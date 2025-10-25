Luka Doncic 49 pontot szórt, odahaza nyert a Los Angeles Lakers

LeBron James nem lehetett pályán a Minnesota Timberwolves ellen a Lakersben, ellenben Luka Doncic igen – s ha már ott volt, a szlovén klasszis újfent parádés teljesítményt rakott le az asztalra, 49 pontja mellett 11 lepattanót és nyolc asszisztot is beírhattunk a neve mellé. Doncic ezzel az NBA történetének első olyan játékosa lett, aki az idény első két mérkőzésén egyaránt több mind 40 pontot, több mint tíz lepattanót és több mint öt assisztot jegyzett. Magát a találkozót az első két negyedben még a vendégek irányították, de a nagyszünet után magasabb fokozatra kapcsolt a Lakers, s fölényes sikert ünnepelhetett.

Történelmi teljesítménnyel rukkolt elő Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) is, a „görög szörny” 31 pontja mellett 20 lepattanót és hét gólpasszt jegyzett, így ő lett a sorozat történetében az első, aki az idény első két mérkőzésén több mint 60 pontot, több mint 30 lepattanót és több mint 10 asszisztot jegyez. Maga a Raptors elleni találkozó fordulatos volt, de a Bucks Cole Anthony negyedik negyedbeli remeklésével nyerni tudott Torontóban.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Zach LaVine és Malik Monk is extrát nyújtott a Sacramento Kingsben (akárcsak Lauri Markkanen a Utah Jazzben), ám Domantas Sabonis közeli kosara döntött öt másodperccel a vége előtt. A Los Angeles Clippers a James Harden, Kawhi Leonard duó vezérletével gázolt át a Phoenix Sunson, míg a Portland Trail Blazers úgy verte meg a Golden State Warriorst, hogy a kaliforniaiaknál Steph Curry 35 pontig jutott. A Washington Wizards Dallasban tudott nyerni, ellenben a San Antonio Spurs és a New Orleans Pelicans meccse a ráadásban dőlt el – az előbbi javára. Zion Williamson (27–10–7), illetve Victor Wembanyama (29–11–2) volt a mérkőzés két főszereplője. Houstonban a sztárigazolás Russell Westbrook 37 pontja sem volt elég a Detroit Pistons ellen, míg a Miami Heat 146 pontot rámolt be a Memphis Grizzlies kosarába. A Boston Celtics megérezte Jayson Tatum hiányát a New York Knicks otthonában és ki is kapott, Donovan Mitchell Brooklynban vezette győzelemre a Cleveland Cavalierst, míg az Atlanta Hawks Kristaps Porzingis nélkül is nyerni tudott Orlandóban.

NBA

ALAPSZAKASZ

Toronto Raptors–Milwaukee Bucks 116–122

Orlando Magic–Atlanta Hawks 107–111

Brooklyn Nets–Cleveland Cavaliers 124–131

New York Knicks–Boston Celtics 105–95

Houston Rockets–Detroit Pistons 111–115

Memphis Grizzlies–Miami Heat 114–146

New Orleans Pelicans–San Antonio Spurs 116–120 – hosszabbítás után

Dallas Mavericks–Washington Wizards 107–117

Los Angeles Lakers–Minnesota Timberwolves 128–110

Portland Trail Blazers–Golden State Warriors 139–119

Sacramento Kings–Utah Jazz 105–104

Los Angeles Clippers–Phoenix Suns 129–102