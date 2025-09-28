Szoboszlai Dominik hősies tettéről beszél a brit sajtó

Mint ismert, a Liverpool elvesztette bajnoki veretlenségét, a Crystal Palace drámai végjáték után, a 97. percben szerzett góllal nyert Londonban. A mérkőzés első félidejének 15. percében félbeszakadt a mérkőzés. Szoboszlai Dominik végezhetett el szabadrúgást, de ő és a Palace védője, Daniel Munoz jelezte, hogy a lelátón egy néző rosszul lett. A mérkőzés hét percig állt, az orvosi személyzetnek köszönhetően a rosszul lévő nézőt idejében ellátták. A londoni közönsége megtapsolta az orvosi stábot, valamint Szoboszlait és Munozt is, írja a Mirror. Chris Kavanagh játékvezető ezt követően engedélyt adott a játék folytatására.

Szoboszlai a vereség ellenére remekül játszott. A Sofascore statisztikái szerint 89-szer ért labdába, 67 passzából 58 volt sikeres (87%), hatból három hosszú indítása volt pontos, és négy fontos passzt jegyzett. A védőmunkából is kivette a részét, három tisztázást mutatott be, és egy lövést blokkolt.

📊 Dominik Szoboszlai vs Crystal Palace:



• 89 touches

• 58/67 passes (87%)

• 11 passes into final 3rd

• 4 chances created

• 2 big chances created

• 11 recoveries pic.twitter.com/pPh0NnZhvq — The12thRed (@_The12thRed) September 27, 2025

A liverpool.com hetes osztályzatot adott Szoboszlainak, ami Alissonnal együtt a legmagasabb volt. „Gravenberch mellett ő az idény legjobbja. Középpályásként játszott, majd jobbhátvédbe váltott. Mindent beleadott” – írják a magyar válogatott csapatkapitányáról. A This is Anfield oldalán Szoboszlai hatos értékelést kapott. „Nem mindig sikerült megtalálnia a módját, hogy áttörje a Palace jól felkészült védelmét, egy gyönyörű keresztpasszt adott Florian Wirtznek, de Henderson nagyot védett.”

Előbbi oldalnál a mérkőzést szintén végigjátszó Kerkez Milos hatost, utóbbinál négyes értékelést kapott.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 2–1 (1–0)

London, Selhurst Park, 25 118 néző. Vezette: Kavanagh

PALACE: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – D. Munoz, Wharton (W. Hughes, 62.), Kamada (Devenny, 90+2.), Mitchell – I. Sarr (Nketiah, 75.), Pino (Lerma, 75.) – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner

LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Gakpo, a szünetben), I. Konaté (J. Frimpong, 74.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 65.) – Szalah, Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 74.) – Isak (Ngumoha, 84.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: I. Sarr (9.), Nketiah (90+7.), ill. Chiesa (87.)