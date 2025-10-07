LeBron James megtette a hatalmas bejelentést – a konyakhoz van köze, nem a pályafutásához

LeBron James 2010-ben az ESPN „A döntés” című élő adásában jelentette be, hogy elhagyja első NBA-klubját, a Cleveland Cavalierst, és a Miami Heatben folytatja a pályafutását. Ezt követően mindenki arra számított, hogy „A második döntés” valami hasonló horderejű bejelentés lesz – nem így lett.

Mint kiderült, a „döntések döntése” csak médiahack volt, a világklasszis kosaras ugyanis azzal a hírrel szolgált egy reklámban, hogy a világhírű, idén 260 éves francia konyakmárkával, a Hennessyvel közösen piacra dob egy limitált kiadású konyakot. A négyszeres NBA-bajnok játékos és a vállalat együttműködése tavaly óta tart, most pedig egy LeBron James nevét viselő különleges üveggel készültek a felek.

„Nagy megtiszteltetés, hogy folytathatom a partnerséget a Hennessyvel – olvashatóak LeBron James szavai a cég sajtóközleményében. – Az első kollekciónk a kiválóság iránti közös törekvésről és a határok feszegetéséről szólt, az új limitált kiadás pedig egy újabb fejezet ebben a történetben. A dizájn az én legfontosabb gesztusomat idézi, ami különleges számomra, s az ünneplést és a köteléket jelképezi. Ezért készült ez az üveg.”

A decemberben a 41. életévét betöltő játékos a 23. idényét kezdi majd meg az NBA-ben, s egyelőre az tehát nem derült ki, mit hoz majd a jövő számára a pályafutását tekintve, hogy mikor és hogyan vonul majd vissza a kosárlabdától.