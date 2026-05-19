Nemzeti Sportrádió

Fölényesen nyert a Vasas a férfi vízilabda ob I-ben

2026.05.19. 20:32
Fölényesen nyert a Vasas (Fotó: Facebook/Vasas vízilabda)
férfi vízilabda férfi vízilabda ob I Szeged vízilabda Vasas vízilabda
A férfi vízilabda ob I-ben a Vasas magabiztosan legyőzte a Szegedet az ötödik helyért zajló párharc első mérkőzésén.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó küzdelem második mérkőzését pénteken 18 órától rendezik Szegeden.

A párharc győztese a következő idényben a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferenciakupában indulhat.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
VasasPlaket–Szegedi VE 26–13 (4–2, 6–4, 8–4, 8–3

Részletes jegyzőkönyv hamarosan.

 

