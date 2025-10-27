NBA: Reaves élete meccsét játszotta, LeBron és Doncic nélkül is nyert a Lakers

A San Antonio Spurs továbbra is veretlen, miután Victor Wembanyama 31 ponttal és 14 lepattanóval vezette győzelemre a texasiakat a Brooklyn Nets ellen (118–107).

A Dallas Mavericks megszerezte első győzelmét az idényben, Anthony Davis (25 pont, 10 lepattanó) és D’Angelo Russell (24 pont) vezérletével 139–129-re múlták felül a Toronto Raptorst.

A Clippers 114–107-re verte a botrányba keveredett edzőjét nélkülöző Portlandet, míg a Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell és Evan Mobley vezetésével 118–113-ra nyert a Milwaukee Bucks ellen, ahol Giannis Antetokounmpo 40 pontja is kevés volt.

A játéknap további meccsein a Miami Heat, a Detroit Pistons, a Charlotte Hornets és a Minnesota Timberwolves is győzelmet aratott.

NBA, ALAPSZAKASZ

San Antonio Spurs–Brooklyn Nets 118–107

Detroit Pistons–Boston Celtics 119–113

Washington Wizards–Charlotte Hornets 113–139

Miami Heat–New York Knicks 115–107

Cleveland Cavallers–Milwaukee Bucks 118–113

Minnesota Timberwolves–Indiana Pacers 114–110

Dallas Mavericks–Toronto Raptors 139–129

Los Angeles Clippers–Portland Trail Blazers 114–107

Sacramento Kings–Los Angeles Lakers 120–127