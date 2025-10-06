Csoportrangadót nyert a Patriots, már nincs hibátlan csapat az NFL-ben – videók

BUCCANEERS–SEAHAWKS

Jó meccsnek ígérkezett, fantasztikus összecsapás lett belőle. Mindkét rájátszásba vágyó NFC-csapat 3–1-es mérleggel érkezett erre a mérkőzésre, játékuk alapján pedig nem véletlen álltak így a forduló előtt. A Bucs és a Seahawks támadósora is alaposan kitett magáért, hihetetlen egyéni teljesítmények születtek: előbbi irányítója, Baker Mayfield 329 passzolt yarddal és 2 TD-vel zárt, újonc elkapója, Emeka Egbuka 163 yardot és egy hatpontost tett be a közösbe, míg a túloldalon Sam Darnold 341 passzolt yardig és 4 TD-ig jutott (egy interceptionnel), míg elkapója, Jaxon Smith-Njigba teljesítménye is kiemelendő a maga 132 yardjával, hatpontosával. A pontparádét végül 38–35-re a Buccaneers nyerte meg egy utolsó másodperces mezőnygóllal. Bizony, playoffklasszikusnak is beillett volna…

TITANS–CARDINALS

„Ilyen nincs, és mégis van” – gondolhatják az Arizona Cardinals-drukkerek. A meccsre 2–2-es mérleggel érkező sivatagiak remekül kezdték a meccset, a második félidőben már 21–3-ra vezettek, végül innen sikerült 22–21-re kikapniuk az utolsó pillanatokban, egy mezőnygóllal… Ehhez alaposan hozzájárult, hogy a csapat három labdát is elvesztett fumble után, közte a futó, Emari Demercado elképesztő hibájával: centikre volt a touchdowntól, ünneplésképp fel is dobta a labdát, csakhogy az akkor még nem érte el a gólvonalat, így hatpontos arizonai akció helyett a Tennessee Titans jöhetett kedvező pozícióból…

LIONS–BENGALS

Simának tűnt, sima is lett... Hiába kezdte 2–0-val a szezont a Cincinnati Bengals, Joe Burrow sérülésével gyorsan kiderült, pofozógép lesz a csapatból a következő hónapok során. Ezúttal ráadásul a bajnokesélyes Detroit Lions jött szembe, amely védelmi oldalon szerzett három labdát, míg a támadósor felpakolt 37 pontot: Jared Goff 3 TD-t passzolt, a két sztárfutó, Jahmyr Gibbs és David Montgomery is szerzett egy-egy hatpontost, sőt, utóbbi passzolt is egyet egy trükkös játékból. A garbage time során mondjuk a Bengals is felpakolt három TD-t, de ez legfeljebb a Ja’Marr Chase fantasy-tulajdonosokon segített: a sztárelkapó 110 yarddal és 2 touchdownnal zárt. A meccset végül 37–24-re nyerte meg a Lions.

CHARGERS–COMMANDERS

Leolvadás a javából. A szezont remek teljesítménnyel, és 3–0-val nyitotta a Los Angeles Chargers, aztán múlt héten, derült égből villámcsapásként jött a New York Giants elleni vereség, hogy aztán most ismét beleszaladjon a csapat azokba a hibákba, amikről azt hitte, már levetkőzte. Justin Herbert hiába játszott jól, és lett meg gyorsan a 10–0-s vezetés, ezt követően sorra jöttek a hibák: elvesztett labdaelkapás után, buta szabálytalanságok támadó- és védőoldalon, rossz edzői döntések, na meg a sérülések. A végére teljesen szétesett a Chargers, egy leütött labda után még interceptiont is szerzett a Commanders, amely zsinórban 27 pontot pakolt fel, így magabiztosan, 27–10-re nyert. A múlt idény NFC-döntősébe visszatért Jayden Daniels másodéves irányító is sérülése után, nem is mozgott rosszul, de az igazi sztár a hetedik körös újonc futó, Jacory Croskey-Merritt volt, aki 150 totál yarddal és 2 TD-vel zárta a meccset.

BILLS–PATRIOTS

Marad-e veretlen csapat öt fordulót követően? – ez volt az éjjeli csoportrangadó legfőbb kérdése. Mint ismert, a címvédő Philadelphia Eagles kikapott vasárnap a Denver Broncostól, így magyar idő szerint hétfő hajnalra már csak a Buffalo Bills számított veretlennek, de tudta, nem vár rá könnyű meccs a még alakuló, ám már most veszélyes New England Patriots ellen. Nos, a meccs labdavesztésekkel indult, az első negyedben hármat is bemutatott a két csapat, a szünetben pedig csak 6–3 volt az állás a Pats javára. A meccs második felében megjöttek a TD-k is, de a Bills nem tudta levetkőzni a hibáit, a Patriots pedig 23–20-ra megnyerte a meccset egy hajrában rúgott mezőnygóllal, így már nincs hibátlan csapat az NFL-ben. A Bills MVP-irányítója, Josh Allen 300 totál yard felett zárt és 2 TD-t passzolt, de összesen 2 labdát is elvesztett, míg a túloldalon Drake Maye 273 yarddal, TD és INT nélkül fejezte be a meccset.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Arizona Cardinals–Tennessee Titans 21–22 (14–3, 7–3, 0–0, 0–16)

Seattle Seahawks–Tampa Bay Buccaneers 35–38 (0–3, 7–10, 14–15, 14–10)

Cincinnati Bengals–Detroit Lions 24–37 (0–7, 3–7, 0–14, 21–9)

Los Angeles Chargers–Washington Commanders 10–27 (10–0, 0–10, 0–10, 0–7)

Buffalo Bills–New England Patriots 20–23 (0–3, 3–3, 7–7, 10–10)

KORÁBBAN

Cleveland Browns–Minnesota Vikings 17–21 (7–7, 3–0, 7–7, 0–7)

Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders 40–6 (0–3, 20–0, 20–0, 0–3)

New Orleans Saints–New York Giants 26–14 (3–7, 13–7, 3–0, 7–0)

New York Jets–Dallas Cowboys 22–37 (3–3, 0–20, 3–7, 16–7)

Philadelphia Eagles–Denver Broncos 17–21 (3–3, 7–0, 7–0, 0–18)

Carolina Panthers–Miami Dolphins 27–24 (0–3, 10–14, 3–0, 14–7)

Baltimore Ravens–Houston Texans 44–10 (3–7, 0–17, 7–10, 0–10)