Női vízilabda ob I: az UVSE megnyerte a BVSC elleni rangadót

NŐI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Dunaújvárosi FVE–KSI SE 25–9 (4–2, 8–2, 4–3, 9–2)

G: Rybanska 8, Pogonyi 4, Horváth Brigitta, Kenéz K., Owen, Pál R., Pethers 2-2, Jonkl, Mihók M., Sümegi, ill. Péter N., Szabó Á. 3-3, Kiss K. 2, Bozsó

UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC 13–11 (2–3, 4–2, 4–3, 3–3)

G: Mácsai E. 5, Aubéli 3, Fekete F. 2, Hetzl, Parkes, Tóth Freia, ill. Dobi, Lendvay, Pőcze 3-3, Mucsy, Tóth Fruzsina

Valdor-Szentes–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 8–13 (0–3, 3–4, 1–5, 4–1)

G: Asanina 3, Bács 2, Kiss V., Pap M., Rácz O, ill. Felkai 6, Binder, Bódi, Dömsödi Döníz, Fodor B., Németh V., Rajna E., Tátrai Sz.

Az állás: 1. FTC 21 pont (7 mérkőzés), 2. UVSE 21 (7), 3. Dunaújváros 15 (7), 4. BVSC 15 (7), 5. Győr 9 (6), 6. Szeged 9 (7), 7. KSI 6 (7), 8. III. Kerület 3 (6), 9. Eger 3 (7), 10. Szentes 0 (7)