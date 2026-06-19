Sikeres operáción van túl az FTC női válogatott vízilabdázója
A BL-ezüstérem megszerzése után egyből vállműtéten esett át a Ferencváros női vízilabdacsapatának magyar válogatott játékosa, Leimeter Dóra.
A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint láthatóan nem volt komplikáció, így Leimeter Dóra már vidáman pihenheti ki a megpróbáltatásokat. A magyar válogatott és a Ferencváros klasszisa „hónapok óta komoly fájdalmakkal játszott, remélhetőleg, ez a műtét megoldást jelent számára” – írta a képhez a waterpolo.hu.
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2026.05.19. 09:57
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