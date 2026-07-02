Cseh Sándor: A hajunknál fogva rángattuk ki magunkat

Miután a magyar női vízilabda-válogatott 14–10-re győzött kedden Szolnokon Hollandia ellen felkészülési mérkőzésen, csütörtökön a Hajós uszodában már az Európa-bajnok volt a jobb, és szinte végig vezetve 12–11-re nyert. A mérkőzést követően Cseh Sándor szövetségi kapitány és Lendvay Zoé, a válogatott játékosa értékelte a csapat teljesítményét.