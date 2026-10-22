Megszorongatta a BVSC a fáradt FTC-t a férfi vízilabda ob I-ben

Négy nappal a nívós batumi felkészülési torna, a Fekete-tengeri Kupa megnyerése után már a bajnokságban várt csúcsrangadó a Ferencváros pólósaira: az ob I másik hibátlan csapata, a BVSC fogadta a címvédőt az 5. forduló zárómérkőzésén.

Nagy tempóban kezdtek a csapatok, Manhercz, Dodd és Ekler is emberelőnyből talált be, három perc elteltével Vismeg szerezte az első akciógólt. Cseh Maxim találatára Vámos válaszolt, Lugosi centergóljával a Fradinál volt az előny a kisszünetben. A második negyed első fele gól nélkül telt el, Gyapjas Viktor hatalmasakat védett, zsinórban három fórt puskázott el a rekordbajnok, Csacsovszky ötméteresből egyenlített, a túloldalon Manhercz büntetőjét is hárította a hazai kapus. Szeghalmi éles szögből szerzett találata után Divjak váltotta gólra Csacsovszky nagy labdáját, tombolt a nagyrészt utánpótlás-játékosokból álló hazai tábor (6–4). Végül Fekete Gergő törte meg csapata közel kilencperces gólcsendjét, ezzel együtt a sárga sapkásoknál volt az előny a félidőben.

Vámos passzából gyorsan egyenlített Vismeg, Vogel remekül szállt be a mérkőzésbe, ám támadásban nem voltak elég pontosak a zöld-fehérek, Ekler góljára Manhercz felelt. Három perccel a negyed vége előtt, időkérés után rontottak emberelőnyt a zuglóiak, Nagy Ákos pedig a lefordulásból előnyhöz juttatta az FTC-t. Akcióból javított Szeghalmi, Argiropulosz ötöséből már gól született, Ekler kapáslövéssel egyenlített. A játékrész utolsó perce a Fradiról szólt, Fekete előnyből, Vigvári Vendel megúszásból volt eredményes: amíg az első félidőben mindössze öt, a harmadik negyedben hat gólt szereztek a zöld-fehérek (9–11). Divjak kipontozódott, Vigvári élt az eséllyel, Csacsovszky bombájával kapaszkodott a BVSC. Az utolsó öt percbe lépve kikérte első idejét Nyéki Balázs, majd ismét Vigvári talált be a jól megjátszott fórból, három perccel a vége előtt Vámos zárta le a mérkőzést hasonló szituációból – a Ferencváros maradt hibátlan, de az utóbbi évek legjobb meccsét játszotta a nagy rivális ellen a BVSC, mindkét szakvezető elégedetten értékelt.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

BVSC-MANNA ABC–FTC-TELEKOM WATERPOLO 11–14 (3–4, 3–1, 3–6, 2–3)

Laky uszoda, 500 néző. V: Csanádi, Rubos

BVSC: GYAPJAS V. – Benedek M., Jansik D., Batizi, Dodd 1, EKLER ZS. 3, CSACSOVSZKY E. 2. Csere: Korom (kapus), Cseh M. 1, Szeghalmi 3, Divjak 1, Kormány, Bundschuh, Simon B. Edző: Varga Dániel

FTC: Szakonyi – Argiropulosz 1, Manhercz K. 2, VIGVÁRI VENDEL 3, Kakarisz, Nagy Ákos 1, Jámbor. Csere: VOGEL SOMA (kapus), VÁMOS M. 2, Haverkampf, Fekete G. 2, Varga V., Lugosi 1, VISMEG ZS. 2. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 10/5, ill. 15/5. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/1. Kipontozódott: Divjak (25. p.), Bundscuh (27. p.), Simon B. (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Az első gratuláció a Fradié a győzelemért, minden további elismerés a játékosaimat illeti. Amit a Fradi ellen csinálni lehet egyénileg és csapatszinten, mentálisan, fizikailag és taktikailag, azt kitettük ide, a Szőnyi úti medencébe. Három, három és fél negyeden keresztül volt esélyünk a győzelemre is. Elégedett vagyok a mutatott játékkal, Montenegróban is meccsről meccsre fejlődtünk, ezúttal sikerült újabb szintet lépni.

Nyéki Balázs: – Köszönjük a BVSC sportszerűségét, hogy belementek a halasztásba. Lehetett rá számítani, hogy miután négy nap alatt négy meccset játszottunk, fáradtak leszünk, és ez így is lett, hiszen sérülések és betegségek is sújtanak minket. Nem játszottunk jól, de örülök, hogy higgadtak maradtunk és fordítani tudtunk a harmadik negyedben. Összességében elégedettnek kell lennem a győzelemmel, hasznos volt számunkra ez a harcos meccs a Bajnokok Ligájára készülve.

3. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

DVSE-Master Good–UVSE 14–8 (5–2, 3–3, 0–2, 6–1)