A Knicks és a Spurs ki-ki meccset nyert, teljes az NBA-kupa rájátszásának mezőnye
Az Orlando Magic Detroitban, az Oklahoma City Thunder hazai pályán a Phoenix ellen nyert, ezzel bebiztosította első kiemelt státuszát az NBA-kupa decemberi rájátszására. A Thunder és a Suns a negyeddöntőben is találkozik egymással.
A New York és a Milwaukee ki-ki meccset játszott egymással a továbbjutásért, és hiába dobott 30 pontot Jannisz Adetokunbo a Bucksban, a meccset a Knicks nyerte meg, és készülhet a torontói túrára.
Nyugaton a San Antonio–Denver összecsapásnak ugyanilyen tétje volt, a 33 pontos Devin Vassell által vezérelt Spurs a sérült Victor Wembanyama távollétében is fel tudott állni 18 pontos hátrányból a Nuggets ellen, és 139–136-os győzelmével kiharcolta a továbbjutást.
A játéknapot és az NBA-kupa csoportkörét a Lakers–Mavericks mérkőzés zárta le, a tét nélküli összecsapáson Anthony Davis 14 meccses kihagyás után tért vissza a dallasi csapatba, amely így is tízpontos vereséget szenvedett a 38 pontos Austin Reaves és a 35-ig jutó Luka Doncic vezette Los Angeles-i együttestől.
AZ NBA-KUPA NEGYEDDÖNTŐJÉNEK PÁROSÍTÁSA
Orlando Magic–Miami Heat
Toronto Raptors–New York Knicks
Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns
Los Angeles Lakers–San Antonio Spurs
A mérkőzéseket december 9-én és 10-én az elöl álló csapat otthonában játsszák, a győztesek bejutnak a négyes döntőbe. Az elődöntőt december 13-án, a döntőt december 16-án játsszák Las Vegasban.
A negyeddöntő és az elődöntő meccsei beszámítanak az alapszakaszba, a döntő nem. A kiesett csapatok az NBA-kupa végjátéka idején egymással játszanak két alapszakaszmeccset, a negyeddöntőben kiesők is találkoznak egymással, hogy mindenkinek ugyanannyi meccse legyen az alapszakasz végén.
NBA, ALAPSZAKASZ
Atlanta Hawks–Cleveland Cavaliers 130–123
New York Knicks–Milwaukee Bucks 118–109
Detroit Pistons–Orlando Magic 109–112
Indiana Pacers–Washington Wizards 119–86
Charlotte Hornets–Chicago Bulls 123–116
Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers 103–115
Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 123–119
Utah Jazz–Sacramento Kings 128–119
Denver Nuggets–San Antonio Spurs 136–139
Los Angeles Clippers–Memphis Grizzlies 107–112
Los Angeles Lakers–Dallas Mavericks 129–119