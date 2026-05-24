Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda ob I: ismét előnyben a Vasas az 5. helyért zajló párharcban

2026.05.24. 16:19
Fotó: FB/Vasas Vízilabda
férfi vízilabda ob I VasasPlaket Szegedi VE
A VasasPlaket hét góllal legyőzte a vendég Szegedet a férfi vízilabda ob I 5. helyéért zajló csatában, és 2–1-re vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban.

A góljaik felét az utolsó negyedben szerző hazaiaktól Bátori Bence, a Tisza-partiaktól Bóbis Botond három találattal zárt.

A párharc győztese a következő évadban a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferencia-kupában indulhat.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
VasasPlaket–Szegedi VE 14–7 (1–3, 4–2, 2–1, 7–1)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1, a Vasas javára.

 

