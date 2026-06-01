Hegemónia – Szeleczki Róbert jegyzete

2022. 3. 19. – a Ferencváros férfi vízilabdacsapata 11–10-es vereséget szenvedett a bajnoki címvédő Szolnok otthonában. Ízlelgessük kicsit – immáron több mint négy éve, hogy a zöld-fehér férfi pólóegyüttes magyar csapattól kikapott!

A szisztematikus építkezés ekkor már jó ideje tartott a Népligetben: a Ferencváros hivatalos honlapjának vízilabda-történelemről szóló cikke a 2013–2014-es idénytől datálja „az új időszámítást”, 2017-ben és 2018-ban Eurokupát nyert a csapat, 2019-ben első Bajnokok Ligája-címét is megszerezte; 2018-ban 18 év szünet után lett újra magyar bajnok, majd a következő idényben megvédte a címét; szintén 2018-ban az európai Szuperkupa is a IX. kerületbe került.

Az igazi hegemónia azonban csak ezután kezdődött el: az említett szolnoki vereséggel együtt az FTC még Varga Zsolt irányításával ismét bajnok lett – majd a következő idénytől előrelépett a hosszú ideje másodedzőként segítő Nyéki Balázs. A 2022–2023-as évadban még becsúszott egy iksz, azóta viszont sorozatban háromszor nyerte meg százszázalékos mérleggel a bajnokságot az FTC, 2024-ben és 2025-ben BL-győztessé és európai Szuperkupa-nyertessé vált – a 2018 óta egymás után megnyert nyolc Magyar Kupáról ez idáig még nem is ejtettünk szót. Erre a szintre kezd fellépdelni a 2017-ben megalapított női szakág: a Szentesről érkező, de Nyékihez hasonlóan az FTC-hez ezer szállal kötődő Matajsz Márk a 2024–2025-ös idényben látott munkához, s egymás után másodszor bajnoki címig vezette a csapatot, a legutóbbiban szintén hibátlanul, és először duplázott. Mindkét együttes magyar válogatott játékosokra támaszkodik, kiegészülve néhány kiváló légióssal.

Azt kár lenne tagadni, hogy a Ferencvárosnak mások a lehetőségei, mint a többi klubnak – a trénerek is kiemelték az egyesület hathatós támogatását –, ugyanakkor a pénz és a siker nem feltétlenül jár kéz a kézben, és a Népligetben elvégzett munka láthatóan egyre eredményesebb. A közelmúltban felröppentek olyan hírek, melyek szerint nehezebbé válhat a Ferencváros jövőbeli helyzete, ám Nyíri Zoltán alelnök a hétfői közgyűlésen azt mondta: a következő idényben is minden szakosztály elindul az első osztályban.

Mindenesetre az, hogy mindkét csapat megnyerheti még a BL-t is ebben az évadban, különleges lehetőséget teremt – több szempontból is.

