a San Antonió-i mérkőzésen, de ez idő alatt is közel volt a tripla duplához (9 pont, 10 lepattanó, 7 assziszt, 3 dobásblokkolás).

In 20.4 MPG this preseason, @wemby averaged...



17.0 PPG

8.8 RPG

4.0 APG

2.0 BPG

1.0 SPG

65.9 FG%



Scary. 😳



His regular season starts 10/22 vs. Dallas on ESPN! pic.twitter.com/SFtY0EWV4O — NBA (@NBA) October 18, 2025

SÉRÜLÉSEK ÉS KIMARADÓK, AMELYEK MEGHATÁROZHATJÁK AZ IDÉNYT

Sajnos sok játékos nem bevethető. Damian Lillard és a döntőben megsérülő Tyrese Haliburton Achilles-ín sérülés miatt az egész idényt kihagyja. Ugyanilyen sérülést szenvedett Jayson Tatum, akinél még nincs kizárva, hogy az idény második felében visszatérhet. Az előszezonban szenvedett térdszalag-sérülést Fred VanVleet, így a Houston Rockets sztárja sem lesz bevethető. Továbbá rövidebb-hosszabb ideig nem játszhat az idény elején a Miamit erősítő Tyler Herro (nyolc hét), a memphisi Zach Edey (6-9 hét) és a philadelphiai Jared McCain (4-6 hét).

NAGYOBB VÁLLALKOZÓ SZELLEM?

Az NBA az idény kezdete előtt arra hívja fel a figyelmet, hogy idén több távoli dobás várható a negyedek végén. Egy szabályváltozásnak köszönhetően ugyanis ezek a dobások mostantól nem rontják a játékosok statisztikáit. Innentől kezdve minden olyan dobás, amelyet az első három negyed utolsó három másodpercében, legalább 36 láb távolságból, saját térfélről indít egy játékos, az a csapatdobások közé beszámítanak, a játékosok statisztikáiba nem. A liga szerint sok játékos kerülte a negyed végén a távoli dobásokat, hogy ezzel is védje saját dobószázalékat, most viszont ennek nem szab gátat semmi sem.

NBA

ALAPSZAKASZ

Szerda

1.30: Oklahoma City Thunder–Houston Rockets (Tv: Sport1)

4.30: Los Angeles Lakers–Golden State Warriors (Tv: Sport1)

Csütörtök

1.00: Charlotte Hornets–Brooklyn Nets

1.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers

1.00: Orlando Magic–Miami Heat

1.30: Atlanta Hawks–Philadelphia 76ers

2.00: Chicago Bulls–Detroit Pistons

2.00: Memphis Grizzlies–New Orleans Pelicans

2.00: Milwaukee Bucks–Washington Wizards

3.00: Utah Jazz–Los Angeles Clippers

3.30: Dallas Mavericks–San Antonio Spurs

4.00: Phoenix Suns–Sacramento Kings

4.00: Portland Trail Blazers–Minnesota Timberwolves