Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: Görögországban készül a vb-re az U16-os fiúválogatott

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.07.19. 09:06
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Az idén vb-n érdekelt U16-os fiú vízilabda-válogatott görögországi felkészülési tornán vesz részt a napokban.

Az U16-os fiú vízilabda-válogatott a napokban a görögországi Szalonikiben vesz részt a Balkán-bajnokságon. A torna fontos állomása a világbajnoki felkészülésnek.

Az U16-os vb-nek augusztus 3. és 9. között a horvát főváros, Zágráb ad otthont. 

Balázs Miklós irányította nemzeti együttesnek

teljesen új lebonyolítási rendszerben kell helytállnia.

A világbajnokságon 36 ország válogatottja vesz részt. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a vb-n nincsenek csoportok, hanem egy előzetes erősorrend szerint kapnak két erősebb és két gyengébb ellenfelet az együttesek (két 18-as kalapba sorolták őket, ez alapján). Az elért eredményeket egy speciális, a rivális ranglistahelyezését, illetve magát az eredményt (hány góllal nyert/vesztett, hány gólt lőtt) is számba vevő pontozásos rendszer alapján értékelik. Ez adja ki az alapszakasz sorrendjét, majd ezt követően a legjobb 32 együttes egyenes kieséses rendszerben folytatja tovább (az 1. a 32-ikkel, a 2. a 31-ikkel, és így tovább... – az első kettő elvben csak a döntőben találkozhat).

A magyarok kezdésként Ukrajnával, aztán Törökországgal, majd Malájziával és végül Görögországgal játszanak.

A tavalyi U16-os fiválogatott ezüstérmes lett az Eb-jén Fotó: Szaka József

Az U16-os korosztály számára tavaly Európa-bajnokságot rendeztek. Akkor a Dabrowski Norbert vezette magyar csapat

ezüstéremnek örülhetett.

Akkor Isztambulban a mieink az elődöntőben a horvátokat 11–11-et követően ötméteresekkel győzte le, majd a döntőben 20–12-re kaptak ki az olaszoktól.

Az U16-os fiúválogatott legutóbb 2024-ben játszott vb-n. A Juhász Zsolt által irányított gárda Máltán bronzérmet szerzett.

(Kiemelt fotó: Szaka József)

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