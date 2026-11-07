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NB I: Paks–ZTE 2–1

Férfi vízi ob I: debreceni győzelemmel kezdődött meg a szombati program

K. Zs.K. Zs.
2026.11.07. 14:28
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Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
FTC-Telekom férfi vízilabda Szolnoki Dózsa férfi vízilabda ob I
A házigazda Debrecen egygólos győzelmet aratott (10–9) a Szentes felett a férfi vízilabda ob I szombati játéknapjának nyitómérkőzésén.

A hazaiaknál Macsi Patrik öt góllal járult hozzá a sikerhez, míg a másik oldalon Hajdu Attila volt a legeredményesebb, aki háromszor talált be.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Debreceni VSE-Master Good–Metalcom Szentes 10–9 (11, 61, 23, 14)
Később
16.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo 
16.00: Szegedi VE–UVSE 
19.30: Semmelweis OSC–VasasPlaket

(MTI)

 

FTC-Telekom férfi vízilabda Szolnoki Dózsa férfi vízilabda ob I
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