Női vízilabda ob I: a KSI szétlövésben győzte le az Egert

NŐI VÍZILABDA OB I

8. forduló

KSI SE–One Eger 12–12 (2–3, 2–2, 5–4, 3–3) – szétlövéssel 4–2

G: Péter N. 4, Kiss K., Szopori, Tóth Zs. 2-2, Kenderes, Lévai, ill. Sóti 4, Molnár D. 3, Czigány D. 2, Tomori, Török D., Urbin

Az állás: 1. FTC 21 pont (7 mérkőzés, 165–41), 2. UVSE 21 (7, 112–61), 3. Dunaújváros 15 (7, 98–59), 4. BVSC 15 (7, 114–65), 5. Győr 12 (7), 6. Szeged 9 (7), 7. KSI 8 (8), 8. Eger 4 (8), 9. III. Kerület 3 (7), 10. Szentes 0 (7)

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.