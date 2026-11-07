Férfi vízi ob I: debreceni győzelemmel kezdődött meg a szombati program
A házigazda Debrecen egygólos győzelmet aratott (10–9) a Szentes felett a férfi vízilabda ob I szombati játéknapjának nyitómérkőzésén.
A hazaiaknál Macsi Patrik öt góllal járult hozzá a sikerhez, míg a másik oldalon Hajdu Attila volt a legeredményesebb, aki háromszor talált be.
FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Debreceni VSE-Master Good–Metalcom Szentes 10–9 (1–1, 6–1, 2–3, 1–4)
Később
16.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo
16.00: Szegedi VE–UVSE
19.30: Semmelweis OSC–VasasPlaket
(MTI)
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