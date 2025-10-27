Nemzeti Sportrádió

NBA: Reaves élete meccsét játszotta, LeBron és Doncic nélkül is nyert a Lakers

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.27. 07:54
null
Austin Reaves valószínűleg soha nem felejti el ezt az estét (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Austin Reaves Los Angeles Lakers
Látványos estével folytatódott az NBA alapszakasza: a Los Angeles Lakers hátvédje, Austin Reaves karriercsúcsot jelentő 51 ponttal vezette csapatát 127–120-as győzelemre a Sacramento Kings otthonában. A Lakers LeBron James és Luka Doncic nélkül lépett pályára. Reaves 11 lepattanóval és 9 gólpasszal majdnem tripla duplát is elért.

A San Antonio Spurs továbbra is veretlen, miután Victor Wembanyama 31 ponttal és 14 lepattanóval vezette győzelemre a texasiakat a Brooklyn Nets ellen (118–107).

A Dallas Mavericks megszerezte első győzelmét az idényben, Anthony Davis (25 pont, 10 lepattanó) és D’Angelo Russell (24 pont) vezérletével 139–129-re múlták felül a Toronto Raptorst.

A Clippers 114–107-re verte a botrányba keveredett edzőjét nélkülöző Portlandet, míg a Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell és Evan Mobley vezetésével 118–113-ra nyert a Milwaukee Bucks ellen, ahol Giannis Antetokounmpo 40 pontja is kevés volt.

A játéknap további meccsein a Miami Heat, a Detroit Pistons, a Charlotte Hornets és a Minnesota Timberwolves is győzelmet aratott.

NBA, ALAPSZAKASZ
San Antonio Spurs–Brooklyn Nets 118–107
Detroit Pistons–Boston Celtics 119–113
Washington Wizards–Charlotte Hornets 113–139
Miami Heat–New York Knicks 115–107
Cleveland Cavallers–Milwaukee Bucks 118–113
Minnesota Timberwolves–Indiana Pacers 114–110
Dallas Mavericks–Toronto Raptors 139–129
Los Angeles Clippers–Portland Trail Blazers 114–107
Sacramento Kings–Los Angeles Lakers 120–127

 

NBA Austin Reaves Los Angeles Lakers
Legfrissebb hírek

NBA: a Philadelphia szoros meccsen verte meg a Charlotte-ot

Amerikai sportok
23 órája

Luka Doncic 49 pontot szórt, odahaza nyert a Los Angeles Lakers

Amerikai sportok
2025.10.25. 08:46

NBA: két hosszabbítás, SGA-karriercsúcs, Oklahoma-diadal a legutóbbi döntő remek „visszavágóján”

Amerikai sportok
2025.10.24. 08:33

Fogadási botrány rázta meg az NBA-t, egy edzőt és egy játékost is letartóztattak

Amerikai sportok
2025.10.23. 19:43

NBA: hazai vereséggel kezdett a Boston, Wembanyama parádézott Dallasban

Amerikai sportok
2025.10.23. 09:46

Az OKC címvédését elsősorban a Cleveland és a Denver akadályozhatja meg 

Amerikai sportok
2025.10.22. 16:39

Hiába Doncic 43 pontja, a Lakers hazai pályás Warriors elleni vereséggel startolt – videók

Amerikai sportok
2025.10.22. 09:11

Indul a szezon, de mi történt a szünetben? Íme, az NBA-nyár legfontosabb eseményei

Amerikai sportok
2025.10.21. 16:52
Ezek is érdekelhetik