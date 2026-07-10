Magyari Alda: A gyermeknevelés mellett is szerettem volna újra szintet lépni

Fél évvel kislánya megszületése után februárban a III. Kerület színeiben tért vissza a versenyszerű vízilabdázáshoz Magyari Alda, aki egy Eurokupa-csoportmérkőzésen védett ismét, majd a bajnoki felsőházi küzdelmekben is részt vett az óbudaiakkal, az együttes a hatodik helyen zárt az élvonalban. A héten a BVSC vízilabda-szakosztálya megtartotta idényértékelő sajtótájékoztatóját, amelyen bejelentették a férfi és a női csapat új igazolásait is. Ekkor vált hivatalossá, hogy a 2021-es tokiói olimpián bronzérmes, kétszeres világbajnoki ezüstérmes kapus a Vasutasnál folytatja pályafutását.

„Az előző idény végéhez közeledve fogalmazódott meg bennem, hogy több van bennem, többet szeretnék elérni, a gyermeknevelés mellett is szeretnék újra szintet lépni, ehhez pedig klubot kellett váltanom. A motivációmat teljes mértékben visszanyertem az elmúlt fél évben – kezdte Magyari Alda. – A helyosztók során a BVSC-vel és a Dunaújvárossal játszottunk. Béres Gergellyel többször is beszéltem, és hamarosan meg is jött a lehetőség, hogy Zuglóba igazolhatok, amellyel egyből éltem. Bár új közegbe kerülök, hiszen korábban nem játszottam a BVSC-ben, de maximálisan azt éreztem, itt megtalálom, amit szeretnék. Régebben az utánpótlás-válogatottnál dolgoztam már együtt az akkor kapusedző Gergővel, nagyon élveztem vele a közös munkát, ahogy az is motivált a döntésben, hogy legutóbb ezüstérmes lett a csapat, a lányok láthatóan jó közösséget alkotnak, megfelelően zajlik a munka, de mégsem túlerőltetve. Bizakodó vagyok a jövőre nézve!”

Röviddel visszatérését követően lapunk nagyinterjút készített az UVSE-vel korábban két bajnoki címet szerző Magyarival, többek mellett arról is szó esett, hogy egy nap visszatérne a válogatottba. Most megkérdeztük tőle, hogy a BVSC-s szerződése segíthet-e abban hogy a cél teljesülhessen.

Fotó: III. Kerületi TVE

„Abban biztosan sokat lendít előre, hogy jobb játékos legyek, visszahozzam magam arra a szintre, ahol korábban voltam, vagy még magasabbra, ehhez minden támogatást meg fogok kapni. Ahhoz, hogy később akár visszakerülhessek a válogatottba, nyilván kellenek a mérkőzések, amelyek alapján talán kiválasztanak – ezen is elgondolkodtam, amikor a döntést meghoztam a klubváltásról. Egyelőre még nem beszéltem Cseh Sándorral, mindez teljes mértékben attól függ, hogyan teljesítek a BVSC-ben, ez majd kialakul. Viszont ha belefektetem a kellő mennyiségű munkát, és látják, hogy képes vagyok kihozni magamból azt, ami bennem van, akkor nem gondolom, hogy ne lenne meg a válogatottság esélye a későbbiekben. De ehhez nekem kell bizonyítanom. A válogatott játékosai most is nagyon ügyesek, szép eredményeket érnek el. A távlati célom még mindig az, hogy újra szerepelhessek a csapatban, mindent megteszek érte, de jelenleg az első és a legfontosabb, hogy újra elérjem a korábbi legjobb szintemet.”

A 25 esztendős Magyarinak klubszinten is van nemzetközi tapasztalata: 2021-ben Bajnokok Ligája-döntőt (akkor még Euroliga) játszott a Dunaújvárossal, 2022-ben negyedik lett a sorozatban az UVSE-vel, 2023-ban az újpestiekkel megnyerte az Eurokupát. A következő idényben ismét a legmagasabb szinten szerepelhet, a bajnoki második BVSC ugyanis BL-résztvevő.

„Nagyon várom már, hogy ismét a BL-ben játszhassak, mert mindig nagyon szerettem külföldi csapatok ellen megméretni magam. Szeretnék úgy szerepelni a BL-ben a csapattal, hogy ne csak egy-két ellenfelet győzzünk le, a többi ellen pedig legfeljebb a tapasztalatszerzés legyen a cél, azt szeretném, hogy eljussunk oda, hogy akár éremért is küzdhessünk a végjátékban” – szögezte le Magyari Alda.