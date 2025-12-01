Luka Doncic és Austin Reaves is remekelt, a Lakers simán legyőzte Pelicanst

A Los Angeles Lakers rendkívül magabiztosan gázolt át a számos sérüléstől tizedelt New Orleans Pelicans együttesén. A kaliforniaiak egy adott ponton 26 ponttal is vezettek, s végül 11 pontot számoltak rá ellenfelükre. A Lakers legjobbja a 34 pontot, 12 lepattanót és hét gólpasszt jegyző Luka Doncic volt, de a 33 pontot szóró Austin Reaves is elemében volt. A másik oldalon Bryce McGowens 23 pontig jutott.

A Memphis Grizzlies fordulatos mérkőzést játszott Sacramentóban, s ugyan a találkozó nagy részében előnyben volt, a hazai pályán játszó Kings a második és a negyedik negyedre fordulva is magához tudta ragadni a vezetést. A hazaiaknál jóval több sérültet (többek között Ja Morant, Ty Jeroma és Scotty Pippen Jr. sem volt bevethető, a másik oldalon Domantas Sabonis és Dennis Schröder volt maródi) nélkülöző Grizzles ezzel együtt egy remek hajrával – valamint a 32 pontot és 17 lepattanót jegyző Zach Edey remeklésével – be tudta húzni a találkozót.

A Minnesota Timberwolves a meccs nagy részében hátrányban volt a San Antonio Spurs ellen, ezzel együtt egy kiváló negyedik negyeddel be tudta húzni a mérkőzést. A Timberwolves a 32 pontos Anthony Edwards volt, de a dupla duplázó Julius Randle is kiváló napot fogott ki.

A címvédő Oklahoma City Thundernek nem volt könnyű dolga Portlandben, de egy jó negyedik negyeddel két vállra tudta fektetni a Trail Blazerst, megőrizve közel tökéletes mérlegét. A meccs legjobbja a hazaiak izraeli légiósa, Deni Avdija volt, aki egy tripla duplával (31 pont, 19 lepattanó, 10 gólpassz), míg a másik oldalon Shai Gilgeous-Alexander is „csak” 26 pontig jutott, dacára a jó eredménynek.

A játéknap legszorosabb meccsét Philadelphiában játszották, ahol a 76ers a találkozó nagy részében ugyan vezetett, de a negyedik negyedben váratlanul elhúzott az Atlanta Hawks. Már úgy tűnt, hogy a vendégek bezsebelik a győzelmet a rendes játékidőben, de kilenc másodperccel a vége előtt az egész meccsen egyébként 44 pontot szóró Tyrese Maxey triplája hosszabbításra mentette az összecsapást. A ráadás (kissé ironikus módon) a 41 pontos Jalen Johnson vezette Hawks sikerét hozta, így az atlantaiak javítani tudtak mérlegükön.

Nem sok vizet zavart a Toronto Raptors New Yorkban, ahol a Knicks végig vezetve diadalmaskodott. A hazai együttes a Karl-Anthony Towns, Josh Hart duó vezérletével aratott könnyed győzelmet.

Payton Pritchard vitte a hátán a Boston Celticset Clevelandben, a 27 éves játékos 42 pontot rámolt be a Cavaliers kosarába, csapata pedig ha rendkívül szorosan is, de nyerni tudott.

Nem tudott mihez kezdeni a houstoni Alper Sengün, Kevin Durant duóval a Utah Jazz, a texasiak 28 pontot számoltak rá ellenfelükre (egy adott ponton 37 pont is volt közte), s végig vezetve nyertek.

NBA

ALAPSZAKASZ

Utah Jazz–Houston Rockets 101–129

Cleveland Cavaliers–Boston Celtics 115–117

New York Knicks–Toronto Raptors 116–94

Philadelphia 76ers–Atlanta Hawks 134–142 – hosszabbítás után

Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder 115–123

Minnesota Timberwolves–San Antonio Spurs 125–112

Sacramento Kings–Memphis Grizzlies 107–115

Los Angeles Lakers–New Orleans Pelicans 133–121