Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: rajtol az U16-os lányok vb-je Zágrábban

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.07.24. 09:00
null
Címkék
vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Szombattól Zágrábban szerepel 24 csapatos világbajnokságon az U16-os leány vízilabda-válogatott.

Az U16-os leány vízilabda-válogatott a július 25. és 31. között a horvát fővárosban, Zágrábban szerepel a korosztálya világbajnokságán. A válogatottat Petrovics Mátyás irányítja.

A vb-t új lebonyolításban rendezik:

a tornán 24 csapat vesz részt, őket osztották kétfelé az erősorrend szerint, és mindenki játszik két-két vetélytárssal a saját divíziójából és a másodikból; aztán a különböző együtthatók alapján – melyek a rivális erősségét és az egyes meccseken elért eredményeket súlyozzák – kialakul az 1-24-es rangsor; a fiúkhoz képest különbség, hogy itt rögtön a negyeddöntők jönnek az első nyolcnak, a többiek a többi helyért játszhatnak csak.

A meccsek 4x6 perces negyedekből állnak.

A magyar vb-csapat Forrás: MVLSZ

Ami a programot illeti, július 25-én Románia, 26-án Izrael, 27-én Ukrajna, majd 28-án Kanada lesz a mieink ellenfele. 

A vb-csapat

  1 Kiss Godiva (KSI)
  2 Tordai Réka (UVSE)
  3 Schlapp-Molnár Annamari (DFVE)
  4 Nagy Brigitta (Eger)
  5 Arató Lotti (FTC)
  6 Dömsödi Döníz (Szentes)
  7 Kókány Zsófia (KSI)
  8 Mihók Mandula (DFVE)
  9 Rácz Olga Emma (Szentes)
10 Nagy Enikő (DFVE)
11 Kerekes Dorka (FTC)
12 Nagy Zóra Adrienn (UVSE)
13 Bagossy Anasztázia Emerencia (FTC)
14 Ágner Boglárka (Fehérvár VSE)
15 Antal Zsófia Teréz (KSI)

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

 

 

vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Ismét Hollandia jött ki jobban a szétlövésből, női pólóválogatottunk a hetedik helyért játszhat a sydney-i vk-döntőben

Vízilabda
3 órája

Nyílt vízi úszás: magyar aranyak, ezüst és bronz az ifi Eb nyitónapján

Utánpótlássport
15 órája

Kosár: készen állnak az U18-as fiúk a horvátországi B-divíziós Eb-re

Utánpótlássport
19 órája

Úszás: magyar győzelemmel indult a sukorói nyílt vízi ifjúsági Eb

Utánpótlássport
20 órája

Öttusa: kezdődik a litvániai U17-es és junior-vb

Utánpótlássport
2026.07.22. 16:57

Evezés: három magyar egység indul az U23-as vb-n

Utánpótlássport
2026.07.22. 14:44

Kajak-kenu: magyar éremeső várható a szegedi korosztályos Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.22. 13:14

Nyílt vízi úszás: Eb-érmekért úsznak a fiatalok a Velencei-tavon

Utánpótlássport
2026.07.22. 09:08