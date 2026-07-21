Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: az U16-os fiúválogatott nyerte a Balkán-bajnokságot

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2026.07.21. 10:05
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Az U16-os fiú vízilabda-válogatott tornagyőzelemmel hangolt a közelgő világbajnokságára.

Az U16-os fiú vízilabda-válogatott a görögországi Szalonikiben vett részt a Balkán-bajnokságon. A torna fontos állomása volt a világbajnoki felkészülésnek.

A megméretésen a Balázs Miklós irányította csapat a csoportkörben Észak-Macedónia, Törökország és Románia fiataljai ellen is fölényesen nyert, a szerbektől viszont egygólos vereséget szenvedett. Aztán a válogatott a házigazda görögök legyőzésével (14–13) jutott a döntőbe, melyben ismét a szerbekkel találkozott és

15–13-as sikerrel érdemelte ki a bajnoki trófeát.

Az U16-os vb-nek augusztus 3. és 9. között a horvát főváros, Zágráb ad otthont.

(Kiemelt fotó: Szaka József)

vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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