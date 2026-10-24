A Ferencváros nem bírt otthon az előző idény döntősével az osztrák hokiligában

Négyből háromszor legyőzte a Fradi a Pustertalt az előző idényben. Az olaszok mégis egészen az osztrák bázisú bajnokság döntőjéig meneteltek, a zöld-fehérek pedig a rájátszásba sem jutottak be. A 2026–2027-es kiírásban még nem találkoztak a felek, és a szombati összecsapásra az FTC azzal a tudattal készülhetett, hogy ha győz, ismét az első tízben, már rájátszáskvalifikációt érő pozícióban találhatja magát. Persze nagyon hosszú még az alapszakasz, így az egyébként is sűrű tabella láttán számolgatni még felesleges. A célok elérése szempontjából sokkal fontosabb kérdés volt, fenn tudja-e tartani Timo Saarikoski együttese kiváló emberelőnyös és emberhátrányos statisztikáját, illetve, hogy tud-e javítani teljesítményén azóta, hogy szerdán 4–1-re kikapott Villachban?

Kettő perc sem kellett hozzá, hogy a Pustertal tesztelhesse, mire képes a Fradi emberhátrányban. Az egyébként kezdettől fogva fölényben játszó, rengeteget próbálkozó olasz csapat ki is fogott az addig rendkívül hatékony speciális egységen. Pedig Bálizs Bencének három hatalmas védése is volt, negyedszer már ő sem segíthetett, hiszen Tommy Purdellert üresen állva találta meg a társától kapott korong a kapuval szemben, ilyen helyzetből pedig nála képzetlenebb játékosok sem sokszor hibáznak, bezúdította a magyar kapus mellett a pakkot a hálóba.

Az agresszív olasz letámadás „nem ízlett” a Fradinak, sokáig saját kapuja előteréből is csak nyögvenyelősen tudott kiszabadulni, de ahogy telt az idő, úgy alkalmazkodott egyre jobban az olaszok stílusához. Váratlan korongszerzések után rendre veszélyes kontratámadásokat vezetett, Schlekmann Márk és Aku Kestilä is közel járt a gólhoz, a jég azonban emberelőnyben sem tört meg, 1–0-s olasz vezetésnél harsant a Tüskecsarnok dudája húsz perc játékot követően.

Ami ennél is nagyobb baj volt a hazaiaknak, hogy a második emberhátrányából is gólt kapott. Annak ellenére (vagy éppen azért), hogy nem a szokványos, négy az öt elleni helyzet alakult ki, hiszen nem a felállt támadósor adogatott, hanem éppen egy korongszerzést követően adta el a pakkot David Silye szinte azonnal, Gerry Fitzgerald pedig köszönte szépen, kihasználta az ajándékba kapott helyzetet. A mezőnyben egyenlő létszámnál már sokkal jobb volt a Fradi, mint az első harmadban, és Rasmus Bengtsson meg is szerezte a szépítő találatot.

Az utolsó játékrészben megint a maga dolgát nehezítette meg a Ferencváros egy saját harmadban eladott koronggal, amit ismét kihasznált a Pustertal, és visszaállította a kétgólos különbséget. Idő még volt, és az egyre többet kockáztató magyar csapat előtt adódtak is hatalmas lehetőségek, sőt az újabb gól is összejött, de az egyenlítés már nem, annak ellenére sem, hogy az utolsó három percből két percet 5 a 4, egyet pedig 6 az 5 ellen támadott végig a Fradi. A Pustertal 3–2-re győzött és elvitte mindhárom pontot a Tüskecsarnokból.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz) 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

Tüskecsarnok, 1387 néző. V: Hronsky (szlovák), Snoj (szlovén), Kovács P., Jeram (szlovén)

FTC: BÁLIZS – BENGTSSON 1, Lindgren / Hadobás, Horváth M. / Tyni, Ortenszky / Tóth Gergely – Savoie (1), Silye, Tammela / Dobos (1), Rönni (1), Galajda / Mihalik A., Kestilä (1), Schlekmann / LASKAWY 1, Farkas O., Heljanko. Edző: Timo Saarikoski

PUSTERTAL: FURLONG – Lauridsen, Wesley / Farrance, Osmanski 1 / Glira, DiTomasso / Zanatta – Mantinger, Fontaine, PURDELLER 1 (1) / Bowlby, Fitzgerald 1, Lipon / LOBIS (2), Bardreau, Ierullo (1) / Deluca, Moncada, Zandegiacomo. Edző: Jason Jaspers

Kapura lövések: 36–32. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 2/2