Férfi vízilabda ob I: ismét előnyben a Vasas az 5. helyért zajló párharcban

A góljaik felét az utolsó negyedben szerző hazaiaktól Bátori Bence, a Tisza-partiaktól Bóbis Botond három találattal zárt.

A párharc győztese a következő évadban a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferencia-kupában indulhat.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

VasasPlaket–Szegedi VE 14–7 (1–3, 4–2, 2–1, 7–1)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1, a Vasas javára.