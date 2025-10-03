Nemzeti Sportrádió

A San Francisco hosszabbításban nyerte meg a Rams elleni csoportrangadót

2025.10.03. 06:35
A San Francisco 49ers Los Angelesben gyűrte le a Ramst (Fotó: Getty Images)
San Francisco 49ers NFL NFL-alapszakasz Los Angeles Rams
Az NFL alapszakaszának nyitányán a San Francisco 49ers hosszabbításban 26–23-ra nyert a csoportrivális Los Angeles Rams otthonában.

A NFC Nyugati csoportjának két éllovasa, az egyaránt 3–1-es mérleggel álló San Francisco 49ers és a Los Angeles Rams találkozott. A több sérüléssel küzdő 49ers remekül kezdett, a csereirányító Mac Jones az első két támadássorozat végén előbb Jake Tongesnak, majd Christian McCaffrey-nek is kiosztott egy TD-passzt. Ezt követően ébredezett a Rams, amely előbb még egy fumblet vétett, majd a félidő végén Kyren Williams elkapott hatpontosával szépített.

A második félidőben már nem tudott haladni a San Francisco, Mac Jonesék az első negyedben több yardot (139) szereztek, mint a második félidőben (137), különösen a CMC vezette futójáték volt borzasztó. Két vendég mezőnygólra két TD-vel válaszolt a Rams. 23–20-as 49ers vezetésnél Williams elhagyta a labdát három yardra a San Francisco-i célterülettől, de a vendégek nem tudták lezárni a meccset. A Rams kapott egy újabb esélyt az egyenlítésre, ezzel pedig élt, Joshua Karty 48 yardos mezőnygólja után jöhetett a hosszabbítás. A 49ers kezdett, és nyolc játék alatt mezőnygóltávolságig jutott, Eddy Pineiro (aki korábban 59 yardról se hibázott) magabiztosan berúgta 41-ről. A Rams eljutott ismét a vörös zónába, de nem rúgott az egyenlítésért, negyedik és 1-re pedig a 49ers védelme megállította Williamset, ez pedig győzelmet ért a vendégeknek.

Mindkét irányító elérte a 30 sikeres passzt, Matthew Stafford 389 yardig és három passzolt TD-ig jutott, míg Mac Jones két touchdownt passzolt 342 yard mellett. A hazaiak legjobbja a földön 65 yardot, a levegőben 66 yardot és két hatpontost szerző Kyren Williams volt, de Tutu Atwell (két elkapás, 72 yard), Puka Nacua (tíz elkapás, 85 yard, TD) és Davante Adams (öt elkapás 88 yard) is szép számokat hozott. A 49ers legjobbja a tíz elkapásból 142 yardot hozó Kendrick Bourne volt, Christian McCaffrey 52 futott és 82 elkapott yarddal zárt.

NFL
5. FORDULÓ
Péntek
Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 23–26 (0–7, 7–10, 7–3, 9–3, 0–3) – hosszabbítás után
Vasárnap
15.30: Cleveland Browns–Minnesota Vikings, London (Tv: Arena4)
19.00: Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders
19.00: New Orleans Saints–New York Giants
19.00: New York Jets–Dallas Cowboys
19.00: Philadelphia Eagles–Denver Broncos
19.00: Carolina Panthers–Miami Dolphins
19.00: Baltimore Ravens–Houston Texans
22.05: Arizona Cardinals–Tennessee Titans
22.05: Seattle Seahawks–Tampa Bay Buccaneers
22.25: Cincinnati Bengals–Detroit Lions
22.25: Los Angeles Chargers–Washington Commanders
Hétfő
2.20: Buffalo Bills–New England Patriots (Tv: Arena4)
Kedd
2. 15: Jacksonville Jaguars–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Szabadnapos: Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers

 

