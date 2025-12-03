Nyert a Warriors otthonában, és továbbra is hasít a címvédő OKC – videó

Sorozatban 13. győzelmét aratta, és már 21–1-es mérleggel áll a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder. Az OKC-hez hasonlóan jó kezdést legutóbb a Golden State produkált, a Thunder idén másodszorra, ezúttal idegenben is felülmúlta a Warriorst. A félidőben már közel húsz ponttal vezető Thunderben Shai Gilgeous-Alexander 38 ponttal zárt, Chet Holmgren 21, míg Jalen Williams 22 pontot dobott. A hazaiaknál nagy ováció közepette pályára lépett a hétfőn szerződtetett Seth Curry, aki végül két sikeres triplával és 14 ponttal zárt. Az OKC az NBA történelmének negyedik csapata, amely 21–1-es győzelmi mutatóval, vagy annál jobbal kezdi az idényt.

SHAI LEADS THE WAY IN OKC'S 13th STRAIGHT!



⚡️ 38 PTS

⚡️ 4 AST

⚡️ 5 3PM



The Thunder are 21-1 with their second-longest win streak in the franchise's OKC era ⛈️ pic.twitter.com/aRQ0Xcre72 — NBA (@NBA) December 3, 2025

13 WINS IN A ROW.

21-1 START.



The Oklahoma City Thunder get the win and become the FOURTH team in NBA history to start 21-1 or better through 22 games ⛈️ pic.twitter.com/HxKITrnAfC — NBA (@NBA) December 3, 2025

A Boston Celtics hazai pályán hat ponttal verte a tavalyi keleti döntős New York Knickset. A Celtics legjobbja a 42 pontot szóró Jaylen Brown volt, míg a vendégeknél Karl-Anthony Towns 29, Mikal Bridges pedig 35 pontig jutott.

JAYLEN BROWN'S SEASON HIGH LIFTS BOSTON PAST NEW YORK!



☘️ 42 PTS

☘️ 4 REB

☘️ 4 AST



Celtics are 7-2 in their last 9, and Brown has 5 games with 30+ in that stretch. pic.twitter.com/mfcs6W43VI — NBA (@NBA) December 3, 2025

A játéknap legtöbb pontot szerző játékosa Anthony Edwards volt, aki 44 ponttal járult hozzá csapata, a Minnesota Timberwolves hosszabbításos győzelméhez.

ANTHONY EDWARDS' ELITE SCORING RUN CONTINUES!



🐜 44 PTS

🐜 5 REB

🐜 4 AST

🐜 6 3PM



His 6th consecutive 30+ PT game leads Minnesota to their 3rd straight win. pic.twitter.com/ytAwmx4P3R — NBA (@NBA) December 3, 2025

A Victor Wembanyama nélküli San Antonio hét ponttal felülmúlta a Memphis Grizzliest. A Spursben Harrison Barnes (31 pont) és De'Aron Fox (29 pont) voltak a legjobbak, míg a vendégek lőtábláját Cam Spencer (21 pont) vezette.

Harrison Barnes & De'Aaron Fox's 1-2 punch lifts SAS to the win 🔥



Barnes: 31 PTS | 5 REB | 5 AST | 7 3PM

Fox: 29 PTS | 4 REB | 4 AST | 3 STL | 4 3PM pic.twitter.com/LuQoePe4yd — NBA (@NBA) December 3, 2025

NBA

ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Washington Wizards 121–102

Toronto Raptors–Portland Trail Blazers 121–118

Boston Celtics–New York Knicks 123–117

New Orleans Pelicans–Minnesota Timberwolves 142–149 – hosszabbítás után

San Antonio Spurs–Memphis Grizzlies 126–119

Golden State Warriors–Oklahoma City Thunder 112–124