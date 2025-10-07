A trombózisból felépülő Wembanyama erős 16 perccel indította harmadik NBA-idényét – videó

Victor Wembanyama csupán 16 percet töltött a pályán a San Antonió-i mérkőzésen, de ilyen kevés játékidőbe is belefért a tripla dupla közeli teljesítmény (9 pont, 10 lepattanó, 7 assziszt, 3 dobásblokkolás). Igaz, hat labdaeladás és három személyi hiba is a statisztikai lapjára került.
A francia óriás minden dobásából pont lett (1/1 tripla, 2/2 dupla, 2/2 büntető), ami akkor is figyelemre méltó, ha nem egy NBA-csapat volt az ellenfél, hanem a kínai Kantonból érkező Loong-Lions.
Mint ismert, nem sokkal az idei All Star-mérkőzés után vérrögöt fedeztek fel Wembanyama vállában. A 221 centiméter magas játékost trombózissal operálták, karrierje második NBA-idénye február 20-án véget is ért, és nem számíthatott játékára a francia válogatott sem a néhány héttel ezelőtti Európa-bajnokságon.
Julian Champagnie 16 ponttal vezette a texasi lőlapot a Spurs első előszezoni meccsén. Csütörtökre virradóra a Miami Heat lesz az ellenfél, majd az október 17-ig tartó előidény során még a Utah Jazz és az Indiana Pacers ellen is hangol a San Antonió-i csapat, utóbbival kétszer is összecsap.
Az NBA alapszakasza október 21-én kezdődik.