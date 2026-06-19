Nemzeti Sportrádió

Sikeres operáción van túl az FTC női válogatott vízilabdázója

K. T.K. T.
2026.06.19. 14:04
null
Leimeter Dóra reméli, a harmadik meccsre minden összeáll a Ferencváros játékában (Fotó: Földi Imre)
Címkék
Leimeter Dóra női vízilabda FTC-Telekom magyar női vízilabda-válogatott
A BL-ezüstérem megszerzése után egyből vállműtéten esett át a Ferencváros női vízilabdacsapatának magyar válogatott játékosa, Leimeter Dóra.

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint láthatóan nem volt komplikáció, így Leimeter Dóra már vidáman pihenheti ki a megpróbáltatásokat. A magyar válogatott és a Ferencváros klasszisa „hónapok óta komoly fájdalmakkal játszott, remélhetőleg, ez a műtét megoldást jelent számára” – írta a képhez a waterpolo.hu.

Vízilabda
2026.06.17. 12:25

A világ egyik legjobb centere az FTC-ben folytatja a következő idénytől

A Ferencváros vízilabdacsapata a szerdai idényértékelő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a férficsapatba érkezik a görög válogatott Konsztantinosz Kakarisz.

 

Leimeter Dóra női vízilabda FTC-Telekom magyar női vízilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Vogel Soma: Újra mi leszünk az üldözők a BL-ben, ez pluszmotivációt ad

Vízilabda
2026.06.14. 15:47

Az FTC ötméteresekkel bukta el a női vízilabda BL-döntőt az Olympiakosz ellen

Vízilabda
2026.06.12. 22:18

Az FTC felszabadultan játszva mutatná meg a női vízilabda BL-döntőben, hogy mire képes igazán

Vízilabda
2026.06.12. 09:54

Leimeter Dóra: Még nem nyújtottuk azt, amire igazán képesek vagyunk

Vízilabda
2026.05.31. 08:50

Szorosabb második meccsen duplázta meg előnyét az FTC a BVSC ellen a női vízilabda ob I döntőjében

Vízilabda
2026.05.24. 17:09

Izgalmas csatában az FTC került előnybe a Honvéd ellen a férfi vízi ob I döntőjében

Vízilabda
2026.05.23. 22:55

Leimeter Dóra: Éremért utazunk a BL négyes döntőjére

Vízilabda
2026.05.19. 09:57

A férfi vízilabda-válogatottunk második, a női negyedik a világranglistán

Vízilabda
2026.05.12. 10:53
Ezek is érdekelhetik