Nemzeti Sportrádió

Magabiztos sikert értek el férfi pólósaink Japán ellen

K. B.K. B.
2026.07.15. 15:46
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Jansik Szilárd négy gólt dobott (Fotó: Kovács Péter, archív)
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japán férfi vízilabda-válogatott vízilabda felkészülés magyar férfi vízilabda-válogatott
Férfi vízilabda-válogatottunk 19–14-re legyőzte Japánt a Sydneyben zajló négycsapatos felkészülési torna nyitó napján.

Legutóbb tavaly júliusban, a szingapúri világbajnokságon találkozott vízilabda-válogatottunk Japánnal, a csoportkörben 23–18-as sikert ért el Varga Zsolt együttese, amely már a jövő csütörtökön kezdődő világkupadöntő helyszínén, Sydneyben van.

A felkészülési időszak következő állomásaként szerdától péntekig minitornán szerepel csapatunk a Murray Rose Vízicentrumban, nyitásként jöhetett a japánok elleni meccs. Mondhatni, már az első negyedben eldöntöttük a kimenetelt, 8–3-ra vittük el a negyedet, a nagyszünetre 12–5-öt mutatott az eredményjelző, így az is belefért, hogy az utolsó két játékrészben egy góllal alulmaradjunk: 19–14 lett a végeredmény.

„Fegyelmezetten kezdtünk, azzal a taktikával, amelyiket az elmúlt években kialakítottunk a Japánnal vívott mérkőzésekre. Velük szemben mindig az általuk képviselt különleges harcmodort kell semlegesíteni, ez az első félidőben nagyszerűen sikerült, kevés helyet tudtak csinálni maguknak, elöl pedig a korábbi meccsekhez képest is könnyebben tudtunk gólokat lőni. Talán a végén kicsit több lett a kapott gól, de alapvetően ez jól végigvitt mérkőzés volt, amelynek során minden játékosunk betalált, azaz nem lehetek elégedetlen” – értékelt Varga Zsolt szövetségi kapitány a hazai szövetségnek.

Folytatás csütörtök délelőtt, magyar idő szerint 11.30-tól Görögország ellen.

FELKÉSZÜLÉSI TORNA, SYDNEY
1. kör: Magyarország–Japán 19–14 (8–3, 4–2, 4–5, 3–4)
Gólszerzők: Jansik Sz. 4, Burián, Fekete G., Zalánki 2-2, Manhercz, Nagy Ákos, Varga V., Nagy Ádám, Kovács P., Vigvári Vendel, Dala D., Vismeg Zs., Szalai P., ill. Szuzuki, Takata 3-3, Vatanabe, Ogihara 2-2, Maeda, Date, Lowrey, Morija
A másik mérkőzésen: Görögország–Ausztrália 22–20

 

japán férfi vízilabda-válogatott vízilabda felkészülés magyar férfi vízilabda-válogatott
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