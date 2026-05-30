Férfi vízilabda ob I: megszerzi-e a bronzérmet a BVSC?

BRAVÚRRA VAN SZÜKSÉGE a Szolnoknak ahhoz, hogy meccsben maradjon a harmadik helyért zajló küzdelemben a BVSC ellen. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2–0-ra vezetnek a zuglóiak, a Varga Dániel vezette együttes előbb hazai medencében simán, 16–11-re legyőzte Hangay Zoltán csapatát, majd vendégként is nyerni tudott, igaz, szorosabb meccsen 19–17-re – a Vasutasból Mészáros Mátyás hét gólt lőtt.

Szolnokon meglehetősen parázs összecsapást láthattak a nézők, három játékost kiállítottak cserével, nyolcan kipontozódtak. Hangay a meccs után azt mondta: „Mínusz három emberrel erre voltunk képesek. Nem tudom, hogyan tudunk kiállni a harmadik mérkőzésre.”

Feltehetően a mester utóbbi mondatában arra is utalt, hogy kiállítása miatt Teleki András és Bedő Krisztián sem állhat a rendelkezésére szombaton a Laky uszodában. Az biztos, hogy nincsenek egyszerű helyzetben a Tisza-partiak, a papírforma nem mellettük szól, legutóbb szeptemberben a Magyar Kupa bronzmeccsén tudták megverni a BVSC-t, azóta négyből négyszer kikaptak.

A sportban persze bármi megtörténhet, biztosak lehetünk benne, hogy nem feltett kézzel ugranak medencébe a szolnokiak szombat délután 16 órakor.

E.ON OB I, FÉRFIAK

A 3. helyért, 3. mérkőzés

16.00: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a BVSC javára