Női vízilabda ob I: a KSI szétlövésben győzte le az Egert
A KSI 12–12 után szétlövésben győzte le az Egert a női vízilabda ob I egyetlen szombati mérkőzésén.
NŐI VÍZILABDA OB I
8. forduló
KSI SE–One Eger 12–12 (2–3, 2–2, 5–4, 3–3) – szétlövéssel 4–2
G: Péter N. 4, Kiss K., Szopori, Tóth Zs. 2-2, Kenderes, Lévai, ill. Sóti 4, Molnár D. 3, Czigány D. 2, Tomori, Török D., Urbin
Az állás: 1. FTC 21 pont (7 mérkőzés, 165–41), 2. UVSE 21 (7, 112–61), 3. Dunaújváros 15 (7, 98–59), 4. BVSC 15 (7, 114–65), 5. Győr 12 (7), 6. Szeged 9 (7), 7. KSI 8 (8), 8. Eger 4 (8), 9. III. Kerület 3 (7), 10. Szentes 0 (7)
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.
Legfrissebb hírek
Női vízilabda ob I: a Dunaújváros lenullázta a Szentest
Vízilabda
2026.09.12. 22:40
Benczur Márton: Már alábecsülnek minket
Vízilabda
2026.07.02. 12:10
Az FTC hozta a vártakat, de a BVSC meglepetést szerzett
Vízilabda
2026.06.26. 12:05
Megvédte címét a Fradi a női vízilabda ob I-ben
Vízilabda
2026.05.31. 18:17