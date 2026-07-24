Vízilabda: rajtol az U16-os lányok vb-je Zágrábban

Az U16-os leány vízilabda-válogatott a július 25. és 31. között a horvát fővárosban, Zágrábban szerepel a korosztálya világbajnokságán. A válogatottat Petrovics Mátyás irányítja.

A vb-t új lebonyolításban rendezik:

a tornán 24 csapat vesz részt, őket osztották kétfelé az erősorrend szerint, és mindenki játszik két-két vetélytárssal a saját divíziójából és a másodikból; aztán a különböző együtthatók alapján – melyek a rivális erősségét és az egyes meccseken elért eredményeket súlyozzák – kialakul az 1-24-es rangsor; a fiúkhoz képest különbség, hogy itt rögtön a negyeddöntők jönnek az első nyolcnak, a többiek a többi helyért játszhatnak csak.

A meccsek 4x6 perces negyedekből állnak.

A magyar vb-csapat Forrás: MVLSZ

Ami a programot illeti, július 25-én Románia, 26-án Izrael, 27-én Ukrajna, majd 28-án Kanada lesz a mieink ellenfele.

A vb-csapat



1 Kiss Godiva (KSI)

2 Tordai Réka (UVSE)

3 Schlapp-Molnár Annamari (DFVE)

4 Nagy Brigitta (Eger)

5 Arató Lotti (FTC)

6 Dömsödi Döníz (Szentes)

7 Kókány Zsófia (KSI)

8 Mihók Mandula (DFVE)

9 Rácz Olga Emma (Szentes)

10 Nagy Enikő (DFVE)

11 Kerekes Dorka (FTC)

12 Nagy Zóra Adrienn (UVSE)

13 Bagossy Anasztázia Emerencia (FTC)

14 Ágner Boglárka (Fehérvár VSE)

15 Antal Zsófia Teréz (KSI)

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)