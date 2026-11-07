Férfi vízi ob I: debreceni győzelemmel kezdődött meg a szombati program

A hazaiaknál Macsi Patrik öt góllal járult hozzá a sikerhez, míg a másik oldalon Hajdu Attila volt a legeredményesebb, aki háromszor talált be.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Debreceni VSE-Master Good–Metalcom Szentes 10–9 (1–1, 6–1, 2–3, 1–4)

Később

16.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo

16.00: Szegedi VE–UVSE

19.30: Semmelweis OSC–VasasPlaket

(MTI)