Cseh Sándor: A hajunknál fogva rángattuk ki magunkat
Miután a magyar női vízilabda-válogatott 14–10-re győzött kedden Szolnokon Hollandia ellen felkészülési mérkőzésen, csütörtökön a Hajós uszodában már az Európa-bajnok volt a jobb, és szinte végig vezetve 12–11-re nyert. A mérkőzést követően Cseh Sándor szövetségi kapitány és Lendvay Zoé, a válogatott játékosa értékelte a csapat teljesítményét.
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