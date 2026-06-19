Sikeres operáción van túl az FTC női válogatott vízilabdázója

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint láthatóan nem volt komplikáció, így Leimeter Dóra már vidáman pihenheti ki a megpróbáltatásokat. A magyar válogatott és a Ferencváros klasszisa „hónapok óta komoly fájdalmakkal játszott, remélhetőleg, ez a műtét megoldást jelent számára” – írta a képhez a waterpolo.hu.