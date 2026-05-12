A férfi vízilabda-válogatottunk második, a női negyedik a világranglistán

2026.05.12. 11:08
A második a frissített világranglistán a magyar férfi vízilabda-válogatott (Fotó: Kovács Péter)
magyar női vízilabda-válogatott World Aquatics magyar férfi vízilabda-válogatott
A férfiaknál a második, a nőknél a negyedik helyen áll a magyar vízilabda-válogatott a nemzetközi szövetség (World Aquatics) legfrissebb világranglistáján.

A WA a világkupa-selejtezőket követően frissítette a rangsorokat. Ezeket mindkét nemnél a spanyolok vezetik, a nőknél a hollandok a másodikak, míg a harmadik helyet mindkét listán a görögök foglalják el.

Varga Zsolt szövetségi kapitány tavaly vb-, idén Eb-ezüstérmes férfiegyüttese a görögországi Alexandrupoliban rendezett divízió I-es tornán csoportgyőztesként harcolta ki a részvételt a július 22. és 26. között Sydneyben sorra kerülő vk-szuperdöntőre, végül negyedik lett az április eleji divízió I-es selejtezőn.

A Cseh Sándor irányította női csapat – amely a férfiakhoz hasonlóan az elmúlt évben vb-, az év elején pedig Eb-ezüstöt nyert – múlt héten, Rotterdamban harcolta ki a szuperdöntőbe jutást. A megfiatalított, négy újonccal felálló együttes az első négy közé ugyan nem került be, de az 5-8. helyért rendezett szakaszban megelőzte többek között a világbajnok görögöket és az ötödik helyével biztosította helyét a vk-fináléban.

 

