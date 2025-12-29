Nemzeti Sportrádió

Australian Open: Gálfi Dalma szeretné „legyőzni a mumust”

Vágólapra másolva!
2025.12.29. 17:27
null
Gálfi Dalma (Fotó: Getty Images)
Címkék
Australian Open Tenisz Gálfi Dalma
Gálfi Dalmának egyfajta mumusa az ausztrál nyílt teniszbajnokság, így jövőre először ezt szeretné legyőzni.

A világranglistán 99. magyar játékos az M1 aktuális csatornának arról beszélt, Melbourne-ben eddig nem voltak nagy sikerei, ezért afféle mumus számára az év első Grand Slam-tornája, így az első célja 2026-ra, hogy ezt legyőzze.

„Ezt követően szeretném folytatni ugyanazt a felszabadult játékot, ami az idei esztendő második felében jellemzett, és mivel szerintem a Grand Slamek mutatják meg, ki hova való, szeretnék ezeken jó eredményeket elérni” – fogalmazott a 27 éves teniszező.

Gálfi arról is beszélt, hogy az idei eredményei közül a wimbledoni harmadik forduló mellett – ahol nagy csatában kapott ki a későbbi döntős amerikai Amanda Anisimovától – arra a legbüszkébb, hogy azok után, hogy az első hónapokban voltak nehézségei, visszatalált önmagához, újra élvezte a játékot, az utazást és mindazokat a pillanatokat, amiket a karrierje ad. Hozzátette, öthetes felkészülés után szombaton utazik el Ausztráliába, így egy hete lesz megszokni az időeltolódást és az ottani meleget.

A stábjával kapcsolatban elmondta: elsősorban Nagy Zoltán segíti a munkáját, utazó edzőként pedig Balla Péter tart majd vele a szezon során.

„Számszerű célom nincs, csak az, hogy egészséges maradjak és továbbra is élvezzem a teniszt” – zárta Gálfi Dalma, aki Bondár Annához, Udvardy Pannához, Marozsán Fábiánhoz és Fucsovics Mártonhoz hasonlóan főtáblás lesz az év első GS-tornáján.

 

Australian Open Tenisz Gálfi Dalma
Legfrissebb hírek

Carlos Alcaraz hamar visszavonulhat a korábbi wimbledoni bajnok szerint

Tenisz
2025.12.27. 18:58

Tenisz: Jack Draper hamarosan visszatér, de nem lesz ott Melbourne-ben

Tenisz
2025.12.27. 07:36

Öt magyar teniszező a legjobb 100-ban 2025 végén

Tenisz
2025.12.23. 06:51

Máthé Gábor: Kijött a kemény felkészülés eredménye a siketlimpián

Tenisz
2025.12.09. 14:14

Öt magyar biztosan főtáblás lesz egyesben az Australian Openen

Tenisz
2025.12.09. 09:21

Kuhárszky Zoltán: Edzőként tudnom kell a játékosom fejével gondolkodni

Utánpótlássport
2025.11.21. 20:48

Federert beválasztották a tenisz Hírességek Csarnokába

Tenisz
2025.11.19. 12:58

A belgák bejutottak az elődöntőbe a Davis-kupában

Tenisz
2025.11.18. 21:14
Ezek is érdekelhetik