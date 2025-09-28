Szoboszlai Dominik hősies tettéről beszél a brit sajtó

Mint ismert, a Liverpool elvesztette bajnoki veretlenségét, a Crystal Palace drámai végjáték után, a 97. percben szerzett góllal nyert Londonban. A mérkőzés első félidejének 15. percében félbeszakadt a mérkőzés. Szoboszlai Dominik végezhetett el szabadrúgást, de ő és a Palace védője, Daniel Munoz jelezte, hogy a lelátón egy néző rosszul lett. A mérkőzés hét percig állt, az orvosi személyzetnek köszönhetően a rosszul lévő nézőt idejében ellátták. A londoni közönsége megtapsolta az orvosi stábot, valamint Szoboszlait és Munozt is, írja a Mirror. Chris Kavanagh játékvezető ezt követően engedélyt adott a játék folytatására.
Szoboszlai a vereség ellenére remekül játszott. A Sofascore statisztikái szerint 89-szer ért labdába, 67 passzából 58 volt sikeres (87%), hatból három hosszú indítása volt pontos, és négy fontos passzt jegyzett. A védőmunkából is kivette a részét, három tisztázást mutatott be, és egy lövést blokkolt.
A liverpool.com hetes osztályzatot adott Szoboszlainak, ami Alissonnal együtt a legmagasabb volt. „Gravenberch mellett ő az idény legjobbja. Középpályásként játszott, majd jobbhátvédbe váltott. Mindent beleadott” – írják a magyar válogatott csapatkapitányáról. A This is Anfield oldalán Szoboszlai hatos értékelést kapott. „Nem mindig sikerült megtalálnia a módját, hogy áttörje a Palace jól felkészült védelmét, egy gyönyörű keresztpasszt adott Florian Wirtznek, de Henderson nagyot védett.”
Előbbi oldalnál a mérkőzést szintén végigjátszó Kerkez Milos hatost, utóbbinál négyes értékelést kapott.
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 2–1 (1–0)
London, Selhurst Park, 25 118 néző. Vezette: Kavanagh
PALACE: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – D. Munoz, Wharton (W. Hughes, 62.), Kamada (Devenny, 90+2.), Mitchell – I. Sarr (Nketiah, 75.), Pino (Lerma, 75.) – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Gakpo, a szünetben), I. Konaté (J. Frimpong, 74.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 65.) – Szalah, Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 74.) – Isak (Ngumoha, 84.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: I. Sarr (9.), Nketiah (90+7.), ill. Chiesa (87.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|6
|5
|–
|1
|12–7
|+5
|15
|2. Crystal Palace
|6
|3
|3
|–
|8–3
|+5
|12
|3. Tottenham
|6
|3
|2
|1
|11–4
|+7
|11
|4. Sunderland
|6
|3
|2
|1
|7–4
|+3
|11
|5. Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8–7
|+1
|11
|6. Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14–6
|+8
|10
|7. Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10–2
|+8
|10
|8. Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11–8
|+3
|8
|9. Fulham
|5
|2
|2
|1
|6–5
|+1
|8
|10. Brighton & Hove Albion
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|11. Leeds United
|6
|2
|2
|2
|6–9
|–3
|8
|12. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|13. Brentford
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|14. Manchester United
|6
|2
|1
|3
|7–11
|–4
|7
|15. Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3–3
|0
|6
|16. Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5–10
|–5
|5
|17. Burnley
|6
|1
|1
|4
|6–13
|–7
|4
|18. Aston Villa
|5
|–
|3
|2
|1–5
|–4
|3
|19. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|20. Wolverhampton
|6
|–
|1
|5
|4–13
|–9
|1