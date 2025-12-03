Nemzeti Sportrádió

Nyert a Warriors otthonában, és továbbra is hasít a címvédő OKC – videó

2025.12.03. 08:57
Shai Gilgeous-Alexander vezérletével nyert az OKC (Fotó: Getty Images)
Az NBA alapszakaszának magyar idő szerinti szerda hajnali mérkőzésén hosszabbítás után nyert a Minnesota Timberwolves a New Orleans Pelicans vendégeként, míg a címvédő Oklahoma City Thunder a Golden State Warriors vendégeként folytatta remek idénykezdetét.

Sorozatban 13. győzelmét aratta, és már 21–1-es mérleggel áll a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder. Az OKC-hez hasonlóan jó kezdést legutóbb a Golden State produkált, a Thunder idén másodszorra, ezúttal idegenben is felülmúlta a Warriorst. A félidőben már közel húsz ponttal vezető Thunderben Shai Gilgeous-Alexander 38 ponttal zárt, Chet Holmgren 21, míg Jalen Williams 22 pontot dobott. A hazaiaknál nagy ováció közepette pályára lépett a hétfőn szerződtetett Seth Curry, aki végül két sikeres triplával és 14 ponttal zárt. Az OKC az NBA történelmének negyedik csapata, amely 21–1-es győzelmi mutatóval, vagy annál jobbal kezdi az idényt.

A Boston Celtics hazai pályán hat ponttal verte a tavalyi keleti döntős New York Knickset. A Celtics legjobbja a 42 pontot szóró Jaylen Brown volt, míg a vendégeknél Karl-Anthony Towns 29, Mikal Bridges pedig 35 pontig jutott.

A játéknap legtöbb pontot szerző játékosa Anthony Edwards volt, aki 44 ponttal járult hozzá csapata, a Minnesota Timberwolves hosszabbításos győzelméhez.

A Victor Wembanyama nélküli San Antonio hét ponttal felülmúlta a Memphis Grizzliest. A Spursben Harrison Barnes (31 pont) és De'Aron Fox (29 pont) voltak a legjobbak, míg a vendégek lőtábláját Cam Spencer (21 pont) vezette.

NBA
ALAPSZAKASZ
Philadelphia 76ers–Washington Wizards 121–102
Toronto Raptors–Portland Trail Blazers 121–118
Boston Celtics–New York Knicks 123–117
New Orleans Pelicans–Minnesota Timberwolves 142–149 – hosszabbítás után
San Antonio Spurs–Memphis Grizzlies 126–119
Golden State Warriors–Oklahoma City Thunder 112–124

 

