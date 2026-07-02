Nemzeti Sportrádió

Cseh Sándor: A hajunknál fogva rángattuk ki magunkat

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.07.02. 22:36
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(Fotó: Dömötör Csaba)
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női vízilabda magyar női vízilabda-válogatott Cseh Sándor Lendvay Zoé
Miután a magyar női vízilabda-válogatott 14–10-re győzött kedden Szolnokon Hollandia ellen felkészülési mérkőzésen, csütörtökön a Hajós uszodában már az Európa-bajnok volt a jobb, és szinte végig vezetve 12–11-re nyert. A mérkőzést követően Cseh Sándor szövetségi kapitány és Lendvay Zoé, a válogatott játékosa értékelte a csapat teljesítményét.

 

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Női vízilabda: szoros meccsen kikaptunk Hollandiától felkészülési mérkőzésen

Keszthelyi Rita 380. alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, amellyel beállította Stieber Mercedes rekordját.

 

női vízilabda magyar női vízilabda-válogatott Cseh Sándor Lendvay Zoé
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