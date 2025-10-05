NFL: a Broncos két TD-s hátrányból felállva elvette a címvédő Eagles veretlenségét

BROWNS–VIKINGS

A játéknap magyar idő szerint 15.30-kor vette kezdetét, hiszen visszatért az NFL Londonba, a Tottenham Hotspur stadionjába. A Cleveland Brownsnál az újonc Dillon Gabriel irányított, a túloldalon még mindig a csere QB, Carson Wentz állt a center mögött, így ahogyan arra számítani lehetett, nem a támadósorok domináltak, de az izgalmak mindenkit kárpótoltak. Sokáig úgy tűnt, az élete első meccsén 2 TD-t is passzoló Gabriel vezetésével (és Quinshon Judkins 110 futott yardjával) nyerhet a Browns, de a végén Justin Jefferson (123 yard) és Jordan Addison (41 yard, TD) elkapók vezérletével fordított a Vikings. 17–21

EAGLES–BRONCOS

A kora esti idősáv főmeccsén a bajnok fogadta azt a Denver Broncost, amely 2–2-vel állt, de úgy, hogy mindkét vereségét egy utolsó másodperces mezőnygól jelentette korábban, tehát nem szabadott lebecsülni. A denveri védelem megint parádézott, de a támadósor teljesen tanácstalan volt az Eaglesszel szemben, így a címvédő már 17–3-ra is ellépett, s ezt az előnyét az utolsó negyed kezdetéig tartotta. Ekkor beindult a denveri henger elől, s hátul is, egy futott és egy elkapott TD is érkezett Courtland Suttonéktól (a rutinos WR 99 yarddal zárt), ráadásul a kétpontost is megcsinálta a Broncos, így percekkel a vége előtt 18–17-re ellépett. Az Eaglesnek még két drive jutott, de pontokat egyikben sem tudott felrakni, Sean Payton vezetőedző legénysége még egy mezőnygóllal növelte előnyét, így lett a vége 21–17. Bo Nix, a Broncos irányítója 242 yarddal és egy TD-passzal zárt, eladott labda nélkül.

RAVENS–TEXANS

Nagy bajban a Baltimore Ravens. Kétszeres MVP irányítója, Lamar Jackson és kezdővédelme jelentős része nélkül fogadta a Ravens az 1–3-as Houston Texanst, amely szintén nem brillírozott eddig, de ezt a hendikeppet könyörtelenül kihasználta. C.J. Stroud Texans-irányyító 244 yardig és 4 passzolt TD-ig jutott, egysége szétszedte ellenfelét, amely mindössze 10 pontot tudott felpakolni a táblára, így a vége 41–10 lett. A Ravens jövő héten, még Jackson nélkül 1–5 lehet, ha az LA Ramstől is kikap, aztán mehet pihenőhétre, hogy utána, már két fokkal egészségesebb kerettel megpróbáljon a rájátszásért küzdeni, egy borzasztó mérlegből felállva.

JETS–COWBOYS

A Dallas Cowboys meccseit jó nézni idén, hiszen remekel a támadósora, ellenben pocsék a védelme, így rendkívül sok pont születik minden alkalommal. Ezúttal meglepetésre egészen jól kezdett a Cowboys-védelem, még a túloldalon Dak Prescotték nem tévesztettek lépést, így gyorsan eldöntötték a meccset. Az idén extrán játszó irányító 237 yardot passzolt 4 TD mellett, de a futó Javonte Williams is remekelt: 139 totál yard, touchdown. A New York Jets a végén ugyan kapaszkodott, de így is 37–22-re kikapott.

COLTS–RAIDERS

Sokan még mindig nem hiszik el, hogy az elmúlt években jobbára pocsék Daniel Jones vezetésével az Indianapolis Colts idén tényleg tényező, pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy az. Persze, a Las Vegas Raiders nem a legnehezebb ellenfél, de ez a meccs pofátlanul sima volt: a Colts 40–6-ra nyert, Jones 212 yardot passzolt 2 TD mellett, míg futója, Jonathan Taylor három hatpontost is felpakolt a táblára.

PANTHERS–DOLPHINS

Roncsderbi. Így is be lehetett harangozni ezt a meccset, amit sokáig úgy tűnt, a Miami Dolphins viszonylag magabiztosan húzhat be, aztán izgalmas lett a vége, s a Carolina Panthers össze is hozta a győzelmet 27–24-re, ezzel pedig 2–3-ra javította mérlegét. A Dolphins elkapója, Jaylen Waddle 110 yarddal és egy TD-vel zárt, míg a túloldalon Rico Dowdle játszott elképesztő meccset futóként: 234 totál yard (!), egy touchdown.

SAINTS–GIANTS

Két olyan csapat találkozott egymással, amely a liga alsó felébe tartozik erősség alapján, ám a két irányító miatt mégis csak volt az összecsapásban pikantéria, izgalom. A meccset végül a New Orleans Saints 26–14-re megnyerte a New York Giants leolvadását követően, de a két QB-t tényleg érdemes volt figyelni: Spencer Rattler 225 yarddal és egy TD-vel zárt, míg az újonc, múlt héten bemutatkozó, a figyelmet magára felhívó Jaxson Dart 254 totál yarddal, 2 TD-vel és 2 INT-tel, tehát felemás performansszal zárt.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Cleveland Browns–Minnesota Vikings 17–21 (7–7, 3–0, 7–7, 0–7)

Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders 40–6 (0–3, 20–0, 20–0, 0–3)

New Orleans Saints–New York Giants 26–14 (3–7, 13–7, 3–0, 7–0)

New York Jets–Dallas Cowboys 22–37 (3–3, 0–20, 3–7, 16–7)

Philadelphia Eagles–Denver Broncos 17–21 (3–3, 7–0, 7–0, 0–18)

Carolina Panthers–Miami Dolphins 27–24 (0–3, 10–14, 3–0, 14–7)

Baltimore Ravens–Houston Texans 44–10 (3–7, 0–17, 7–10, 0–10)

KÉSŐBB/MÉG TART

22.05: Arizona Cardinals–Tennessee Titans

22.05: Seattle Seahawks–Tampa Bay Buccaneers

22.25: Cincinnati Bengals–Detroit Lions

22.25: Los Angeles Chargers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Buffalo Bills–New England Patriots (Tv: Arena4)