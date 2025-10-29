Félelmetesen kezdett Victor Wembanyama, míg JJ Redick kijelölte a referenciapontot a Doncicot elvesztő Lakersben
A HÉT LEGEMLÉKEZETESEBB ELSŐ KOSARA
Az Atlanta Hawks az első kör 22. választási jogával kiválasztotta Asa Newellt. A Georgiáról érkező játékos Orlandóban játszotta első alapszakasz-meccsét az NBA-ben. Newell első dobása – és első kosara – igazán emlékezetesre sikerült. A negyedik negyed közepén teljesen üresen maradt a sarokban, ahogy labdát kapott Wendell Carter Jr., a Magics játékosa azt kiáltotta „hell no”, mire Newell a dobás közben annyit válaszolt: „hell yes”.
A HÉT SZURKOLÓI
A Grizzlies a második meccsén 32 ponttal kikapott a Miamitól. A Heat már a félidőben 39 ponttal vezetett Memphisben, ezt pedig nehezményezte egy szurkoló. „Nem ezért jöttem ide! Jobb, ha nem hagyjátok, hogy 80 pontot szerezzenek!” – kiabálta egy szurkoló az első félidő előtt, a hazai kispad reakciója pedig magáért beszél. A jótanács nem segített, a Heat már a szünetben 86 pontig jutott.
Nem indult jól idény a Dallasnak, a Mavericks első két meccsét egyaránt elvesztette. A szurkolóknak a második, Washington elleni mérkőzésen már elfogyott a türelme és a „rúgjátok ki Nicót” rigmussal követelték Nico Harrison általános igazgató menesztését.
A HÉT ÚJONCAI
Pedig van, ami reményt adhat a dallasiaknak. Az 1/1-es Cooper Flagg az első meccsén tíz, a másodikon 18 pontot szerzett. A harmadik meccsen Flagg a Toronto ellen 22 pontot dobott. Kobe Bryant (1997) után Flagg a második játékos az NBA történelmében, aki 18 évesen legalább húsz pontott dobott eladott labda nélkül. A második választott Dylan Harper remekel eddig. A Spurs játékosa sorrendben 15, 13 és 20 pontot szerzett, míg csapata megnyerte első három mérkőzését megnyerte. Flagghez hasonlóan neki is a harmadik meccse volt a legerősebb: 29 perc játék alatt húsz pontot szerzett (mezőnyből 11-ből nyolc, büntetőből 4/4 a mérlege). Továbbá nyolc assziszttal, hat lepattanóval és két labdaszerzéssel segítette a csapatát, labdaeladása nem volt. A harmadik kiválasztott VJ Edgecombe mutatói a legjobbak eddig az újoncok közül. A 76ers játékosa a Boston elleni 34 ponttal mutatkozott be, majd jött a Charlotte elleni 15 pontos és az Orlando elleni 26 pontos teljesítmény, ráadásul eddig 41 percet átlagol a háromból hárommal álló Philadelphiában.
A HÉT NYITÁNYA
A Denver Nuggets a Golden State Warriors otthonában indította az idényt. A két rájátszásba várt csapat meccse rögtön egy emlékezetes, hosszabbításos találkozót hozott egy nagyszerű Aaron Gordon teljesítménnyel. A 30 éves denveri játékos 50 pontot ért el, mind a hat büntetőjét bedobta, míg 11-ből tízszer is sikeres volt a triplavonalon túlról. A tíz sikeres triplával beállította Terry Rozier 2020-as idénynyitós rekordját.
A HÉT MEGEMLÉKEZÉSE
A San Antonio Spurs az első hazai mérkőzésén megemlékezett Gregg Popovichról. Nem volt nagy ünneplés vagy felhajtás, pont, ahogy a legendás edző akarta. A zászló David Robinson 50-es, Sean Elliott 32-es, Avery Johnson 6-os, Bruce Bowen 12-es, Tim Duncan 21-es, Manu Ginobili 20-as és Tony Parker 9-es számú mezével együtt lóg a stadionban. A „Pop 1390” felirat az NBA-rekordot jelentő edzői győzelmei előtt tiszteleg. A Spurs logója mellett öt csillag látható a zászló tetején, amelyek az öt bajnoki címet jelképezik, amelyeket Popovich hozott egy egykor sikertelen franchise-nak, a zászló alján pedig a „Hall of Fame” felirat olvasható, tisztelegve 2023-as beiktatásának.
Mint ismert, Popovich májusban lemondott a Spurs edzői posztjáról, ezzel véget vetve egy háromévtizedes karriernek, amely során a liga történetének legtöbb győzelmet arató edzője lett, és bekerült a Kosárlabda Hírességek Csarnokába. 2024. november 2-án a csapat arénájában agyvérzést kapott, és többé nem edzősködött, de továbbra is a csapat elnöke maradt.
A HÉT ZSÁKOLÁSAI
Nem kellett sokat várni a látványos zsákolásokra. Zion Williamson például ezzel a Victor Wembanyama elleni kosárral nyitotta meg a San Antonio Spurs elleni mérkőzést. Egy másik meccsen Wembanyama fordult le ellenfeléről és húzta be a labdát.
Nikola Jokics Aaron Gordonnak adta fel a labdát, aki egy 360 fokos fordulás után talált a gyűrűbe. „Próbáltam felkerülni az ESPN tízes listájára” – emlékezett vissza a zsákolására Gordon.
Chet Holmgren pedig az 1/1-es Cooper Flagg fölött zsákolt egyet.
A HÉT STATISZTIKÁJA
Az előző idény végét trombózis miatt kihagyó Victor Wembanyama elképesztő formában kezdte a szezont. A Dallas ellen 40 pontot és 15 lepattanót szerzett, az első három meccsén száz pont és 15 blokk fölé jutott, amire még nem volt példa az NBA történelmében. A 2023–2024-es idény óta 13 meccs volt az NBA-ben, amelyen egy játékos legalább nyolc blokkot szerzett, ezekből kilencet Wembanyama mutatta be. Az év védője díj nem lehet kérdés, de a francia ilyen teljesítménnyel akár az MVP-versenybe is beszállhat.
A HÉT SOROZATAJÁNLÓJA
A Denver a nyáron megszerezte Jonas Valanciunast, hogy a litván center tehermentesítse Nikola Jokicsot. Megkérdezték a szerbet, hogy így megnyugodhat, amikor Valanciunas a pályára lép. „Soha nem nyugszom meg, soha nem lélegezhetek fel, barátom. Thomas Shelby azt mondta, hogy nekem nincs nyugtom ebben a világban. Ha nézitek a Peaky Blinderst, akkor tudjátok miről beszélek” – válaszolta Jokics utalva a magyarul Birmingham Bandája néven futó sorozat főszereplőjére.
A HÉT EDZŐI ÉRTÉKELÉSE
A Lakers bukta az alapszakasz első meccsét, a másodikon viszont Luka Doncic vezérletével 18 ponttal felülmúlta a Timberwolvest. „Ha valamit felépítesz, szükséged van egy referenciapontra. Ez a győzelem egy referenciapont számunkra a szezon elején. Legyőztünk egy csapatot, amely két év egymás után bejutott a nyugati döntőbe. Ez egy referenciapont arra nézve, hogy milyen keményen kell játszanunk” – mondta játékosainak JJ Redick a mérkőzést követően.
A HÉT SÉRÜLÉSE
Luka Doncic félelmetesen kezdett: a Warriors ellen 43, a Minnesota ellen pedig 49 pontig jutott. A Timberwolves ellen 11 lepattanót és nyolc aszisztot is szerzett, továbbá ő lett az NBA történetének első olyan játékosa, aki az idény első két mérkőzésén egyaránt 40 fölé jutott, több mint tíz lepattanóval és legalább öt gólpasszal. A liga történelmét tekintve csak a negyedik játékos, aki az idény első két meccsén egyaránt 40 pont fölé jutott. Ezt követően jött a hír, hogy a szlovénnek ujjsérülés miatt legalább egy hetet ki kell hagynia.
A HÉT BEUGRÓJA
A Lakers tehát LeBron James és Luka Doncic nélkül mérkőzött meg a Sacramento Kingsszel és a két nagyágyú hiányában fellépett Austin Reaves, aki élete meccsét játszva 51 pontos, tíz lepattanós dupla duplát ért el a Los Angeles győzelme során. Ő lett a Lakers történelmének hetedik játékosa (Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, James Harden, Russell Westbrokk és Luka Doncic után), aki legalább 51 pontot, 11 lepattanót és kilenc gólpasszt ér el egy meccsen. A csapattársak érthető módon együtt ünnepeltek Reavesszel.
A HÉT BOTRÁNYA
Hatalmas fogadási botrány rázta meg az NBA-t, ugyanis őrizetbe vették a Portland Trail Blazers vezetőedzőjét, Cauncey Billupsot és a Miami Heat egyik játékosát, Terry Roziert. A vádemelések két nagyobb ügyhöz kapcsolódnak, az egyik sportfogadással, a másik manipulált pókerjátékokkal kapcsolatos. Előbbiben a vádirat szerint Rozier és kilenc nem megnevezett bűntárs – köztük két korábbi NBA-játékos és egy jelenlegi NBA-edző – „hozzáfértek NBA-játékosok és -edzők magánjellegű információihoz”, amelyek valószínűleg befolyásolták a mérkőzések kimenetelét vagy a játékosok teljesítményét. Ezeket az információkat más bűntársaknak átadták fix díj vagy a fogadási nyereség egy része fejében. A rendszerben a játékosok időnként megváltoztatták a teljesítményüket, vagy korán kiszálltak az adott mérkőzésből „állítólagos sérülésre” hivatkozva.
A második ügyben 31 vádlott – Billups mellett több korábbi profi sportoló – van, akik maffiacsaládok által támogatott illegális pókerjátékok manipulálásában vettek részt úgy, hogy egy olyan technológiát használtak fel, amely révén több millió dollárt tulajdonítottak el az áldozataiktól. Az ötszörös All Star-válogatott Billups játékosként 1997 és 2014 között szerepelt az NBA-ben, 2004-ben bajnok lett a Detroit Pistons csapatával, amely vissza is vonultatta az 1-es mezszámát. Később beválasztották a sportág Hírességek Csarnokába, Portlandben 2021 óta tölti be a vezetőedzői posztot.