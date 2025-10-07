Nemzeti Sportrádió

LeBron James megtette a hatalmas bejelentést – a konyakhoz van köze, nem a pályafutásához

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.07. 18:24
null
LeBron James (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Slam Dunk Itt van Amerika! LeBron James
A Los Angeles Lakers világklasszis kosárlabdázója, LeBron James a várakozásokkal ellentétben nem a pályafutásával kapcsolatban tett bejelentést, csak egy konyakreklámot adott közre, amelyből kiderült, hogy a limitált kiadású üveg az ő nevét viseli.

LeBron James 2010-ben az ESPN „A döntés” című élő adásában jelentette be, hogy elhagyja első NBA-klubját, a Cleveland Cavalierst, és a Miami Heatben folytatja a pályafutását. Ezt követően mindenki arra számított, hogy „A második döntés” valami hasonló horderejű bejelentés lesz – nem így lett.

Mint kiderült, a „döntések döntése” csak médiahack volt, a világklasszis kosaras ugyanis azzal a hírrel szolgált egy reklámban, hogy a világhírű, idén 260 éves francia konyakmárkával, a Hennessyvel közösen piacra dob egy limitált kiadású konyakot. A négyszeres NBA-bajnok játékos és a vállalat együttműködése tavaly óta tart, most pedig egy LeBron James nevét viselő különleges üveggel készültek a felek.

„Nagy megtiszteltetés, hogy folytathatom a partnerséget a Hennessyvel – olvashatóak LeBron James szavai a cég sajtóközleményében. – Az első kollekciónk a kiválóság iránti közös törekvésről és a határok feszegetéséről szólt, az új limitált kiadás pedig egy újabb fejezet ebben a történetben. A dizájn az én legfontosabb gesztusomat idézi, ami különleges számomra, s az ünneplést és a köteléket jelképezi. Ezért készült ez az üveg.”

A decemberben a 41. életévét betöltő játékos a 23. idényét kezdi majd meg az NBA-ben, s egyelőre az tehát nem derült ki, mit hoz majd a jövő számára a pályafutását tekintve, hogy mikor és hogyan vonul majd vissza a kosárlabdától.

Amerikai sportok
9 órája

LeBron James „a döntések döntését” ígéri kedd estére

Alighanem a visszavonulásig vezető út menetrendjéről hallunk majd.

 

 

NBA Slam Dunk Itt van Amerika! LeBron James
Legfrissebb hírek

LeBron James „a döntések döntését” ígéri kedd estére

Amerikai sportok
9 órája

NFL: hihetetlen hajrá után megverte a Chiefst a Jaguars

Amerikai sportok
9 órája

A trombózisból felépülő Wembanyama erős 16 perccel indította harmadik NBA-idényét – videó

Amerikai sportok
11 órája

Amerikából jöttem: a Baltimore Ravens az NFL legkomplettebb csapata?

Amerikai sportok
2025.09.20. 18:48

Utolsó másodperces TD-vel nyert a Buccaneers Houstonban

Amerikai sportok
2025.09.16. 08:39

Öt NBA-játékos került be a férfi kosárlabda Eb All Star-csapatába

Kosárlabda
2025.09.15. 14:15

A Chiefs nem tudott hazai pályán visszavágni az Eaglesnek az elvesztett Super Bowl miatt

Amerikai sportok
2025.09.15. 05:15

Burrow sérülése után győzött a Bengals, hosszabbítás után nyert a Dallas

Amerikai sportok
2025.09.14. 22:59
Ezek is érdekelhetik