Elfogytak a hibátlan csapatok az NFL-ben, a Jets továbbra is reménytelen

A HÉT NYERETLEN CSAPATA. A Philadelphia és a Buffalo vereségével elfogytak a hibátlan csapatok, és miután a Tennessee és a New Orleans győzni tudott, a nyeretlenekből is egyetlen maradt, a New York Jets. A zöld-fehérek ezúttal hazai pályán kaptak ki a Dallastól, amelyben Dak Prescott négy touchdownt szerzett, kétszer 90 yardosnál is hosszabb támadás végén, úgy, hogy az ötből négy támadófalember a tartaléksorból került a csapatba. A Jets teljesen reménytelennek tűnik: amióta 1933-ban elkezdték feljegyezni az eladott labdákat, ez az első eset, hogy egy klub az első öt mérkőzésén egyet sem szerzett meg. Mindez annak fényében különösen kellemetlen, hogy Aaron Glenn személyében kiváló védőedző állt a gárda élére a holt idényben.

A HÉT VÉDELME. A Jetscel ellentétben a New Orleans Saints megtörte rossz sorozatát, győzni tudott, méghozzá a másik New York-i csapat, a Giants ellen. A siker kulcsa a védelem teljesítménye volt, a Saints védőegysége zsinórban öt Giants-támadást állított meg labdaszerzéssel, közte Jordan Howden bravúrjával, aki Cam Skattebo elejtett labdája után 86 yardos visszahordással szerzett touchdownt. A védelemnek is köszönhette Spencer Rattler karrierje első győzelmét – a Saints először nyert saját maga által draftolt irányítóval 1998 óta, akkor Danny Wuerffel vezette sikerre a csapatot.

JORDAN HOWDEN TAKES IT ALL THE WAY BACK pic.twitter.com/NMtTrsnPGi — Saints Film Room (@SaintsFilmRoom) October 5, 2025

A HÉT CSALÓDÁSA. A Philadelphia sokáig kézben tartotta a Denver elleni mérkőzését, de 17–3-as előnyről is képes volt kikapni 21–17-re. A vereségnek köze lehet A. J. Brown múlt heti kiborulásához, az elkapó a Tampa Bay legyőzése után üzente, hogy feleslegesnek érzi magát. Nick Sirianni együttese most annak ellenére, hogy sokáig vezetett, mindössze 11 futást alkalmazott, úgy tűnt, a győzelem klasszikus módszerrel való bebiztosításánál (sok futással pörgetik le az órát) fontosabb volt, hogy kiszolgálja Brownt és a másik sztárelkapót, DeVonta Smitht. Őket összesen 18-szor célozta meg Jalen Hurts, ezekből 13 elkapás jött össze, de egyik WR sem szerzett touchdownt. Saquon Barkley viszont mindössze hatszor futott (átlagosan öt yardért, azaz még hatékony is volt), három passzt kapott (az egyikből ő szerezte csapata utolsó touchdownját) – a sztárfutó ilyen fokú hanyagolása nagy hibának tűnt, még ha sántikált is a meccs végén. A korábbi csapata, a Giants elleni péntek hajnali találkozón minden bizonnyal nagyobb szerepet kap majd.

A HÉT ÚJONCA. A Tampa Bay ebben az idényben a negyedik mérkőzését nyerte meg utolsó perces mezőnygóllal. Chase McLaughlin Seattle elleni győztes találatát megelőzően a Buccaneers támadójátéka Emeka Egbukáról szólt. Az idei draft 19. választottja szerezte meg csapata első touchdownját, összesen hét elkapásból 163 yardot hozott a floridai együttesnek az Egyesült Államok átellenes csücskében. Az, hogy a sérült Mike Evans távollétében sem lassít a Tampa Bay, az újoncnak köszönhető: előtte egy játékos sem volt képes arra az NFL történetében, hogy az első öt meccsén legalább 25 elkapásból legalább 400 yardot szerezzen és öt TD-t érjen el.

Emeka Egbuka 7 REC, 163 YDS, 1 TD vs SEA Today, Week 5. https://t.co/ykuqsQGhng pic.twitter.com/LFwO7RjKwm — Football Performances (@NFLPerformances) October 5, 2025

A HÉT STATISZTIKÁJA. Az 5. fordulóban az Indianapolis és a Houston is elérte a 40 pontot, ezzel 14-re nőtt ama mérkőzések száma ebben az idényben, amelyen legalább az egyik gárda ilyen sok pontot szerzett. Az NFL történetében még sosem esett meg, hogy az első öt forduló alatt ilyen sok 40 pontos csapatot jegyezzenek.

A HÉT PASSZÍV NYERTESE. A Pittsburgh Steelers az írországi győzelme után szabad hétvégét kapott, de úgy is növelte előnyét az AFC Északi csoportjának élén, hogy most pályára sem lépett. Riválisai közül a Cleveland épp attól a Minnesotától kapott ki Londonban, amelyet egy héttel korábban Dublinban legyőzött a Pittsburgh. A Baltimore támadásban (a sérült Lamar Jackson nélkül) és védekezésben is rémes volt a Houstontól elszenvedett 44–10-es veresége során, míg a Cincinnati továbbra is képtelen magára találni Joe Burrow sérülését követően, ezúttal a Detroittól kapott ki 37–24-re. Bár a Ravens jelenleg romokban hever, a fogadóirodáknál 1–4-es mérlege ellenére is a csoportgyőzelem fő esélyese, hajszállal megelőzve a 3–1-es Steelerst.

A HÉT BALFÉKJE. Az Arizona Cardinals könnyed győzelem fel masírozott a Tennessee ellen, 13 perccel a meccs vége előtt, 21–6-os hazai vezetésnél Emari Demercado 72 yardos futással a Titans célterületéig ért, és tovább növelte az előnyt. Csakhogy a lassításokból kiderült, hogy a futó a célterülethez közeledve kiengedett, és már azelőtt eldobta örömében a labdát, hogy beért volna az end zone-ba. A labda a célterület túloldalán kipattogott, ami a szabály szerint a támadó félnek nulla pontot ér, a labdát pedig megkapja a védekező csapat, és a saját 20 yardosáról indulhat.

Imagine being Emari Demercado… play football your whole life… work your ass off… you need James Conner and Trey Benson to BOTH go down for you to have any relevancy… you FINALLY get your chance and you let the ball go for a game-changing fumble at GL

pic.twitter.com/2zCKEcJMwa — John Frascella (Football) (@NFLFrascella) October 5, 2025

A HÉT TOUCHDOWNJA. Demercado óriási felelőtlensége miatt nem lett 28–6 az állás, hanem a Titans vérszemet kapott, az ellentámadásból TD-t szerzett, és feljött 21–12-re. A következő Tennessee-támadás végén érkezett a bohózatba illő touchdown: az Arizona célterülete előtt a hazaiak védője, Dadrion Taylor-Demerson lehalászta Cam Ward passzát, de elejtette a labdát, amelyet csapattársa berúgott a célterületre, és ott a Titans támadói (pontosabban Tyler Lockett) szerezték meg. Ezzel 21–19 lett, s ahogy ilyenkor lenni szokott, az Arizona újabb elhalt támadása után a Tennessee vezethette az utolsó akciót, és Joey Slye mezőnygóljával fordítani tudott.

THE TITANS JUST SCORED THE WILDEST TOUCHDOWN YOU'LL SEE ALL DAY pic.twitter.com/wh4jPMgad4 — Arye Pulli (@AryePulliNFL) October 5, 2025

A HÉT AKADÁLYAI. Vasárnap két mérkőzésen is játékba avatkozott a pálya felett „lebegő” kamera, a SkyCam. Előbb a Minnesota és a Cleveland londoni meccsén tűnt úgy, hogy 17–14-es Browns-vezetésnél a Vikings mezőnygólkísérlete során – miután egy védő is beleért az ujjával a labdába – a kapu felé szálló labda a kamerát tartó kábelnek ütközve tért ki jobbra, így sikertelen lett a próbálkozás. Később New Yorkban a Jets és a Dallas összecsapásán egy passzolt labda blokkolása után a levegőben megakadt az ott „lebegő” kamerában, így megmentve a hazai csapatot egy eladott labdától. Az ESPN műsorában foglalkoztak is a két esettel.

THE SKY CAM HAS BEEN ATTACKING KICKERS FOREVER..



This kick was blocked but we shouldn't even be having a discussion about the sky cam being in the way #PMSLive https://t.co/bm7L8meQH3 pic.twitter.com/aQry6xghvi — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) October 6, 2025

A HÉT BŰNÖZŐJE. Szombat éjjel érkezett a hír, hogy Indianapolisban kórházba kellett szállítani Mark Sanchezt, a korábbi irányítót, aki 2009-től 2018-ig játszott az NFL-ben, és első idényében főcsoportdöntőig vezette a New York Jetset. A 38 éves Sanchezt megkéselték, ezért mindenki az életéért aggódott. Aztán az aggódást felváltotta az értetlenkedés, amikor kiderült, hogy Sanchez nincs életveszélyben, illetve órákkal később bejelentették, hogy a jelenleg a FOX szakértőjeként dolgozó exirányítót a kórházban letartóztatták. Hétfőn azt is megtudtuk, hogy súlyosak a vádak, és Sanchezre minden bizonnyal börtönbüntetés vár. Történt ugyanis, hogy egy étterem parkolójában Sanchez ittasan fenyegetett egy 69 éves teherautó-sofőrt, és ezt azután sem hagyta abba, hogy a másik fél paprikaspray-vel lefújta. Miután Sanchez továbbra is közelített felé, a teherautó-sofőr kést rántott, és többször megszúrta önvédelemből Sanchezt, aki szintén sebet ejtett a másik férfin.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

Csütörtök

Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 23–26 – hosszabbítás után

Vasárnap

Cleveland Browns–Minnesota Vikings 17–21 (Londonban)

Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders 40–6

New Orleans Saints–New York Giants 26–14

New York Jets–Dallas Cowboys 22–37

Philadelphia Eagles–Denver Broncos 17–21

Carolina Panthers–Miami Dolphins 27–24

Baltimore Ravens–Houston Texans 10–44

Arizona Cardinals–Tennessee Titans 21–22

Seattle Seahawks–Tampa Bay Buccaneers 35–38

Cincinnati Bengals–Detroit Lions 24–37

Los Angeles Chargers–Washington Commanders 10–27

Buffalo Bills–New England Patriots 20–23

Hétfő

Jacksonville Jaguars–Kansas City Chiefs 31–28

Szabadnapos: Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers

A 6. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: New York Giants–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: New York Jets–Denver Broncos, London (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–Arizona Cardinals

19.00: Miami Dolphins–Los Angeles Chargers

19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns

19.00: Carolina Panthers–Dallas Cowboys

19.00: New Orleans Saints–New England Patriots

19.00: Jacksonville Jaguars–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

19.00: Baltimore Ravens–Los Angeles Rams

22.05: Las Vegas Raiders–Tennessee Titans

22.25: Tampa Bay Buccaneers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

22.25: Green Bay Packers–Cincinnati Bengals

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd

1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)

2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Houston Texans, Minnesota Vikings