Női vízilabda ob I: az UVSE megnyerte a BVSC elleni rangadót

SZ. R.SZ. R.
2026.11.07. 22:18
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Az ötgólos Mácsai Eszter volt az UVSE legeredményesebbje a BVSC ellen (Fotó: Török Attila, archív)
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UVSE női vízilabda BVSC női vízilabda Dunaújváros női vízilabda Szeged női vízilabda női vízilabda ob I
Az UVSE szoros mérkőzésen győzte le a BVSC-t a női vízilabda ob I szombati játéknapján.

NŐI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Dunaújvárosi FVE–KSI SE 25–9 (4–2, 8–2, 4–3, 9–2)
G: Rybanska 8, Pogonyi 4, Horváth Brigitta, Kenéz K., Owen, Pál R., Pethers 2-2, Jonkl, Mihók M., Sümegi, ill. Péter N., Szabó Á. 3-3, Kiss K. 2, Bozsó

UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC 13–11 (2–3, 4–2, 4–3, 3–3)
G: Mácsai E. 5, Aubéli 3, Fekete F. 2, Hetzl, Parkes, Tóth Freia, ill. Dobi, Lendvay, Pőcze 3-3, Mucsy, Tóth Fruzsina

Valdor-Szentes–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 8–13 (0–3, 3–4, 1–5, 4–1)
G: Asanina 3, Bács 2, Kiss V., Pap M., Rácz O, ill. Felkai 6, Binder, Bódi, Dömsödi Döníz, Fodor B., Németh V., Rajna E., Tátrai Sz.

Az állás: 1. FTC 21 pont (7 mérkőzés), 2. UVSE 21 (7), 3. Dunaújváros 15 (7), 4. BVSC 15 (7), 5. Győr 9 (6), 6. Szeged 9 (7), 7. KSI 6 (7), 8. III. Kerület 3 (6), 9. Eger 3 (7), 10. Szentes 0 (7)

 

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