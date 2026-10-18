Hosszabbításban győzte le az FTC a Klagenfurtot az osztrák hokiligában

A legjobb és a második legjobb mérkőzött meg egymással a Tüskecsarnokban, már ami az emberhátrányos védekezés hatékonyságát illeti az ICEHL-idényben. A Klagenfurt a forduló előtt vezetett ebben a mutatóban, a Fradi szorosan követte, így minden esély megvolt rá, hogy a speciális játékhelyzetek dönthetik majd el a párharcot.

Aligha bánták a zöld-fehérek szurkolói, hogy szeretett csapatuk nem fórban, hanem öt az öt ellen szerzett vezetést. Különösen annak tekintetében, hogy addigra nehéz perceket vészelt át a Ferencváros, hiszen a meccs elején kapujához szögezte a rekordbajnok. A gólt érő kontratámadást Rasmus Heljanko fejezte be, elé a klagenfurti kapusról pattant a korong, az ő szintjén kötelezően teljesítendő feladat volt, hogy eltalálja a kapu vele szemben üresen tátongó oldalát – teljesítette.

Pillanatokkal később Laskawy Ferenc újabb góllal sokkolhatta volna az osztrákokat, de túl közel volt már Mareks Mitenshez, így nem tudta ellőni mellette a pakkot. Aztán szinte a semmiből jött az egyenlítés, ráadásul a KAC negyedik sorától, pedig ha a palánk mellől kijuttatja harmadából a Fradi a korongot – amit könnyedén megtehetett volna –, akkor elkerülhette volna a kapott gólt.

Aztán jött, amire sokan kíváncsiak voltunk, az első emberelőnyös helyzet – az osztrákok rohamozhattak. Illetve rohamozhattak volna, de még felállni sem tudtak a ferencvárosi kapu előtt, hatékonyan tartotta távol őket a Fradi-védelem Nagy Kristóftól. Újabb pontatlanság viszont újabb kapott gólt eredményezett, hiába egészült ki a magyar csapat, Laskawy Ferenc eladott korongjára Jan Drozg csapott le, majd Nicholas Petersen elé tálalt, aki jó ütemű, gyors csellel fektette el a magyar kapust, és fonákkal belőtte mellette a második klagenfurti találatot.

Semmi nem dőlt el a harmadik harmadra, különösen, miután a sokadik emberelőnyös szituációját Carter Savoie kapáslövésének hála gólra váltotta a Fradi. Sőt, a rendes játékidő végén sem tudtuk meg, melyik csapat szerez több pontot, következett a hosszabbítás, amiben ismét Savoie villant meg. Egyéni akciója végén két védőt kicselezett, egy mellett előtte a pakkot, amit az addig jól védő Mitens sem tudott hárítani. A Fradi először verte meg a Klagenfurtot, mióta az ICEHL-ben játszik, és először nyert meg két mérkőzést egymás után az idényben.

FTC-TELEKOM–EC KAC (osztrák) 3–2 (1–2, 0–0, 1–0, 1–0) – hosszabbítás után

Tüskecsarnok, 1418 néző. V: Fichtner (osztrák), Rezek (szlovén), Durmis (osztrák), Kovács P.

FTC: NAGY KRISTÓF – BENGTSSON (1), Hadobás / Tyni, LINDGREN (2) / Horváth M., Ortenszky / Farkas O. – SAVOIE 2, Silye (1), Laskawy (1) / Dobos, Rönni, Tammela / Mihalik A. (1), Kestilä, Heljanko 1 / Galajda, Tóth Gergely, Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski

KLAGENFURT: MITENS – Unterweger, Nickl / Jensen Aabo (1), Göransson / MacKinnon, Simovic (1) – PETERSEN 1, St. Denis, Drozg (1) / Herburger, Hundertpfund, Schwinger / Sablattnig, Obersteiner, van Ee / Öfner (1), Waschnig 1, Hudson. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 24–36. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 7/0.