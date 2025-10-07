NFL: hihetetlen hajrá után megverte a Chiefst a Jaguars

A szezon meglehetősen rosszul, igaz, nehéz ellenfelekkel és sérülésekkel kezdő, az AFC-ben címvédő Chiefs legutóbbi két mérkőzését már megnyerte, 2–2-vel várta ezt a meccset, amin esélyesnek számított ugyan, de mindenki izgatottan várta, vajon a 3–1-es Jags borsot tör-e a dinasztia orra alá.

A meccs elején úgy tűnt, nem, hiszen a Trevor Lawrence vezette támadósor folyamatos hibákat vétett, a Chiefs pedig Travis Kelce elkapásával és Patrick Mahomes futott touchdownjával 14–0-ra ellépett, ezt az előnyt aztán egy TD-vel csökkentette a Jags a szünet előtt (7–14).

A harmadik negyedben két szép támadósorozatot is vezettek a hazaiak, mindkettőnek hatpontos lett a vége, szóval a Jags fordított, de Kareem Hunt futásával a negyedik negyed elején 21–21 volt az állás, fordulhattunk a valódi izgalmakra. Nyolc perccel a vége előtt egy mezőnygóllal átvette a vezetést a Jags, csakhogy a veterán futó, Hunt ismét villant, s másfél perccel a vége előtt újra előnyhöz, 28–24-es vezetéshez juttatta a dinasztiát.

A Jaguarsnak csak a TD volt elég, s hihetetlen körülmények között, de összejött. A drive kulcsjátékát a formáját kereső másodéves sztárelkapója, Brian Thomas Jr. mutatta be, majd egy büntetés segített a hazaiaknak közel kerülni az endzone-hoz. 29 másodperccel a vége előtt első és gólnál Lawrence a földre került a snap után, de senki nem tudott hozzáérni, ő felpattant és befutott a célterületre, ezzel 31–28-ra megnyerte a meccset a Jaguarsnak.

A Jacksonville QB-ja így 221 passzolt yardja mellett három totál TD-vel fejezte be a meccset, plusz volt két eladott labdája. A túloldalon Mahomes 318 yardot passzolt, 2 TD-vel zárt, s volt egy INT-je.

A Jags így 4–1-es mérleggel áll meglepetésre, míg a Chiefs 2–3, úgy, hogy ezen a héten a 4–1-es Detroit Lionst fogadja.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Jacksonville Jaguars–Kansas City Chiefs 31–28 (0–7, 7–7, 14–0, 10–14)

KORÁBBAN

Arizona Cardinals–Tennessee Titans 21–22 (14–3, 7–3, 0–0, 0–16)

Seattle Seahawks–Tampa Bay Buccaneers 35–38 (0–3, 7–10, 14–15, 14–10)

Cincinnati Bengals–Detroit Lions 24–37 (0–7, 3–7, 0–14, 21–9)

Los Angeles Chargers–Washington Commanders 10–27 (10–0, 0–10, 0–10, 0–7)

Buffalo Bills–New England Patriots 20–23 (0–3, 3–3, 7–7, 10–10)

Cleveland Browns–Minnesota Vikings 17–21 (7–7, 3–0, 7–7, 0–7)

Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders 40–6 (0–3, 20–0, 20–0, 0–3)

New Orleans Saints–New York Giants 26–14 (3–7, 13–7, 3–0, 7–0)

New York Jets–Dallas Cowboys 22–37 (3–3, 0–20, 3–7, 16–7)

Philadelphia Eagles–Denver Broncos 17–21 (3–3, 7–0, 7–0, 0–18)

Carolina Panthers–Miami Dolphins 27–24 (0–3, 10–14, 3–0, 14–7)

Baltimore Ravens–Houston Texans 10–44 (3–7, 0–17, 7–10, 0–10)