Női vízilabda ob I: a Dunaújváros szoros meccsen legyőzte a BVSC-t

NŐI VÍZILABDA OB I

5. FORDULÓ

III. Kerületi TVE–FTC-Telekom 4–23 (1–6, 0–7, 2–4, 1–6)

G: Borsos, Keresztes, Szabó J., Tóth Frida, ill. Hertzka, Keszthelyi, Ortiz 3-3, Bonca, Boriszova, Farkas T., Leimeter, Szalkai 2-2, Füle, Horváth Zs., Kerekes, Szilágyi D.

Dunaújvárosi FVE–BVSC-Manna ABC 12–8 (1–2, 2–3, 4–2, 5–1)

G: Rybanska 4, Horváth Brigitta 3, Kenéz K., Mihók M., Pál R., Pethers, Pogonyi, ill. Dömsödi Dalma, Gorter, Lendvay 2-2, Nagy L., Pőcze

GYVSE-Uni Győr–Valdor-Szentes 14–7 (1–0, 4–3, 1–2, 8–2)

G: Petik 5, Dobos Cs., Lendvai, Szunabe 2-2, Lengyel, Rádli, Szedlák, ill. Asanina 3, De Bue, Furák-Szabovik, Perjési K., Rácz O.

One Eger–UVSE Helia-D 8–16 (2–5, 1–3, 2–6, 3–2)

G: Czigány, Török D. 3-3, Sóti, Urbin, ill. Aubéli 5, Alaksza 3, Baksa V., Hetzl 2-2, Fekete F., Mácsai E. Parkes, Tóth Freia

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–KSI SE 21–8 (5–1, 2–2, 10–2, 4–3)

G: Rajna E. 7, Felkai 5, Pádár B. 3, Dömsödi Döníz, Tátrai Sz. 2-2, Fodor B., Korom R., ill. Péter N. 3, Szopori 2, Kókány, Szabó Á., Szabó V.

Az állás: 1. FTC 18 pont (6 mérkőzés), 2. UVSE 15 (5), 3. Dunaújváros 12 (5), 4. BVSC 12 (5), 5. Szeged 6 (5), 6. Győr 6 (5), 7. III. Kerület 3 (5), 8. Eger 3 (6), 9. KSI 3 (5), 10. Szentes 0 (5)

Az első hat bejut a felsőházba, a 7–10. helyezettek az ob I B alapszakaszának első két helyezettjével a bennmaradásért küzdenek.



