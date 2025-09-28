Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik hősies tettéről beszél a brit sajtó

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.28. 13:04
null
Szoboszlai Dominikék elszenvedték első bajnoki vereségüket (Fotó: Imago Images)
Címkék
légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás
A Crystal Palace hazai pályán 2–1-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League 6. fordulójában. A bajnoki címvédő egyik legjobbja Szoboszlai Dominik volt, aki a mérkőzés elején egy rosszul lett szurkolónak is segítséget hívott.

Mint ismert, a Liverpool elvesztette bajnoki veretlenségét, a Crystal Palace drámai végjáték után, a 97. percben szerzett góllal nyert Londonban. A mérkőzés első félidejének 15. percében félbeszakadt a mérkőzés. Szoboszlai Dominik végezhetett el szabadrúgást, de ő és a Palace védője, Daniel Munoz jelezte, hogy a lelátón egy néző rosszul lett. A mérkőzés hét percig állt, az orvosi személyzetnek köszönhetően a rosszul lévő nézőt idejében ellátták. A londoni közönsége megtapsolta az orvosi stábot, valamint Szoboszlait és Munozt is, írja a Mirror. Chris Kavanagh játékvezető ezt követően engedélyt adott a játék folytatására.

Szoboszlai a vereség ellenére remekül játszott. A Sofascore statisztikái szerint 89-szer ért labdába, 67 passzából 58 volt sikeres (87%), hatból három hosszú indítása volt pontos, és négy fontos passzt jegyzett. A védőmunkából is kivette a részét, három tisztázást mutatott be, és egy lövést blokkolt.

A liverpool.com hetes osztályzatot adott Szoboszlainak, ami Alissonnal együtt a legmagasabb volt. „Gravenberch mellett ő az idény legjobbja. Középpályásként játszott, majd jobbhátvédbe váltott. Mindent beleadott” – írják a magyar válogatott csapatkapitányáról. A This is Anfield oldalán Szoboszlai hatos értékelést kapott. „Nem mindig sikerült megtalálnia a módját, hogy áttörje a Palace jól felkészült védelmét, egy gyönyörű keresztpasszt adott Florian Wirtznek, de Henderson nagyot védett.”

Előbbi oldalnál a mérkőzést szintén végigjátszó Kerkez Milos hatost, utóbbinál négyes értékelést kapott.

ANGOL PREMIER LEAGUE 
6. FORDULÓ
CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL 2–1 (1–0)
London, Selhurst Park, 25 118 néző. Vezette: Kavanagh
PALACE: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – D. Munoz, Wharton (W. Hughes, 62.), Kamada (Devenny, 90+2.), Mitchell – I. Sarr (Nketiah, 75.), Pino (Lerma, 75.) – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Gakpo, a szünetben), I. Konaté (J. Frimpong, 74.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 65.) – Szalah, Szoboszlai, Wirtz (Chiesa, 74.) – Isak (Ngumoha, 84.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: I. Sarr (9.), Nketiah (90+7.), ill. Chiesa (87.)

Kapcsolódó tartalom

Arne Slot: Az első félidő után örülhettünk, hogy csak egy gól a hátrányunk...

A Liverpool vezetőedzője szerint a második játékrészt már ők uralták, de beszélt a hosszabbítás hosszáról is, amit nem tart indokolatlannak.

A Crystal Palace 97. perces góllal megnyerte a veretlenek csatáját, és ismét kibabrált a Poollal!

A címvédő hiába egyenlített a hajrában, a Szuperkupa-győzelem után újra a londoniak örülhettek.
   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Liverpool65112–7+515
2. Crystal Palace6338–3+512
3. Tottenham632111–4+711
4. Sunderland63217–4+311
5. Bournemouth63218–7+111
6. Manchester City631214–6+810
7. Arsenal531110–2+810
8. Chelsea622211–8+38
9. Fulham52216–5+18
10. Brighton & Hove Albion62229–908
11. Leeds United62226–9–38
12. Everton52126–5+17
13. Brentford62139–11–27
14. Manchester United62137–11–47
15. Newcastle51313–306
16. Nottingham Forest61235–10–55
17. Burnley61146–13–74
18. Aston Villa5321–5–43
19. West Ham5145–13–83
20. Wolverhampton6154–13–91

 

légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás
Legfrissebb hírek

Gazdag és Sallói csapata is kikapott, Pintér nélkül ikszelt az Inter Miami

Légiósok
7 órája

Arne Slot: Az első félidő után örülhettünk, hogy csak egy gól a hátrányunk...

Angol labdarúgás
19 órája

A Crystal Palace 97. perces góllal megnyerte a veretlenek csatáját, és ismét kibabrált a Poollal!

Angol labdarúgás
21 órája

Súlyos sérültet jelentett be Arne Slot, aki nem büntette meg Ekitikét

Angol labdarúgás
2025.09.26. 13:21

„Vissza fogok kerülni a kezdőbe” – Csongvai úgy érzi, bizonyított Svédországban

Légiósok
2025.09.26. 12:55

A Liverpool kifizette Diogo Jota teljes bérét a támadó családjának

Angol labdarúgás
2025.09.25. 19:41

A Liverpool tinisztárja aláírta első profi szerződését – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.09.25. 16:24

Nem hagyja következmények nélkül Ekitiké butaságait a Liverpool

Angol labdarúgás
2025.09.25. 16:05
Ezek is érdekelhetik