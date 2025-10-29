Félelmetesen kezdett Victor Wembanyama, míg JJ Redick kijelölte a referenciapontot a Doncicot elvesztő Lakersben

A HÉT LEGEMLÉKEZETESEBB ELSŐ KOSARA

Az Atlanta Hawks az első kör 22. választási jogával kiválasztotta Asa Newellt. A Georgiáról érkező játékos Orlandóban játszotta első alapszakasz-meccsét az NBA-ben. Newell első dobása – és első kosara – igazán emlékezetesre sikerült. A negyedik negyed közepén teljesen üresen maradt a sarokban, ahogy labdát kapott Wendell Carter Jr., a Magics játékosa azt kiáltotta „hell no”, mire Newell a dobás közben annyit válaszolt: „hell yes”.

Les deux premiers matchs d'Asa Newell en NBA sont solides. Malgré les absences, notre frontcourt est une satisfaction (c'est pas le cas du backcourt...).



Le moment marrant lors de son premier match :

Wendell Carter Jr : "HELL NO!"

Asa Newell : "HELL YES!"

Et c'est 3pts. pic.twitter.com/gsdUYgQ2iW — Hawks Fans France 🇫🇷 (@ATLHawksFR) October 26, 2025

A HÉT SZURKOLÓI

A Grizzlies a második meccsén 32 ponttal kikapott a Miamitól. A Heat már a félidőben 39 ponttal vezetett Memphisben, ezt pedig nehezményezte egy szurkoló. „Nem ezért jöttem ide! Jobb, ha nem hagyjátok, hogy 80 pontot szerezzenek!” – kiabálta egy szurkoló az első félidő előtt, a hazai kispad reakciója pedig magáért beszél. A jótanács nem segített, a Heat már a szünetben 86 pontig jutott.

Nem indult jól idény a Dallasnak, a Mavericks első két meccsét egyaránt elvesztette. A szurkolóknak a második, Washington elleni mérkőzésen már elfogyott a türelme és a „rúgjátok ki Nicót” rigmussal követelték Nico Harrison általános igazgató menesztését.

“Fire Nico” chant starts as the Win Now Mavs are losing to the Wizards. pic.twitter.com/v4ls6U5Gi7 — Nick Angstadt (@NickVanExit) October 25, 2025

A HÉT ÚJONCAI

Pedig van, ami reményt adhat a dallasiaknak. Az 1/1-es Cooper Flagg az első meccsén tíz, a másodikon 18 pontot szerzett. A harmadik meccsen Flagg a Toronto ellen 22 pontot dobott. Kobe Bryant (1997) után Flagg a második játékos az NBA történelmében, aki 18 évesen legalább húsz pontott dobott eladott labda nélkül. A második választott Dylan Harper remekel eddig. A Spurs játékosa sorrendben 15, 13 és 20 pontot szerzett, míg csapata megnyerte első három mérkőzését megnyerte. Flagghez hasonlóan neki is a harmadik meccse volt a legerősebb: 29 perc játék alatt húsz pontot szerzett (mezőnyből 11-ből nyolc, büntetőből 4/4 a mérlege). Továbbá nyolc assziszttal, hat lepattanóval és két labdaszerzéssel segítette a csapatát, labdaeladása nem volt. A harmadik kiválasztott VJ Edgecombe mutatói a legjobbak eddig az újoncok közül. A 76ers játékosa a Boston elleni 34 ponttal mutatkozott be, majd jött a Charlotte elleni 15 pontos és az Orlando elleni 26 pontos teljesítmény, ráadásul eddig 41 percet átlagol a háromból hárommal álló Philadelphiában.

Cooper Flagg became the 2nd player in NBA history at 18 years or younger to record a game with 20+ PTS and 0 TOs in tonight’s win vs. TOR 🤯



The other? Kobe Bryant in 1997 vs. SAC. pic.twitter.com/dissttBtUa — NBA (@NBA) October 27, 2025

A HÉT NYITÁNYA

A Denver Nuggets a Golden State Warriors otthonában indította az idényt. A két rájátszásba várt csapat meccse rögtön egy emlékezetes, hosszabbításos találkozót hozott egy nagyszerű Aaron Gordon teljesítménnyel. A 30 éves denveri játékos 50 pontot ért el, mind a hat büntetőjét bedobta, míg 11-ből tízszer is sikeres volt a triplavonalon túlról. A tíz sikeres triplával beállította Terry Rozier 2020-as idénynyitós rekordját.

A HÉT MEGEMLÉKEZÉSE

A San Antonio Spurs az első hazai mérkőzésén megemlékezett Gregg Popovichról. Nem volt nagy ünneplés vagy felhajtás, pont, ahogy a legendás edző akarta. A zászló David Robinson 50-es, Sean Elliott 32-es, Avery Johnson 6-os, Bruce Bowen 12-es, Tim Duncan 21-es, Manu Ginobili 20-as és Tony Parker 9-es számú mezével együtt lóg a stadionban. A „Pop 1390” felirat az NBA-rekordot jelentő edzői győzelmei előtt tiszteleg. A Spurs logója mellett öt csillag látható a zászló tetején, amelyek az öt bajnoki címet jelképezik, amelyeket Popovich hozott egy egykor sikertelen franchise-nak, a zászló alján pedig a „Hall of Fame” felirat olvasható, tisztelegve 2023-as beiktatásának.

A new banner has been raised in San Antonio 👀



An honor for Coach Pop! pic.twitter.com/Fi6xmLrufH — NBA (@NBA) October 26, 2025

Mint ismert, Popovich májusban lemondott a Spurs edzői posztjáról, ezzel véget vetve egy háromévtizedes karriernek, amely során a liga történetének legtöbb győzelmet arató edzője lett, és bekerült a Kosárlabda Hírességek Csarnokába. 2024. november 2-án a csapat arénájában agyvérzést kapott, és többé nem edzősködött, de továbbra is a csapat elnöke maradt.

A HÉT ZSÁKOLÁSAI

Nem kellett sokat várni a látványos zsákolásokra. Zion Williamson például ezzel a Victor Wembanyama elleni kosárral nyitotta meg a San Antonio Spurs elleni mérkőzést. Egy másik meccsen Wembanyama fordult le ellenfeléről és húzta be a labdát.

ZION DUNKS ON WEMBY ON THE FIRST PLAY OF THE GAME pic.twitter.com/S9pxc2vyMO — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 25, 2025

Nikola Jokics Aaron Gordonnak adta fel a labdát, aki egy 360 fokos fordulás után talált a gyűrűbe. „Próbáltam felkerülni az ESPN tízes listájára” – emlékezett vissza a zsákolására Gordon.

AARON GORDON 360 SLAM 😱



NUGGETS LEAD AT THE BREAK.



📺 NBA League Pass

📲 https://t.co/7Dn4QFI6Ue pic.twitter.com/HN8s6lRcla — NBA (@NBA) October 26, 2025

Chet Holmgren pedig az 1/1-es Cooper Flagg fölött zsákolt egyet.

CHET HOLMGREN ON COOPER FLAGG 💪 pic.twitter.com/tr6JvjBP0U — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 28, 2025

A HÉT STATISZTIKÁJA

Az előző idény végét trombózis miatt kihagyó Victor Wembanyama elképesztő formában kezdte a szezont. A Dallas ellen 40 pontot és 15 lepattanót szerzett, az első három meccsén száz pont és 15 blokk fölé jutott, amire még nem volt példa az NBA történelmében. A 2023–2024-es idény óta 13 meccs volt az NBA-ben, amelyen egy játékos legalább nyolc blokkot szerzett, ezekből kilencet Wembanyama mutatta be. Az év védője díj nem lehet kérdés, de a francia ilyen teljesítménnyel akár az MVP-versenybe is beszállhat.

Week 1 Victor Wembanyama shot-blocking pic.twitter.com/WGr8Zw4KX9 — Pitless (@pitlessball) October 28, 2025

A HÉT SOROZATAJÁNLÓJA

A Denver a nyáron megszerezte Jonas Valanciunast, hogy a litván center tehermentesítse Nikola Jokicsot. Megkérdezték a szerbet, hogy így megnyugodhat, amikor Valanciunas a pályára lép. „Soha nem nyugszom meg, soha nem lélegezhetek fel, barátom. Thomas Shelby azt mondta, hogy nekem nincs nyugtom ebben a világban. Ha nézitek a Peaky Blinderst, akkor tudjátok miről beszélek” – válaszolta Jokics utalva a magyarul Birmingham Bandája néven futó sorozat főszereplőjére.

A HÉT EDZŐI ÉRTÉKELÉSE

A Lakers bukta az alapszakasz első meccsét, a másodikon viszont Luka Doncic vezérletével 18 ponttal felülmúlta a Timberwolvest. „Ha valamit felépítesz, szükséged van egy referenciapontra. Ez a győzelem egy referenciapont számunkra a szezon elején. Legyőztünk egy csapatot, amely két év egymás után bejutott a nyugati döntőbe. Ez egy referenciapont arra nézve, hogy milyen keményen kell játszanunk” – mondta játékosainak JJ Redick a mérkőzést követően.

JJ Redick:



"When you build something you need a reference point. This is a reference point win for us early in the season" pic.twitter.com/qXLb5EPXyh — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) October 25, 2025

A HÉT SÉRÜLÉSE

Luka Doncic félelmetesen kezdett: a Warriors ellen 43, a Minnesota ellen pedig 49 pontig jutott. A Timberwolves ellen 11 lepattanót és nyolc aszisztot is szerzett, továbbá ő lett az NBA történetének első olyan játékosa, aki az idény első két mérkőzésén egyaránt 40 fölé jutott, több mint tíz lepattanóval és legalább öt gólpasszal. A liga történelmét tekintve csak a negyedik játékos, aki az idény első két meccsén egyaránt 40 pont fölé jutott. Ezt követően jött a hír, hogy a szlovénnek ujjsérülés miatt legalább egy hetet ki kell hagynia.